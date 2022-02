“Investime në Zimbabve nga pronaret Inceneratorëve”/ Ja përgjigja e Ramës

Kryeministri Edi Rama ka komentuar në komisionin hetimor për inceneratorët faktin që pagesat nga buxheti i shtetit vijojnë të paguhen edhe pse SPAK po heton për çështjen e impiantit të mbetjeve.





Rama tha se nuk ka asgjë të keqe që pagesat të vijojnë sa kohë që nuk ka një vendim nga organet përkatëse.

Gjithashtu Rama iu përgjigj edhe pyetjes së Tabakut lidhur me investimet sipas saj së tre pronarëve të incerenatorëve ne Zimbabve.

Jorida Tabaku: Jeni ne dijeni se buxheti i shtetit vazhdon dhe paguan per inceneratorin ne qytetin e Fierit, por njëkohësisht edhe ate te qytetit te Tiranes, pavarësisht se këto jane duke u gjykuar?

Edi Rama – Po jam ne dijeni, pajteter

Edi Rama: Kur më thua janë duke u gjykuar hedh hije ato janë duke u hetuar jo gjykuar sa kohë s’kemi asnjë vendim nga organet përkatëse vazhdon kontrata shumë e thjeshtë.

Janë gjëra të thjeshta të punëve të shtetit zonja Tabaku.

Tabaku: Po patjetër, të kishim kaq shumë gjëra të thjeshta për persona në kërkim. A keni dijeni që tre pronarët e tre kompanive te inceneratorëve kanë ngritur të njëtën skemë në Zimbabve?

Rama: Cilën skemë?

Tabaku: Kanë investuar në Shqipeti e po investojnë edhe në Zimbabve në incenerator me fonde që i kanë marrë nga kontrata publike në Shqipëri?

Rama: Kjo është shumë interesnate, nga e nxirrni ju këtë duhet të më tregoni një dokument. Që buxheti shtetit ka finbnciar përmes kompanisë në Zimbabve, duhet të më jepni dokument se është opinion shumë guximtar në aspektin e fantazisë nuk di ku është lidhja, që kemi të investuara 55.3 milionë për Fierin e Elbasanin dhe kaq, tani se me këto 55.3 milione euro është ndërtuar dy impiante e po ndërtoet një impiant në Zimbabve mbase po por do më dukej shumë e pamundur nuk kam dijeni do e shoh me shumë interes.

Nderhyrje… Ku flen lepuri?

Rama: te lepuri, po te lekët, te lekët patjetër aty është lepuri. Lepuri i madh që i keni futur në bark njerëzve.