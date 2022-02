U diagnostikua pozitive me COVID-19, si paraqitet gjendja shëndetësore e Mbretëreshës Elizabeth

Një konferencë e planifikuar për sot është anuluar nga Mbretëresha Elizabeth, pasi ajo vazhdon të shfaqë simptoma të lehta pasi u diagnostikua pozitive me koronavirus, siç njoftoi një përfaqësues i Buckingham Palace.





Një zëdhënës i Pallatit tha këtë mëngjes se “Mbretëresha është ende duke përjetuar simptoma të lehta të ftohjes dhe kështu ajo vendosi të mos mbajë konferencën e planifikuar për sot”.

Pallati kishte njoftuar se mbretëresha doli pozitive të dielën.

Konkretisht në njoftimin e Buckingham Palace thuhej:

“Pallati Buckingham konfirmon se Mbretëresha ka rezultuar pozitive me Covid. Madhëria po përjeton simptoma të lehta të ftohjes dhe pret të rifillojë detyrat e tij në Windsor javën e ardhshme. Ajo do të vazhdojë të marrë kujdesin mjekësor dhe do të ndjekë të gjitha udhëzimet e duhura”.

Sipas Daily Mail, 95-vjeçarja do të zhvillojë një sërë bisedash telefonike këtë javë, ndërsa vetëm një ngjarje, ku ajo ishte planifikuar të merrte pjesë, do të anulohet.

Sa i përket orarit të saj për ditët e mbetura, siç është biseda e saj javore me kryeministrin Boris Johnson, e planifikuar për të mërkurën, do të vendoset nëse do të ketë ndonjë ndryshim në orët e ardhshme.