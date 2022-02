Trafik droge, grabitje, vrasje e zhvatje/ 905 të arrestuar në Meksikë, mes tyre edhe shqiptarë

Policia meksikane njofton se ka arrestuar 905 shtetas të huaj, shumica prej tyre kolumbianë dhe venezuelianë për përfshirje në trafik ndërkombëtarë droge dhe vepra penale grabitje, vrasje, zhvatje etj, në 6 vitet e fundit.





Media meksikane “Milenio” njofton se mes të arrestuarve rezulton dhe një shtetas shqiptar, por identiteti i personave nuk është zbuluar.

905 të arrestuarit i përkasin 60 kombësive të ndryshme. Që prej dhjetorit 2018 janë arrestuar 389 kolumbianë, 140 venezuelianë, 170 kolumbianë, etj. Veprimtarinë kryesore e ushtronin kolumbianët, të cilët jepni para me fajde me interes të lartë. Më pas, ata përdornin forcën, dhunën dhe kërcënimet për të marrë mbrapsht paratë e dhëna.

170 persona me kombësi kolumbiane u arrestuan për trafik droge, 82 për grabitje nga kalimtarë, 31 për grabitje nga shtëpia, 22 për grabitje nga një biznes, 10 për grabitje nga një pasagjer, 9 për vjedhje sendesh dhe tetë për armëmbajtje.

Komunat në të cilat janë kapur më së shumti qytetarët e atij vendi të Amerikës së Jugut janë: Cuauhtémoc me 133, Benito Juárez me 61, Gustavo A. Madero me 38, Venustiano Carranza me 37, Miguel Hidalgo me 30 dhe Coyoacán me 17.

Sipas Sekretariatit të Sigurisë Qytetare, grupi kriminal Gota a Gota vepron në kryeqytetin e vendit, organizatë, e cila u themelua nga kolumbianët, dhe metoda e saj është të huazojë para me interes shumë të lartë. Ajo përdor dhunë, frikë dhe kërcënime, në mënyrë që njerëzit të paguajnë borxhet e supozuara.

Gjithashtu u arrestuan 26 kinezë, 26 ekuadorianë, 22 honduras, 21 argjentinas, 18 kubanë, 14 marokenë, 12 spanjollë, 12 guatemalas, 10 malaavianë, nëntë zelandezë, shtatë rusë dhe kosta-rikanë, pesë rusishte, pesë kanadezë, pesë brazilianë, pesë italianë, pesë francezë dhe pesë shtetas të Moldavisë.