Alarm në Hong-Kong/ Autoritetet gjejnë COVID-19 në mishin e derrit dhe viçit të importuar nga Brazili dhe Polonia

Autoritetet e Hong Kongut thanë se gjetën COVID-19 në mostrat e marra nga paketimi i importeve të mishit të ngrirë të viçit nga Brazili dhe lëkurës së ngrirë të derrit nga Polonia, duke u zotuar të shtojnë inspektimet e ushqimit të importuar.





Qendra globale financiare vendos një strategji “dinamike zero COVID” të ngjashme me atë të Kinës kontinentale, duke synuar të zhdukë çdo shpërthim me çdo kusht.

Autoritetet kanë qenë në gatishmëri të lartë pasi një valë e re infeksionesh po rezulton më e vështirë për t’u kontrolluar.

Numrat e infeksioneve ditore janë rritur ndjeshëm këtë vit, duke arritur një rekord 7.533 raste të hënën.

Qendra për Sigurinë Ushqimore (CFS) mori 36 mostra për testim nga një seri prej rreth 1 100 kuti kartoni mish viçi të ngrirë, me peshë totale 29 ton, të importuara nga Brazili.

Autoritetet zbuluan një paketim të jashtëm dhe dy mostra të paketimit të brendshëm pozitivë me Covid-19.

Hong Kongu mblodhi 12 mostra nga një grumbull prej rreth 300 kutive të lëkurës së derrit të ngrirë, me peshë rreth 7 tonë, të importuara nga Polonia nëpërmjet detit.

Një kampion i ambalazhit të brendshëm rezultoi pozitiv për COVID-19.

“CFS ka urdhëruar importuesit në fjalë që të asgjësojnë lëkurën e viçit dhe derrit të të njëjtave tufa,” tha qeveria në një deklaratë të hënën vonë.

“Përveç kësaj, CFS do të rrisë marrjen e mostrave të produkteve të ngjashme për testim.”

Hong Kongu ka monitoruar importet e ushqimeve të ngrira për COVID-19 që nga mesi i vitit 2020 dhe ka gjetur mostra pozitive në paketimin e peshkut në gusht 2021 dhe në paketimin e sepjeve në nëntor 2021.

Autoritetet thanë se COVID-19 transmetohet kryesisht përmes pikave dhe nuk mund të shumohet në ushqim ose në paketimin e ushqimit dhe se nuk ka gjasa që ai të mund të transmetohet te njerëzit përmes konsumit të ushqimit.

Megjithatë, ata rekomandojnë që njerëzit të trajtojnë ushqimin e papërpunuar veçmas, të respektojnë rregullat e higjienës dhe të gatuajnë ushqimin tërësisht.

Me inspektime të shtuara mbi importet e ushqimeve, Hong Kongu po ndjek sërish hapat e Kinës kontinentale për politikat e COVID-19.

Ndryshe nga vendet e tjera, Kina përmend paketimin e ushqimeve të ngrira si rrezik për përhapjen e COVID-19.

Kina kontinentale kishte njoftuar një numër rastesh të zbulimit të virusit në paketimin e ushqimeve të ftohta, duke shkaktuar refuzime të mallrave dhe ankesa nga eksportuesit.

Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se as ushqimi dhe as paketimi nuk janë rrugë të njohura transmetimi.