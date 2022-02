Arbër Hajdari tregon rrogën dhe sa është paguar në ‘Big Brother Vip’

Mbrëmjen e sotme, opinionisti I Big Brother VIP, Arbër Hajdari ka qenë I ftuar në “Goca dhe Gra” në Top Channel. Ai ka zhvilluar një intervistë ndryshe, duke ju përgjigjur të gjitha pyetjeve të “Google”. Sigurisht që shqiptarët kanë patur një merak edhe për rrogën e tij.





“Në Big Brother nuk jam paguar sepse e kam bërë për qejf atë eksperiencë, jo për lekë. Kurse rrogë mujore unë marr 700 euro”- është shprehur Arbri.

Ka qenë Dalina ajo që ka bërë një batutë duke u shprehur se do ti paguajë kafen, ndonse Arbri ka ngulmuar se rroga e tij është vetëm 700 euro dhe ai ja del më së miri me to. Gjithashtu sapo është diplomuar në Master dhe pret të fillojë projekte të tjera.