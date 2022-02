“Shpifse” “Gënjeshtar”, “Nuk më blen dot mua” Sherri Veliaj-Tabaku dominon dëshminë e kryebashkiakut në Komisionin Hetimor për Inceneratorët

Dëshmia e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliajt në Komisionin Hetimor për Inceneratorët është dominuar nga përplasja e fortë me kryetaren e komisionit Jorida Tabaku. Pyetjet dhe përgjigjet janë shndërruar në një komunikim agresiv ku nuk munguan as akuzat personale ndaj të dyve.





Në nisje të Komisionit, Veliaj tha se i kishte njohur Klodian Zoton dhe Mirel Mërtirin nga fotot në Zimbabve me ish funksionarin e Partisë Demokratike, Gert Bogdanin, një përgjigje që ka provokuar menjëherë debat në komision.

DEBATI PER KLODIAN ZOTON DHE MIREL MERTIRIN

Jorida Tabaku: Njiheni me shtetasi Klodian Zoto, Mirel Mërtriri dhe Stela Gugallja?

Erion Veliaj: I kam parë në fotografi me Gert Bogdanin që ka qenë drejtues për marrëdhënie me jashtë në PD

Jorida Tabaku: Nuk keni bërë udhëtim?

Erion Veliaj: Nuk kam bërë asnjë udhëtim, por kam parë për udhëtimin e tyre në Zimbabve me zyrtaë të PD

Jorida Tabaku: Nuk i keni takuar për të diskutuar për kontratën koncesionare?

Erion Veliaj: Nuk kam bërë asnjë diskutim, asnjë udhëtim. Jam njohur përmes medias p[ër udhëtimet e këtyre personazheve me drejtues të marrëdhënieve me jashtë që ata kanë qenë në zimbave me zyrtarët e PD…

Jorida Tabaku: Ju kujtoj se dëshmia e rreme përbën vepër penale dhe dënohet nga ligji…

Gjatë të gjithë Komisionit, mes Veliajt dhe Tabakut janë shkëmbyer kunja dhe epitete fyese. Veliaj e quajti “shpifse” kryetaren e komisionit, duke i kujtuar se kishte një gjyq të fituar me të për shpifje, ndërsa më pas la të kuptohet se Tabaku kishte interesa të drejtpërdrejta duke qenë se familja e saj kishte marrë leje dhe ajo ishte përfituese e ndërtimeve në Fushën e Aviacionit.

Në përgjigje, Tabaku e quajti Veliajn “gënjeshtar” dhe mohoi të ishte përfituese e lejeve të ndërtimit nga Bashkia e Tiranës. Tabaku tha se kryebashkiaku “kishte blerë çdokënd, por nuk do ta blinte dot atë”.

DEBATET

Tabaku: Më lexo vendimin e këshillit bashkia, mos bëj si viktimë se nuk je viktimë.

Veliaj: Po të jetë për përballjet tona unë të kam mundur në gjyq dhe je e dënuar për shpifje.

Tabaku: Më lexo vendimi i këshillit bashkiak…

Veliaj: Ja ku e ke, unë në dallim nga ju vij i përgatitur dhe nuk sajoj dhe nuk dëgjoj Monikën të TV. Më lerë të mbaroj se kjo që po bën është e padrejtë. Sapo ju provova që kam folur në emër të bashkisë dhe jo të qarkut. Po ju lexoj që të njëjtën shkresë ka shkuar edhe Isa Sakja i Kavajës.

Tabaku: Do ta administroj edhe kërkesën e Isa Sakjës.

Veliaj: E vetmja gjë që unë i them Sakjes është që bie parimisht dakord….Ju përshini vetëm shkresën time

Tabaku: Nuk kam ardhur të dëgjoj politikën tënde.

Veliaj: Ke ardhur të mësosh dhe mos gënjesh

Tabaku: Ti je gënjeshtari më i madh në këtë vend

Veliaj: Je shpifse, e dënuar me vendim gjykatë

Tabaku: Ti përdor SPAK-un si qen sulmi, unë nuk e bëj dot, ti përdor gjykatën si qen sulmi, unë nuk e përdor dot. Kjo është diferenca mes nesh

SHKRESA PER MIRATIMIN E INCENERATORIT TE TIRANES

Deputetët e Partisë Demokratike e akuzuan Veliajn se kishte dhënë miratimin për projektin e inceneratorit të Tiranës para se këshilli bashkiak të merrte vendim, duke tejkaluar kompetencat e tij. Sipas opozitarëve, Veliaj kishte qenë në shkelje të ligjit, kur kishte dhënë miratimin, sepse për buxhetin vendoste këshilli bashkiak.

Në përgjigje, Veliaj solli një dokument të vendimit Bashkiak në shtator të vitit 2017, që sipas tij tregonte vendimin e marrë sipas ligjit për inceneratorin, ndërsa tha se shkresa e firmosur prej tij jepte vetëm miratimin në parim për inceneratorin.

Tjetër argument i Veliajt ishte fakti se edhe kryetarë të tjerë bashkish, kishin dhënë të njëjtin vendim, por për ta nuk kishte asnjë akuzë nga deputetët e PD-së. Ai solli një dokument të firmosur nga ish-kryetari i Bashkisë së Kavajës, i zgjedhur nga Partia Demokratike, Isa Sakja që kishte dhënë miratimin për inceneratorin, madje duke hyrë në detaje të procesit.

Sipas deputetit Belind Këlliçi, me miratimin e tij në mars të 2017, Veliaj kishte dhënë miratimin për një shumë prej 230 milion eurosh nga taksat e qytetarëve të Tiranës.

DEBATI

Veliaj: Isa Sakja thotë jemi gati për kaq e për aq pa pyetur fare për lekët.

Tabaku: Merru me përgjegjësitë e tua

Veliaj: Do më lesh të mbaroj, kjo është përgjigjja ime

Tabaku: Kjo nuk të shkon fare. Këtu kemi një dopio standard dhe na gënjeve na the e kam të miratuar në buxhet

Veliaj: Kjo histeri duhet të marrë fund se nuk të nderon

Tabaku: Nuk të nderon të bësh fare si llaxore në këtë komision, nuk të nderon dot. Mua nuk me komplikson fare

Tabaku: Je mundur në gjykatë, do të më kesh përball. Përgjigju pse gënjeve këtu

Veliaj: Dëshmi e rreme që ju nuk ftoni lul bashën që në 2013 thotë pa këshillin miratoj studimin e fizibilitetit vendosa vet thotë Basha, për projektin e koncesionit për mbetjet e pastrimit të qytetit. Lul Basha i merrte pa këshill

Tabaku: thuaj kolegëve ta thërrasin në komision

DHERAT E NDERTUESVE TE TIRANES PER INCENERATORIN

Një tjetër çështje tek e cila ngulmuan deputetët e opozitës ishte ajo për deklaratën e kryetarit të shoqatës së ndërtuesve, Luigj Aleksi që pranoi pak ditë më parë në komision se ndërtuesit e Tiranës ishin të detyruar për t’i çuar dherat e gërmimeve në inceneratorin e Tiranës.

Deputetët e opozitës e pyetën Veliajn se përse i ka detyruar ndërtuesit të çojnë dherat në inceneratorin e Tiranës, por sipas Veliajt kjo ishte një çështje që nuk i takonte atij.

Veliaj tha se kjo ishte një marrëdhënie mes dy privatëve dhe nuk i takonte Bashkisë së Tiranës të ndërhynte në këtë marrëdhënie, ndërsa sipas tij Tabaku ishte në konflikt interesi për këtë çështje.

REPLIKAT

Tabaku: Vendimi i këshillit bashkiak për dherat

Veliaj: Po i referohem ministrit se je dhe ndërtuese të djeg dhe për dherat, unë e kuptoj që je dënuar dhe nga gjykata

Tabaku: Veliaj jeni duke kaluar cdo cak moral ligjor etik, nuk të lë të abuzosh për personin tim. Pse i ke shtuar 45 milionë euro koncesionarit?

Veliaj: S’ka lidhje fare Bashkia me kulturën tuaj që i hidhni dherat nëpër lumenj. E di që të djeg për dherat. Njeriu ka një cip

Tabaku: Njeriu ka një cipë mban përgjegjësi për vendimet. Sa i papërgjegjshëm që je që detyron koncesionarin të marrë 45 milionë euro shtesë

Veliaj: Je ndërtuese moj zonjë dhe ke konflikt interesi.

Tabaku: Nuk jam ndërtuese, s’kam asnjë konflikt interesi unë.

Veliaj: Pse të djeg e nuk e lë tjetrin të flasë? Pse moj xhan të djeg?

Tabaku: Ku e ke vendimin e këshillit bashkiak?

Veliaj: Po pse të marr unë vendimin e këshillit bashkiak që të hedhë dherat xhaxhai yt që po bën pallate?

Tabaku: Xhaxhai im nuk po bën asnjë pallat fatkeqësisht ka ndërruar jetë. Askush nga familja ime s’po bën asgjë. Jam e disponueshme të bëhem objekt i një komisoni hetimor nëse është nevoja

Veliaj: Më lë të flas e do përgjigjem ta ilustroj e jo të të hyj në hak se ta kam dhënë lejen.

Tabaku: Nuk më ke dhënë mua asnjë leje ndërtimi

Veliaj: Je përfituese

Tabaku: Të të vijë turp

Veliaj: Je përfituese

Tabaku: Nuk jam, nuk jam

Veliaj: Familja

MESAZHET E KOMUNIKIMIT TE DEPUTETEVE TE PD

Gjatë mbledhjes së Komisionit Hetimor pati edhe një debat për komunikimin në celular të deputetëve të Partisë Demokratike. Veliaj nxorri foto, ku ishin të fotografuar celularët e anëtares së AMA-s, që komunikonte me deputetët. Veliaj tha se pamjet janë marrë nga komunikimet e këshilltares së PD-së, Desada Metaj e cila sipas tij udhëzonte deputetët për pyetjet gjatë mbledhjes.

DISKUTIMET

Veliaj: Më fal po ju paskeni lënë nam ndërkohë që kemi qenë në seancë, suflerët ju cojnë pyetje si të më pengoni? Paska dal në gjithë portalet po mirë o keni cipë?

Tabaku: S’e kuptova

Veliaj: Nuk është për Belindin.

Tabaku: Keni marrë kamerat e Kuvendit?

Veliaj: Kamerat i keni live ju.

Tabaku: Kamerat që po xhirojnë celularët e deputetëve? Këtë s’po kuptoj.

Veliaj: Belind s’e kam për ty se shtëpia e lirisë është në rregull.

Tabaku: Keni marrë kamerat e Kuvendit për celularët? I bëj thirrje kryetarës së Kuvendit te marrë masa Garda menjëherë për kamerat e Kuvendit që lexojnë celularët e deputetëve në komision, turp.

Veliaj: Kjo që bëni e turpshme, e bën vetëm një pjesë e opozitës mos u shqetëso. Zëdhënësja ju jep, Desada është shoqja jonë po keni lënë nam.

Tabaku: Keni marrë kamerat e Kuvendit, e turpshme.

Veliaj: Po goc Samiu dhe ti çon pyetjet Desada? Po s’ke turp?