Konflikti Rusi-Ukrainë, Trump: Kjo situatë nuk do kishte ndodhur në administratën time

Ish-presidenti amerikan Donald Trump iu është bashkuar reagimeve në lidhje me konfliktin e nderë Rusi-Ukraiën, ku ka deklaruar se ka marrëdhënie të ngushtë me liderin rus Vladimir Putin. Ai pohoi sot se kriza në Ukrainë nuk do të kishte ndodhur nën administratën e tij.





Trump tha se e njeh mirë Putin duke shtuar se përgjigjet e Biden-it janë të pamjaftueshme, shkruan NDTV.

“Nëse trajtohet siç duhet, nuk kishte absolutisht asnjë arsye që situata që po ndodh aktualisht në Ukrainë të kishte ndodhur fare. Unë e njoh Vladimir Putinin shumë mirë dhe ai nuk do të kishte bërë kurrë gjatë administratës Trump atë që po bën tani, në asnjë mënyrë!”, tha Trump.