“A është ndryshuar autoriteti kontraktues”/ Kryeministri debat me deputetin, Boçi: Pse nuk ktheni përgjigje? Rama: Nuk ka lindur ai burrë që të më ndërpresë

Kryeministri Edi Rama është përfshirë në një debat me deputetin Luçiano Boçi lidhur me një pretendim të këtij të fundit për inceneratorin e Elbasanit.





Deputeti e pyet Ramën nëse ka një VKM të vitit 2018 që ndryshon autoritetin kontraktues për këtë impiant.

Kjo ka sjellë disa një sërë replikash mes tyre, ku anëtarët e komisionit kanë ndërprerë disa herë kryeministrin në përgjigjen e tij.

Boçi: Nuk kemi ardhur të dëgjojmë gjëra të përsëritura këtu. Unë dua një përgjigje konçize, a ka një VKM të 2018-ës që ndryshon autoritetin kontraktues.

Rama: E ke thënë 100 herë. Pse më ndërpret mua. Unë do jap përgjigjen që kam unë. Unë mundem që çke me atë punë. Unë jap respect dhe pretendoj respekt. Mua këtu ose më trajtoni si dëshmitar, duke respektuar ligjin që ju ndalon të bëni komente, akuza, fyerje dhe të tjera. T’i thuash tjetrit që tregon përralla për të vendosur popullin në gjumë. Unë jam i hapur me kolegun tuaj më parë. Pse nuk keni durim. Po përsërisni të njëjtat pyetje .Ju thoni përralla afera. Ju vetë më tërhiqni këto. Do ta rrethosh me ato propagandën? Po bëre komente, do kesh përgjigje për komentin. Çfarë më duhet mua se çfarë kanë shitur ata kur ishin të vegjël. Je dijeni, deputet i një qyteti që deri dje vuante si qen nga helmi, tymi dhe mbytja. Nuk hapnin dot dritaret në orën 5-6 pasdite. Është historia e elbasanasve. Tymërat nuk janë demokrat dhe socialist. ELbasani, nuk ka më, janë statistikat.

Tabaku: Pyetja tjetër Boçi.

Rama: Po ju pse ndërhyni tani. Mos më ndërprisni. Kush do nga unë nga përgjigje të thatë, të bëjë pyetje të thatë. Kush bën pyetje me kontorrno duhet të bëjë kujdes, pasi do marrë përgjigje për çdo gjë. Të gjitha bashkitë rreth Elbasanit të mos hedhin më plehra rrugëve, por t’i sjellin në Elbasan dhe të përpunohen.

Boçi: Edhe njëherë tjetër, do dalim tek Elbasani. Jepini përgjigje pyetjes sime.

Rama: Do mbaroj unë këtë njëherë.

Boçi: Pse nxitoni.

Rama: Kujdes me kontorrnon. Elbasani në vitin 2014 kur ju mbyteshit të gjithë atje, tejkalonte normën e parashikuar për grimcën e pluhurit me dimensione 10 mikron, në masën prej 16%. Një tejkalim kancerogjen.

Boçi: Ore do të bëj një pyetje për këtë. Do të të pyes. Të kam bërë një pyetje tjetër.

Rama: Unë do ta mbaroj këtë që kam nisur. Do të jap përgjigje, ta kisha dhënë 3 herë deri tani. Mua nuk më ka lindur akoma ai burrë që mua më ndërpret kur kam të drejtën e fjalës