Pas vendimit të Moskës, Scholz i Gjermanisë “ndëshkon” Rusinë! Pezullon gazsjellësin Nord Stream 2

Gjermania do të ndalojë projektin e gazsjellësit Nord Stream 2 me Rusinë deri në njoftimin e mëtejshëm pasi Moska njohu zyrtarisht dy republikat separatiste të Ukrainës lindore, njoftoi të martën kancelari Olaf Scholz.





“Situata sot është thelbësisht e ndryshme dhe për këtë arsye, në dritën e ngjarjeve të fundit, ne gjithashtu duhet të rivlerësojmë këtë situatë … edhe në lidhje me Nord Stream 2,” tha Scholz.

Duke folur për gazetarët në Berlin, Scholz tha se kishte kërkuar që procesi i certifikimit për tubacionin të pezullohej.

“Kjo tingëllon teknike, por është hapi i nevojshëm administrativ, kështu që nuk mund të ketë certifikim të tubacionit dhe pa këtë certifikim, Nord Stream 2 nuk mund të fillojë të funksionojë,” tha ai .

Moska iu përgjigj ashpër njoftimit të Scholz, me ish-presidentin Dmitry Medvedev duke postuar në Twitter : “Mirë se erdhe në botën e re të guximshme ku evropianët shumë shpejt do të paguajnë 2,000 euro për 1,000 metra kub gaz natyror! ”

Tubacioni 10 miliardë euro në pronësi të Gazprom, i cili përfundoi së fundmi ndërtimin, por nuk është ende funksional, ishte vendosur të transportonte 55 miliardë metra kub gaz natyror në vit nga Rusia në Evropë. Ai është në pronësi të gjigantit rus të gazit, Gazprom, i kontrolluar nga shteti.

Nord Stream 2 ka qenë një pikë e madhe mosmarrëveshjeje me vendet perëndimore dhe Ukrainën, të cilët argumentojnë se gazsjellësi do t’i lejojë Moskës të ushtrojë ndikim politik mbi Evropën. Por Gjermania deri më tani ka këmbëngulur për të vazhduar me projektin dhe Kremlini mohon përdorimin e burimeve të saj energjetike si një armë politike. Më herët të martën, udhëheqësi ukrainas Volodymyr Zelenskiy kishte kërkuar ndalimin e menjëhershëm të Nord Stream 2.Scholz paralajmëroi të martën se Rusia mund të përballet me sanksione të mëtejshme në përgjigje të veprimeve të saj në Ukrainë.

“Ka edhe sanksione të tjera që ne mund t’i vendosim nëse merren masa të mëtejshme, por tani për tani është një çështje që të bëhet diçka shumë konkrete”, tha ai.

Por ai gjithashtu kërkoi që dialogu midis Rusisë dhe Perëndimit të vazhdojë. Si dhe sanksionet, diplomacia e vazhdueshme është “e rëndësishme për të parandaluar një përshkallëzim të mëtejshëm dhe kështu një katastrofë” në rajon, tha Scholz. “Ky është objektivi i të gjitha përpjekjeve tona diplomatike,” shtoi ai.