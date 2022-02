Arbër Hajdari “shuan” kureshtjen, tregon sa është paguar në “Big Brother VIP”

Opinionisti Arbër Hajdari ka bërë një postim lidhur me eksperiencën në ‘Big Brother VIP’, ku sqaron gjithçka, nga pranimi i ftesës deri te mendimet që ka dhënë lidhur me situata të caktuara.





“Të nderuar miq, Në 5 tetor të vitit që lamë pas, pranova ftesën për të marrë pjesë në programin televiziv “Big Brother Vip”. Nuk ishte e lehtë për mua që gjatë këtyre muajve të ndiqja misionin tim me Fundjavën dhe gjithashtu këtë program.

Mora pjesë sepse: Së pari, doja ti tregoja shqiptarëve se çfarë mendimi kam për shoqërinë, për vlerat qytetare, morale, njerëzore, intelektuale, çfarë besoj e përfaqësoj për tema të ndryshme.

Së dyti për të komentuar drejt, pa dallime, pa paragjykime, lojën e banorëve në shtëpi. Në fakt të qënit opinionist në këtë program kaq të ndjekur nuk ishte e lehtë, ishte një sfidë e imja. Shpresoj që gjatë gjithë kësaj kohe, të jem treguar i drejtë me mendimet e mia.

Ju faleminderit të gjithëve për komentet e mesazhet e shumta gjatë gjithë kësaj kohe”, ka shkruar Hajdari në postimin e tij.

Ndërkohë që një ndjekës, i ka lënë një koment: “Edhe ca lek i ke paluar, s’është keq…”

I menjëhershëm ishte reagimi i Arbrit i cili thotë se në jetë ka gjëra edhe më të rëndësishme se paraja.

“Ju është bërë mendja lekë lekë lekë. Arsyet i kam shkruar me lart pse kam shkuar. Nuk kam shkuar per asnjë lloj pagese, zero! Nuk bëhet çdo gjë per lekë në ktë botë!”, i është kthyer Hajdari.