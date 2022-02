“Ukraina nuk ekziston si shtet i pavarur”, qytetarët e Kievit: Putini s’e kupton se çfarë është demokracia. Parullat për drejtësinë nga vendet e BE, slogane

Një ditë pas presidenti rus Vladimir Putin sugjeroi se Ukraina nuk kishte të drejtë të ekzistonte si një shtet i pavarur, shumë në kryeqytetin e vendit, Kiev, u shfaqën të lumtur kur panë botën duke u zgjuar ndaj një realiteti që ata kanë jetuar prej vitesh.





“Ka qenë kështu për 15 vjet. Ai gjithmonë ka gënjyer. Kjo nuk është diplomaci, është thjesht idiotësi,” tha Nina Vasylenko, banore e Kievit për CNN.

Duke pritur për një autobus me shoqen e saj dhe ish-shokun e klasës Ala Bovtun, Vasylenko, e cila tha se ishte mbi 60 vjeçe tha se fakti që Putini kishte njohur zyrtarisht dy territore të shkëputura në rajonin Donbas të Ukrainës lindore si të pavarura nuk bën dallim. “Ushtria ruse ishte atje shumë kohë më parë. Putini nuk e kupton se çfarë është demokracia dhe diplomacia, ideja e tij është: “Kjo është e imja dhe unë duhet ta marr!”. Ai dëshiron të marrë Ukrainën, kjo është ajo që ai thotë – ‘E bukura ime’”, tha Bovtun, duke iu referuar komentit të ashpër të Putinit për Ukrainën javën e kaluar.

“Por unë mendoj se shumica e vendeve evropiane dhe SHBA e dinin tashmë se çfarë po ndodhte. Ata nuk donin të hynin në një konflikt me Rusinë. Ata thjesht donin të merrnin naftën dhe gazin. Parullat për drejtësinë, ato janë vetëm slogane.”, tha ajo. Ndërsa liderët politikë të Ukrainës iu përgjigjën me fjalë të forta ngjarjeve të mbrëmjes së të hënës, reagimi në rrugët e Kievit ishte më i heshtur.

Një turmë protestuesish u mblodh para ambasadës ruse të martën pasdite, duke valëvitur flamujt ukrainas dhe postera me mesazhe anti-ruse.

Në një park pranë Sheshit Evropian në Kiev, një performancë e improvizuar nga grupi popullor ukrainas i rock-ut Okean Elzy tërhoqi një turmë të vogël njerëzish. Shumë u bashkuan dhe kënduan në korin e një prej hiteve të tyre më të mëdha: “Gjithçka do të jetë mirë”. Kateryna Cherepanova, një 38-vjeçare nga rajoni Khmelnytskyi i Ukrainës perëndimore, tha se fjalimi i Putin ishte “i neveritshëm”.

“Ishte çmenduri, por ne nuk ishim të tronditur, ai përsëriti atë që kishte shkruar më parë, historinë e tij imagjinare. Unë vetëm shpresoj që rusët të tronditeshin nëse do ta dëgjonin atë, sepse ishte kaq e çmendur, kaq surreale,” tha ajo. Cherepanova tha se fjalimi i Putinit, sado “rrëqethëse” që ishte, bëri pak ndryshim në jetën e saj të përditshme.

“Ne kemi pasur luftën për tetë vjet, tani është zyrtare,” shtoi ajo. Një gjë që ajo po mendon megjithatë është të kalojë nga të folurit rusisht në ukrainisht. Cherepanova u rrit duke folur rusisht – siç bëjnë shumë ukrainas. “Është një gjë simbolike,” tha ajo. Cherepanova tha se shpresonte që dëgjimi i fjalimit të mbushur me ankesa të Putinit do të frymëzonte vendet perëndimore për të dërguar ndihmë në Ukrainë.