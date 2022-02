“Mezi po pres të jem në sallë”/ Kryeministri Rama dëshmon sot në Komisionin Hetimor për Inceneratorët, çfarë ndodhi dje dhe kush dëshmoi

Kryeministri Edi Rama pritet që sot në orën 12:00, të japë dëshminë e tij në Komisionin Hetimor për Inceneratorët. Kreu i qeverisë është thirrur si dëshmitar për aferën e Inceneratorëve, ndërsa kujtojmë se ditën e djeshme, teksa fliste nga Durrësi, Rama u shpreh se mezi po pret që të jetë në sallën e Komisionit Hetimor.





Edhe pse është edhe vetë në listën e personave të cilët do të pyeten në lidhje me këtë aferë, Kryeministri Rama ka deklaruar se partia që ai kryeson nuk është zyrë avokatie e askujt që dyshohet se ka shkelur ligjet, se kushdo zyrtar i akuzuar, që mund të ketë abuzuar me fondet publike duhet të përgjigjet personalisht para hetuesve dhe ka marrëdhënie personale me SPAK.

ÇFARË NDODHI DJE NË MBLEDHJEN E KOMISIONIT, KUSH DËSHMOI:

Një ditë më parë në mbledhjen e Komisionit Hetimor Parlamentar për inceneratorët dhanë dëshmitë e tyre, fillimisht, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj dhe pas tij ishte Sekretari i Përgjitshëm i Këshillit të Ministrave, Ëngjëll Agaçi. Në orët e vona të pasdites ishte Sekretari i Përgjitshëm i PS, Damian Gjiknuri që dha dëshminë e tij në këtë komision. Ndërkohë, deputeti i PS, Alqi Bllako, u largua nga Komisioni pa dhënë dëshminë e tij, sipas tij për të ruajtur sekretin hetimor, pas marrjes në pyetje nga SPAK.

Debati për hetimin e inceneratorëve ka përplasur ashpër kryetaren e Komisionit Hetimor, Jorida Tabaku dhe kryetarin e bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. Procedurat dhe një vendim i Këshillit Bashkiak ka bërë që dy përfaqësuesit të replikojnë me njëri tjetrin. Tabaku i është drejtuar Veliajt duke i thene se “nuk të nderon të bësh si llaxore”, ndërsa Veliaj iu përgjigj se “kjo histeri duhet të marrë fund”. Po ashtu kryetarja e Komisionit e akuzon Veliaj se në dëshminë e tij para Komisionit Hetimor është duke gënjyer. Tabaku i kërkoi kryebashkiakut se në çfarë akti është bazuar që i ka dhënë 45 mln euro koncesionarit të Tiranës.

Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, Ëngjëll Agaçi, gjatë dëshmisë në komisionin hetimor të inceneratorëve, u pyet nga kryetarja Jorida Tabaku, nëse ka patur një lobim nga ana e ish-ministrit të Financave Arben Ahmetaj në lidhje me inceneratorin e Elbasanit, për të kaluar procedurën në Këshillin e Ministrave. Në përgjigjen e tij Sekretari i KM-së u shpreh se një gjë e tillë nuk ka ndodhur asnjëherë.

Dëshmia e Sekretarit të Përgjithshëm të Partisë Socialiste, Damian Gjiknuri në Komisionin Hetimor për Inceneratorët është shoqëruar me debate. Deputetja e PD-së, Ina Zhupa ngriti disa pretendime për njohjen e Gjiknurit me Klodian Zoton dhe Mirel Mërtirin dhe për dhënien një kontrate konçensionare me një kompani gazi në vitin 2015. Gjiknuri është shprehur se nuk ka pasur asnjëherë kontratë konçensionare me kompaninë në fjalë. Sekretari i Përgjithshëm i PS-së, tha se nga ky komision nuk është gjetur asnjë gjë për të.

Deputeti i Partisë Socialiste, Alqi Bllako është larguar nga Komisioni Hetimor për Inceneratorët pa dhënë dëshminë e tij, nën argumentin se duhet të ruaj sekretin hetimor pasi është marrë në pyetje nga SPAK. Bllako kërkoi që të jepte vetëm një deklaratë në lidhje me konfliktin e interesit të punësimit të babait të tij në inceneratorin e Tiranës, gjë që nuk u pranua nga kryetarja Jorida Tabaku, e cila deklaroi se në komision merret në pyetje personi dhe nuk mund ta shfrytëzojë për deklarata.

HETIMET E KOMISIONIT HETIMOR PARLAMENTAR:

Hetimet e këtij komisioni hetimor janë një përpjekje për të hedhur dritë mbi dyshimet, se zyrtarë të lartë kanë abuzuar fondet publike në miliona euro me 3 inceneratorët mbetjeve urbane në Elbasan, Tiranë dhe Fier. Komisioni po heton për dyshimet për korrupsion me miliona euro dhe shkelje ligjore me lejet dhe financimet e ndërtimit të tre inceneratorët e mbetjeve në Elbasan Fier dhe Tiranë, procedura që kanë nisur 6 vjet më parë.

Indicie për ngritjen e këtij komisioni hetimor parlamentar u bë arrestimi i ish-ministrit të Mjedisit, Lefter Koka, i akuzuar për shpërdorim detyre, pastrim parash dhe ryshfete në vlerën e 3.7 milionë eurove gjatë procedurave për inceneratorin e Elbasanit.