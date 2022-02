4 gjëra që nuk duhet ti vendosni kurrë në fytyrë!

Ne priremi të mbështetemi në përbërësit e bazuar në shtëpi për kujdesin e lëkurës. Kujdesi për lëkurën dhe bukuria kërkojnë shumë kohë dhe me pak përkushtim ose këmbëngulje, mund të arrini lëkurë pa njolla e të lëmuara.





Për ta arritur këtë, duhet të dini se çfarë i përshtatet lëkurës tuaj dhe çfarë jo. Jo të gjithë përbërësit janë të shëndetshëm për lëkurën tuaj.

Dr Geetika Mittal Gupta, një mjeke e njohur foli për përbërësit që nuk janë të mirë për lëkurën në Instagram-in e saj.

“A ju pëlqejnë maskat DIY? A përdorni përbërës nga kuzhina juaj? NDALO TANI Këta përbërës i përkasin pjatës suaj, jo fytyrës! Shumë prej tyre mund të reagojnë me rrezet UVA, duke shkaktuar flluska, infeksione dhe ndjeshmëri. Besojuni vetëm produkteve të mbështetura nga shkenca dhe të provuara”– shkruhej në postimin e saj.

Limoni

Limoni është i pasur me vitaminë C. Megjithatë, nuk duhet përdorur në maskat DIY. Ato kanë acid citrik që mund të shkaktojë irritim te njerëzit me lëkurë të ndjeshme. Sipas “Healthline”, aplikimi i lëngut të limonit në fytyrë mund të çojë në ‘fitofotodermatit’. Është një lloj reaksioni i lëkurës i shkaktuar nga agrumet. Lëngu i limonit gjithashtu mund të çojë në rrezik për djegie nga dielli.

Kanellë

Kanella nuk është e mirë për lëkurën. Kanella mund të shkaktojë skuqje dhe acarim në fytyrë. Njerëzit që kanë lëkurë të ndjeshme duhet ta shmangin atë.

Uthull molle

Shumë njerëz kanë rekomanduar uthull molle. Megjithatë, duhet të shmanget pasi ka shumë acid dhe mund të krijojë probleme me lëkurën natyrale. Përdorimi i tepërt i uthullës së mollës mund të çojë në djegie kimike.

Vaj perimesh

Shumë njerëz kanë rekomanduar vaj vegjetal për kujdesin e lëkurës. Megjithatë, njerëz të ndryshëm kanë lloje të ndryshme lëkure dhe nuk duhet të ndjekin të njëjtin model. Aplikimi i vajit vegjetal mund të çojë në ‘dermatit’, ‘pityriasis rosea’, ‘dermatiti lichenoid’, etj