U bë legjendë tek Mançester Siti, zbuloni datën e veçantë të prezantimit të statujës së Agueros

Serxhio Aguero i ka dhënë fund futbollit të luajtur pas problemeve që kishte me frymëmarrjen dhe karrierën e mbylli tek Barcelona. Megjithatë mund të themi që pjesën më të lavdishme e ka kaluar tek Mançester Siti.





Argjentinasi është kryegolashënuesi i “Qytetarëve” me 260 gola në 390 ndeshje gjatë 10 viteve të luajtura. Është bërë me dije se statuja e Agueros do të prezantohet në maj, një muaj që përkon me atë gol të famshëm të shënuar ndaj QPR-së në vitin 2012, ku i dha trofeun e parë të Premier Ligës Mançester Sitit, që nga viti 1968.

Statuja e tij do të jetë pranë dy ikonave të tjera të këtij klubi si Vinsent Kompani dhe David Silva.