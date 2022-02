Vizita e Jorida Tabakut në SPAK/ Pse u irrituan socialistët në Komisionin Hetimor për Inceneratorët

Një takim i nënkryetares së Partisë Demokratike, Jorida Tabaku me Kreun e SPAK, Arben Kraja, u kthye në “mollë sherrië në mbledhjen e Komisionit Hetimor për Inceneratorët, duke provokuar debate dhe përplasje të forta me socialistët.





Pasi doli nga SPAK, Tabaku tha se ishte ajo që e kishte kërkuar takimin për të sjellë aty dokumente zyrtare, që janë pjesë e hetimit mbi aferën e inceneratorëve.

“Ne do të bëjmë atë për të cilën parlamenti na ka mandatuar, për të sjellë këtu dokumentet zyrtare që janë pjesë e hetimit. Të tjera do duhet t’i luajë SPAK. Ju siguroj se deri më sot nuk ka asnjë mbivendosje të punës së komisionit hetimor, nuk ka asnjë cenim të punës sonë, përkundrazi po e mbështesim SPAK, duke bërë provat transparente. E sigurova SPAK se do të vendosim në dispozicion dokumentet”, tha Tabaku.

Por socialistët e shohin ndryshe këtë vizitë. Sipas Ermonela Felajt, Tabaku shkeli ligjin kur nxori nga parlamenti dokumente pa një vendim të Parlamentit.

“Veprimi juaj është në kundërshtim me ligjin. Se ke shkuar e pamandatuar. Ligji u detyron të mos merrni tagër që u jep ky komision. Anëtarët e këtij komisioni kemi vendosur që të bëjmë kallëzim në SPAK për Tabakun. Për ushtrim të ndikimit të paligjshëm dhe shpërdorim detyre” tha Felaj.

Për shkak të replikave dhe toneve të tensionuara, Tabaku paralajmëroi shërbimet e Kuvendit që ta nxjerrin jashtë komisionit Ermonela Felajn nëse “do vijojë në rast tjetër me sjellje jo etike”.

Nënkryetarja e PD, paralajmëroi Felaj se po bën zhurmuesin në Komision, Tabaku, duke kërkuar edhe ndërhyrjen e Gardës.

Ndërkohë deputeti demokrat, Luçiano Boçi, teksa iu drejtua deputetes Felaj, i tha se po sillet si prokurore dhe nuk po zbaton detyrën kushtetuese për të mbrojtur interesin e qytetarëve.

Përplasja Tabaku – Felaj, ndërhyn edhe Luçiano Boçi:

Ermonela Felaj: SPAK të nisë ushtrimin e ndjekjes penale ndaj Tabakut, që unë e di do marrë fjalën pas meje e do vijojë të bëjë retorikën si luftëtarja më e ethshme e drejtësisë por duhet të kujtoni që po shkel ligjin pikë për pikë e po e bën këtë si personi më karrierist që është parë ndonjë herë në Kuvend. Jorida Tabaku: Zonja Felaj, që paskeni ardhur e qetë pas pushimeve të një jave. Ju kishte munguar Ermonela? Ja ku është. Nuk ishte një javë se zv.kryetari i komisionit. Pusho të flas se do marr masa do të përjashtoj nga komisioni pusho, me qetësi, me qetësi të lutem. I kërkoj shërbimeve të Kuvendit në rast tjetër kur Felaj do vijojë këtë sjellje jo etike nen kryetarja e Kuvendit, do marre masa ta largojë nga Komisioni. Për gjithë të interesuarit, Felaj nuk ishte javë ne kaluar, Arben Pëllumbi tha ne nuk e dimë po bëjmë mirë apo keq me këta dëshmitarë kemi nevojë për opinion nga SPAK ky komision diskutoi dhe unë në cilësinë e kryetares organizova një takim bazuar mbi sugjerimet e kolegëve javën e kaluar. Jorida Tabaku: Më lë të përfundoj… Antoneta Dhima: Mos manipuloni… Ermonela Felaj: Po gënjeni publikisht… Jorida Tabaku: Je duke prishur komisionin hetimor. Zonja Felaj është shembulli më i shëmtuar si zonjat bëjnë politikë. Nuk ma humb dot durimin mua. Ju kërkoj ndjesë ne emër të zonjës Felaj. Unë nuk e ndërpreva zonjën Felaj. Është e pakonceptueshme sesi një zonjë sillet kështu. Të lutëm a mund të pushosh. Qetësohu dhe pusho, je duke prishur mbledhjen. PS është krenare që Ermonela erdhi nga pushimet jashtë dhe erdhi me fuqi të plota në këtë komision.

Ndërkohë, në debat është futur edhe anëtari demokrat i Komisionit Hetimor, Luçiano Boçi, i cili tha ndër të tjera se Felaj eshte ne konflikt interesi dhe e akuzoi të përfshirë në çështjen e inceneratorëve.

“Është synim për të larguar vëmendjen për të larguar vëmendjen nga çështja themelore e komisionit. Më pëlqen që bëheni kaq qesharakë dhe që bëni të tilla show sepse publiku e gjykon se çfarë bëni ju dhe ne. Gjatë gjithë kësaj kohe ne kemi nxjerrë me dokumente dhe dëshmitë kanë provuar se ka pasur procedura korruptive në të tre koncesionet. Unë e kuptoj që doni ta fshihni me akuza të tillë dhe vjen ti pas një jave dhe po na zbulon që këtu që armiku i këtij Komisioni është Jorida Tabaku. Para se ngrejë gishtin e akuzës Felaj duhet të shikojë pozicionin e saj. Unë personalisht kam kërkuar që të sillet si dëshmitare, je në konflikt të hapur interesi pasi je përfshirë në çështjen e inceneratorëve. Unë e kuptoj irritimin tënd dhe do të mbrosh edhe partinë tënde. Ne jemi këtu për arsye të mbrojtjes së interesit publik. Në mbrojtje të interesit tënd dhe të partisë tënde je ti. Mos u shqetëso kaq shumë për SPAK, nuk është fëmijë dhe nëse ndihet i intimiduar nga Komisioni hyn vetë në komunikim. Mënyra e sjelljes suaj lë shumë për të dëshiruar. Për mua është e mirëpritur sepse tregon shkallën e nervozizmit që ju ka kapluar nga zbulimet e kësaj afere.”, u shpreh Boçi.

Çfarë dokumentesh dërgoi në SPAK Jorida Tabaku?

Mbeten mister dokumentet që çoi në SPAK kryetarja e Komisionit Hetimor Jorida Tabaku, por më herët ajo ka thënë se kemi të bëjmë me një një skemë të mirëfilltë të pastrimit të parave dhe pagesave që kanë shkuar në duart e zyrtarëve shtetërorë.

Më herët, në përfundim të mbledhjeve të tjera të Komisionit Hetimor, Tabaku ka deklaruar se kompanitë e inceneratorëve kanë vjedhur fondet publike. Sipas saj tre inceneratorët, ai i Tiranës, Fierit dhe Elbasanit kanë shkelur ligjin me të dyja këmbët. Tabaku ka thënë më tej se, të gjithë do të shohin si do të vendosen para përgjegjësisë zyrtarët që kanë firmosur, por edhe zyrtarët politike.

“Jemi të angazhuar për ta çuar deri në fund këtë aferë. Të treja procedurat janë korruptive edhe Zbatimi i kontratave është korruptive. Ministrat përgjegjës dhe stafet e tyre duhet të jenë para drejtësisë. Kompanitë kanë paguar veten e tyre. Kanë paguar shpenzime të jashtëzakonshme për inceneratorë që nuk ekzistojnë. Kanë marrë monopole, kontrata dhe licenca. Të gjithë po kuptojnë se 430 mln euro kanë shkuar në drejtim të paditur, në xhepat e Zotos, Mërtirit dhe Gugallias. Edi Rama, tre ministra, tre kryetar bashkia dhe një grup zyrtarësh përgjegjës për këtë aferë po bëhet publik grupi kriminal që ne e kemi denoncuar”, është shprehur Tabaku disa ditë më parë në lidhje me këtë aferë.

Dëshmitarët e tjerë që pritet të pyeten sot në Komision:

Në listën e dëshmitarëve e para pritet që të ridëshmojë Administratorja e Inceneratorit “Integrated Energy BV SPV” Ariola Kodra. Kjo është hera e dytë që znj. Kodra thirret të japë dëshminë Komisionin Hetimor pas dëshmisë së saj të parë dhënë me Datë 14.02.2022.

Dhe rithirrjes së saj ditën e premte në Datë 18.02.2022, por që sikurse u deklarua në mbledhjen e kaluar, Posta Speciale e Kuvendit nuk ka arritur ta gjejë dëshmitaren pasi ajo nuk është gjetur në Inceneratorin e Tiranës dhe as në kontaktet e lëna.

Pas afatit 48 orë, lënë nga thirrja e fundit, kjo e sotmja është thirrja e tretë e dëshmitares. Në rast mosparaqitje në komision për të dhënë dëshminë e saj, sipas ligjit, lind e drejta e shoqërimit me forcë nga Policia e Shtetit, po kështu Komisioni Hetimor ka te gjithë tagrin e një procesi penal.

Personat e tjerë që pritet të dëshmojnë në komision: