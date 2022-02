Takimi me Lavrov për të shmangur luftën? SHBA dhe Franca marrin vendimin e prerë

Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken nuk do të takohet më me ministrin e Jashtëm rus Sergey Lavrov në Gjenevë këtë javë, njoftoi ai të martën, duke dhënë sinjalin më të fundit se rrugët diplomatike me Rusinë mbi Ukrainën po mbyllen shpejt.





“Tani që ne shohim se pushtimi po fillon dhe Rusia e ka bërë të qartë refuzimin e saj të plotë të diplomacisë, nuk ka kuptim të vazhdohet me atë takim në këtë moment,” tha Blinken. “Unë u konsultova me aleatët dhe partnerët tanë — të gjithë pajtohen.”

Njoftimi i Blinken vjen një ditë pasi presidenti rus Vladimir Putin njohu dy rajone separatiste në Ukrainë si të pavarura dhe njoftoi se do të vendoste forca “paqeruajtëse” atje.

Presidenti i SHBA Joe Biden dhe zyrtarë të lartë amerikanë thanë të martën se lëvizjet e Putinit shënuan fillimin e një pushtimi të ri rus të Ukrainës dhe Biden njoftoi sanksionet e para si përgjigje.

Blinken tha se i dërgoi një letër Lavrovit të martën për ta informuar atë për vendimin.

Ai tha se SHBA mbetet e përkushtuar ndaj diplomacisë “nëse Rusia është e përgatitur të ndërmarrë hapa të dukshëm për t’i ofruar komunitetit ndërkombëtar çdo shkallë besimi, është serioze për uljen e tensionit dhe gjetjen e një zgjidhjeje diplomatike”.

Tani takimi i tyre është ndërprerë, një anulim që sinjalizon se administrata Biden nuk beson më se Rusia është serioze për të ndjekur diplomacinë. Ministri i Jashtëm francez Jean-Yves Le Drian gjithashtu njoftoi se takimi i tij me Lavrovin që ishte planifikuar për të premten nuk do të ndodhte më.

Blinken foli në Departamentin e Shtetit së bashku me ministrin e Jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba, i cili gjithashtu u takua me Biden dhe Sekretarin e Mbrojtjes Lloyd Austin në Uashington të martën.