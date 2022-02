“Rusia po luan me zjarrin”/ Apeli për shqiptarët: Kujdes, ja çfarë po planifikon shteti i Putinit!

Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës (MPJ) mohoi pretendimet ruse për “rekrutim mercenarësh në Kosovë, Shqipëri e Bosnje” për t’u përfshirë në luftimet në Ukrainë.

Mediat ruse cituan gjatë javës ministrin e Jashtëm rus, Sergey Lavrov, të ketë thënë se autoritetet ruse po punojnë për të verifikuar informacionet për “mercenarët” nga Shqipëria, Kosova dhe Bosnja që shkojnë në Ukrainë.

Analisti politik, Leon Duhanaj, në një prononcim për gazetën “Bota sot”, tha se Rusia përmes këtyre deklaratave po bën ‘lojë me zjarr’. Ai u shpreh se qëllimi kryesor i shtetit rus nuk është lufta, por shtrirja e ndikimit në Evropë, më saktësisht edhe në Ballkanin Perëndimor.

“Loja me zjarr, e cila po luhet nga Rusia, për mendimin tim, për qëllim ka shumë me shumë se sa një invazion në Ukrainë. Rusia, po bën përpjekje në radhë të parë, ta përçaj Perëndimin, në mënyrë që ta ketë me të lehtë shtrirjen e ndikimit në shumë regjione, e njëri ndër ta edhe regjioni i Ballkanit Perëndimor. Rusia e di që me një konflikt të armatosur, nuk ka shanse të fitojë kundrejt NATO-s, prandaj nuk besoj që synimi i vërtetë i saj është lufta”, deklaroi analisti.