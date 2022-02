Njohja e “republikave” separatiste nga Putin/ Çfarë nënkupton “njohja”? Perëndimi: Vendimi, pretekst për të pushtuar Ukrainën

Presidenti rus Vladimir Putin ka njoftuar se po njeh si të pavarura dy rajone të shkëputura në Ukrainën lindore. Ndërkohë që kanë dalë pamjet e para “live” nga pushtimi, ky vendim, ka nxitur një sërë reagimesh nga ndërkombëtarët por edhe nga vendi ynë.





Cilat janë rajonet e shkëputura?

Separatistët e mbështetur nga Rusia në rajonet Donetsk dhe Luhansk, të njohur bashkë si Donbas, u shkëputën nga kontrolli i qeverisë ukrainase në vitin 2014 dhe e shpallën veten “republika popullore” të pavarura, deri tani të panjohura. Që atëherë, Ukraina thotë se rreth 15,000 njerëz janë vrarë në luftime. Rusia mohon të jetë palë në konflikt si dhe akuzën për planifikimin e pushtimit të Ukrainës.

Çfarë nënkupton njohja ruse?

Koncepti i njohjes i lë mudësinë e hapur Rusisë që të dërgojë forca ushtarake në rajonet separatiste hapur, duke përdorur argumentin se po ndërhyn si aleat për t’i mbrojtur ato kundër Ukrainës. Për herë të parë, Rusia thotë se nuk e konsideron Donbasin si pjesë të Ukrainës. Alexander Borodai, një anëtar i parlamentit rus dhe ish-udhëheqës politik i Donjeckut, tha muajin e kaluar se separatistët do të “kthejnë sytë” më pas nga Rusia për t’i ndihmuar ata të marrin kontrollin e pjesëve të rajoneve të Donetsk dhe Luhansk ende nën kontrollin e forcave ukrainase. Nëse kjo ndodh, mund të çojë në konflikt të hapur ushtarak mes Rusisë dhe Ukrainës.

Si e priti Perëndimi njoftimin e Putin?

Reagimet e ashpëra mbi vendimin e Presidentit rus, Vladimir Putin kanë vendosur theksin të shkelja e ligjit ndërkombëtar dhe mbrojtja e Ukrainës.

I menjëhershëm ishte reagimi i BE-së, që paralajmëroi Putin se do të përballet me sanksione.

“Njohja e dy territoreve separatiste në Ukrainë është një shkelje e hapur e ligjit ndërkombëtar, integritetit territorial të Ukrainës dhe marrëveshjeve të Minskut. BE-ja dhe partnerët e saj do të reagojnë me unitet, vendosmëri dhe vendosmëri në solidaritet me Ukrainën”, kështu reaguan në Tëitter Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel dhe Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen.

Presidenti i SHBA-ve, Joe Biden ka vendosur të ndalojë investimet e reja, tregtinë dhe financimin nga personat amerikanë në dy rajonet e shkëputura të njohura nga Presidenti Putin. “Urdhri do të sigurojë gjithashtu autoritet për të vendosur sanksione ndaj çdo personi të vendosur të operojë në ato zona të Ukrainës”, tha në një deklaratë zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Jen Psaki.

Reagim të ashpër pati edhe Kryeministri i Britanisë së Madhe, Boris Johnson i cili tha se veprimet e Putin janë në shkelje të ligjit ndërkombëtar, duke theksuar edhe qëndrimin e tyre, lidhur me mbështetjen e Ukrainës.

Nga ana tjetër, Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, ka premtuar më parë “një përgjigje të shpejtë dhe të fortë” nga SHBA-ja dhe aleatët nëse Rusia lëviz për të njohur rajonet e shkëputura të Ukrainës si pjesë të territorit rus, duke e quajtur një veprim të tillë një “shkelje të rëndë të ligjit ndërkombëtar”.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg ka dënuar vendimin e Presidentit rus, Vladimir Putin për njohjen e republikave separatiste. Stoltenberg u shpreh se vendimi cenon integritetin territorial të Ukrainës dhe ‘gërryen’ përpjekjet për zgjidhjen e konfliktit. Ai theksoi edhe njëherë se Rusia po përpiet të gjejë një pretekst për të pushtuar Ukrainën.

“Unë dënoj vendimin e Rusisë për njohjen për të vetëshpallurat “Republikën Popullore të Donetskut” dhe “Republikën Popullore të Luhanskut”, tha Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg. Kjo minon më tej sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, gërryen përpjekjet për zgjidhjen e konfliktit dhe shkel Marrëveshjet e Minskut, në të cilën Rusia është palë”, tha ai.

Si u cilësua nga Olta Xhaçka dhe Ilir Meta vendimi i Putin?

“Dënimet” për njohjen e dy rajoneve nga Putin ka nxitur edhe reagimet e zyrtarëve shqiptar, konkretisht të Ministres së Punëve të Jashtme, Olta Xhaçkës dhe Presidentit, Ilir Meta. Që të dy kanë patur reagime të ashpëra kundrejtë vendimit të Moskës të cilin e kanë cilësuar si shkelje e ligjit ndërkombëtar.

“Shqipëria dënon njohjen e pavarësisë nga Rusia, të rajoneve lindore të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk. Kjo është një shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar, e marrëveshjes së Minskut si dhe cënim i intregriteti territorial dhe pavarësisë së Ukrainës. Shqipëria qëndron krah aleatëve dhe partnerëve ndërkombëtarë, në mbështetje të Ukrainës”, shkruan Xhaçka

I njëjtë ishte edhe komenti i Metyës përmes një postimi në Facebook, ku theksoi se vendimi binte ndesh me sovranitetin e Ukrainës.

“Dënoj njohjen nga Rusia të pavarësisë së rajoneve separatiste të Ukrainës Lindore të Donetskut dhe Luhanskut. Ky akt unilateral është një shkelje e rëndë e ligjit ndërkombëtar, e marrëveshjes së Minskut, si dhe minon integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës! Shqipëria qëndron e bashkuar me partnerët dhe aleatët në mbështetje të Ukrainës”, shkruan Meta.Putin njeh pavarësinë e vendeve të Ukraiës lindore

Nisja e konfliktit dhe traktati i Minsk II

Lufta shpërtheu në vitin 2014 pasi rebelët e mbështetur nga Rusia pushtuan ndërtesat qeveritare dhe qytete në të gjithë Ukrainën lindore. Intesnsiteti i luftimeve la një pjesë të rajonit lindor të rajonit të Donbasit, Luhansk dhe Donetsk në duart e separatistëve të mbështetur nga Rusia. Rusia gjithashtu aneksoi Krimenë nga Ukraina në vitin 2014, një veprim që vijoi me sanksione globale.

Zonat e kontrolluara nga separatistët në Donbas u bënë të njohura si Republika Popullore e Luhanskut (LPR) dhe Republika Popullore e Donetskut (DPR). Qeveria ukrainase në Kiev aprovon se të dy rajonet janë de facto të pushtuara nga Rusia. Qeveria ukrainase refuzon të bisedojë drejtpërdrejtë me ndonjërën nga republikat separatiste.

Marrëveshja Minsk II e vitit 2015 çoi në një marrëveshje të lëkundur armëpushimi, si rrjedhojë konflikti u spostua në një luftë statike përgjatë vijës së kufirit që ndan Ukrainën dhe zonat e kontrolluara nga separatistët. Marrëveshjet e Minskut (të emërtuara sipas kryeqytetit të Bjellorusisë ku u lidhën) ndalojnë përdorimin e armëve të rënda pranë vijës së kontaktit. Më shumë se 14,000 njerëz kanë vdekur në konfliktin në Donbas që nga viti 2014. Ukraina thotë se 1.5 milionë njerëz janë detyruar të braktisin shtëpitë e tyre. Shumica kanë qëndruar në zonat e Donbasit që mbeten nën kontrollin e Ukrainës dhe rreth 200,000 janë zhvendosur në rajonin e gjerë të Kievit.