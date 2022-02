Horoskopi sot/ Në dashuri ditë e mirë, në punë do të merrni një propozim interesant

Në dashuri është më mirë të shtyni çdo diskutim për në datën 24. Bëni kujdes edhe në punë, duhet të bëni atë që mundeni dhe asgjë më shumë. Ndërsa një plan që filloi në vjeshtë do të duhet të ndryshojë deri në prill.

Në dashuri, dita është mjaft e mirë pasi do të largohen dyshimet për çiftet që janë vërtet në krizë. Ndërkohë në punë po vijnë përgjigje pozitive, megjithëse jo gjithçka është aq e thjeshtë sa duket.

Të martën yjet janë me ju, ndaj edhe nëse keni ndonjë debat do të përfundoni duke puthur e përqafuar njëri-tjetrin. Në punë, nëse po mendoni për dicka të re, bëjeni nga mesi i vitit.

Falë ndikimit të Hënës, do të merrni një propozim mjaft të mirë. Në vendin e punës, falë sukseseve të mira që keni grumbulluar, mund të nisni negociata të reja ose të mendoni për mundësi të reja.

Të martën duhet t’i jepni hapësirë ndjenjave! Sidomos kur je kaq pasionant. Ka disa lajme të mira në punë. Kushdo që ka nisur një proces gjyqësor do të ketë njëfarë kënaqësie.

Shigjetari Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Falë ndikimit të Hënës, këto ditë do të jenë të mbushura me dashuri për ty. Edhe në punë situata është e mirë, informacione të rëndësishme janë në rrugë e sipër. Marsi do të jetë plot mundësi.