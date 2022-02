Pas një seance maratonë prej 10 orësh në Komisionin Hetimor për Inceneratorët, kryeministri Edi Rama ka mbajtur një prononcim për mediat në dalje të Kryesisë së Kuvendit.





Gjatë fjalës së tij kryeministri Rama; “Ishte një maratonë që vlejti. U dëgjuan të gjithë, u dëgjuan të gjithë ato që kishin për të dëgjuar. Kush ka sy le të shoh, kush ka veshë të dëgjojë dhe kush do le të kuptojë, kush nuk do, nuk do. Ndaj besoj se”. tha ai.