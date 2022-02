“Është bërë xheloze për Granitin”/ Rikthehet në vëmendje debati i fortë mes Fifit dhe Semit: Të gjithëve iu dukej normale që ajo ecte me shkop nëpër shtëpi

Një nga situatat e diskutuar gjatë puntatës së sotme të Post Big Brother është edhe shakaja e zhvilluar nga Fifi dhe Monika Lubonja, që solli edhe një debat të fortë në shtëpi.





Protagonistë në debat ishin Fifi, Semi Jaupaj, ku kjo e fundi pati edhe një krizë ankthi. Duke folur për situatën Monika Lubonja ka sqaruar se ishte Vëllai i Madh ai që i ka kërkuar te ketë kujdes Fifin, madje iu ka kërkuar të marrin edhe një shkop. Ndërsa në debat u përfshinë edhe banorë të tjerë në studio.

Debati:

Semi: Edhe tani që e shoh nuk është se më jep ndonjë ndjesi… Por nuk mendoj ndryshe nga ç’kam menduar. Mbaj mënd që Monika më ka thënë që nuk kam qenë zgjuar dhe në fakt shikoj që Monika ka qenë aty te dera.

Monika: Dua ta sqaroj unë sepse ka qenë shumë përciptazi. Fifi ishte në një gjendje emocionale, kishin ardhur mjekët dhe të nesërmen nga vëllai i madh jam thirrur dhe më kanë thënë kujdes Fifin. Fifi më ka thën dua të dal, i thash çfarë do të të bëjmë dhe ishte dhe Paloma aty. Dhe tha kam qejf të bëj një lojë. Atë lojë Fifi ka dashur ta bëjë me Palomën por nuk e kam lejuar. Unë vendos të shkoj te vëllai i madh dhe e kemi sinjalizuar që do bëjmë një lojë, dhe na kanë thënë që të merrni një shkop si një sinjal për fillimin e lojës. Në atë kohë ishte Arjola dhe i thashë ta provojmë më Arjolën. Ajo nuk e hëngri fare fillimisht dhe kjo na bëri që e percepituam lojën.

Semi: Po thua vetëm pjesën e bukur të historisë…

Monika: Në atë moment loja kishte mbaruar, Fifi ishte me Arjolën pa shkop. Ke qenë ti që e ke agravuar situatën.

Semi: Unë? Diskutimi ishte çfarë lloj loje është kjo. Të gjithëve iu dukej normale që ajo ecte me shop nëpër shtëpi.

Monika: Na tha Vëllai i Madh. Po flasim për fillim e asaj loje.

Beniada: Mënyra se si Fifi po bërtiste me atë shopin në dorë…

Fifi: A mendon që unë kisha rrahu dikë me atë shkop?

Beniada: Absolutisht jo.

Arditi: E kemi diskutuar që Semi i ka dhënë një pjatë frutash Graniti dhe Fifi është bërë xheloze.

Fifi: Njerëzit kanë qeshur.

Einxhel: Familjarët e tu nuk kanë qeshur me shkopin.

Panloma: E ke atë ndjeshmëri që Fifi është aq psikopate sa të lëndonte dikë me atë shkopin.