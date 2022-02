Me një ushtrim të thjeshtë frymëmarrjeje pastroni sinuset: Praktikojeni me barkun bosh

Ky ushtrim i frymëmarrjes është gjithashtu i mirë për imunitetin





Frymëmarrja nëpërmjet këtij ushtrimi joge (pranayama) që qetëson mendjen dhe dëbon mendimet e padëshiruara, përmirëson përqendrimin dhe sjell më shumë oksigjen në tru se frymëmarrja normale quhet anuloma viloma, ose frymëmarrje e alternuar nëpërmjet vrimave të hundës pa e mbajtur frymën.

Ne e kryejmë këtë pranayama në këtë mënyrë: ulemi me këmbët e kryqëzuara ose të gjunjëzuar, ndërsa shtylla kurrizore është e mbështetur në dysheme në një pozicion neutral, transmeton Telegrafi.

Shuplaka e majtë në Jnana Mudra (prekja e gishtit tregues dhe gishtit të madh) vendoset në gjurin e majtë, kurse e djathta në Vishnu Mudra (gishti tregues dhe gishti i mesit prekin pëllëmbën, ndërsa gishtat e tjerë janë të shtrirë).

Mbyllni vrimën e djathtë të hundës me gishtin e madh të dorës së djathtë, merrni frymë nëpërmjet vrimës së majtë të hundës, më pas mbyllni vrimën e majtë të hundës me gishtin e unazës të dorës së djathtë dhe nxirreni frymën nëpër vrimën e djathtë, merrni frymë në të djathtën dhe mbyllni përsëri vrimën e djathtë të hundës me gishtin e madh dhe nxirreni frymën në të majtën. Ky është një raund.

Marrim frymë sa më të qetë, më gjatë dhe më thellë, sikur të kemi një qiri përpara hundës, flakën e të cilit nuk duam ta shuajmë me frymë. Rekomandohet të bëni të paktën 7 raunde të këtij ushtrimi.

Nëse bëjmë anuloma viloma pranayama ndërmjet orës 22 dhe 4 të mëngjesit vepron në çakrën e zemrës, midis orës 4 dhe 10 të mëngjesit vepron në çakrën e fytit, midis orës 10 dhe 16 në syrin e tretë, çakrën midis vetullave dhe midis orës 16 dhe 16 22 në çakrën e kurorës që ndodhet në pjesën e sipërme të kokës.

KUJDES: Si çdo pranayama, kryhet me stomakun bosh.

Kryerja e rregullt e kësaj pranayama stimulon trurin të punojë më mirë dhe lidh hemisferën e majtë dhe të djathtë të trurit, kur marrim frymë në hundën e majtë zgjojmë anën e djathtë të trurit dhe anasjelltas. Përmirëson dhe balancon rrjedhën e ajrit nëpër vrimat e hundës, dhe rrjedhën e energjisë (prana) përmes kanaleve të energjisë. Gjithashtu pastron sinuset dhe rrit imunitetin e organizmit.