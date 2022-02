Çifti i radhës?! Bruno deklarohet për herë të parë në Përputhen

Bruno Shemsho është një nga konkurrentët më të përfolur të “Për’puthen” për shkak të takimeve të tij të shumta me disa nga vajzat e programit.





Ai ka nisur takimet me Alvisën, Mikelën, Efin dhe së fundmi me Florjanën. Në njohjet e tij të mëparshme, Bruno ka qenë më së shumti i afërt me Efin, marrëdhënia e të cilëve zgjati për disa kohë por u mbyll pas disa konflikteve që ata patën.

Ndërkohë, pas hyrjes së konkurrentes së re, Florjanës, ai u fokusua më së shumti tek ajo.

Në takimin e mëparshëm, Florjana e priti Brunon në shtëpi, ndërsa këtë herë, Bruno ishte kujdesur për një surprizë romantike në natyrë. Duke i shprehur pëlqimin e tij, Bruno i tha Florjanës se do të jetë në “Për’puthen” vetëm për të dhe nuk ka interes për asnjë vajzë tjetër.

Bruno: Deklarohem për ty në atë studio!

Florjana: Edhe unë do të fokusohem vetëm te ty!

Bruno: Jam ndjerë më mirë se çdo herë tjetër

Florjana: Nëse kjo gjë shkon mirë, pse nuk e vazhdojmë jashtë?

Në studio pati reagime të shumta sidomos prej Efit dhe Mikelës të cilat u shprehën se nuk besonin në ndjenjat e tyre apo në krijimin e një lidhjeje të re.