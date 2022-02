Humbi ndjenjat gjatë spektaklit/ Balina Bodinaku flet për “përplasjen” me Fifin: Ne nuk gjykonim njeri…

Opinionistja e “Big Brother VIP Albania”, Balina Bodinaku ka komentuar mbi momentin kur këngëtarja e njohur, Fifi humbi ndjenjat brenda shtëpisë si pasojë e një debati që ato patën me njëra-tjetrën.





E gjitha nisi për shkak të debatit që Fifi pati me ish konkurenten e BBV, Sara Hoxha. Këngëtarja iu drejtua blogeres me tone shumë të forta pas puthjes me DJ PM, duke e akuzuar se po lunate me të. Gjatë spektaklit të asaj jave, Balina i tha Fifit që nuk duhet të ndërhyjënë marrëdhëniet dyshe si dhe nuk duhegt të përfshihet në situata për vëmëndje.

E ftuar në “Shqipëria Live”, sot Balina u shpreh se ky ishte momenti më i vështirë, pasi sipas saj, ishte rast më kompleks seç dukej. Ajo gjithashtu tha se nuk do të ndryshonte asgjë nga kjo situatë sepse ajo çfarë tha ishte vetëm një analizë ose koment për atë çka ajo kishte parë në shtëpi shkruan Shqip.

“Ka pasur disa momente të vështira. Do veçoja situatën me Fifin. Sepse ishte shumë herë më komplekse sesa thjesht një debat apo përplasje mendimesh të ndryshme. Ishte një situatë që përfshinte edhe një gjendje shëndetësore. E ndodhur papritur në një transmetim ‘live’. Ka qenë një rrëmujë ndjesish. Ne momentin e parë nuk e kuptova qartë. Në ato pak sekonda duhet të mblidhja mendimet dhe sigurisht që ndihesh keq. Pasi edhe ai person u ndje keq në përballje me ty.

Unë mendoj që nuk do kisha ndryshuar asgjë, sidomos tani që jam më e qartë për atë çfarë ndodhi dhe çfarë realisht kisha thënë. Ishte thjesht një analizë një koment që unë kisha parë në shtëpi. Ne si opinionist atje nuk është se ishim gjykatës. Ne nuk gjykonim njeri.” – u shpreh Balinda.