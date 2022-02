“Rama nuk mund t’i shmanget përgjegjësive për vjedhjen e 430 mln eurove”/PD: Ja çfarë u zbulua në seancën e Komisionit

Partia Demokratike në një reagim në Facebook lidhur me aferën e inceneratorëve bën me dije se kryeministri Edi Rama nuk mund t’i shmanget përgjegjësisë lidhur me vjedhjen sipas PD, të 430 mln euro.





Komisioni Hetimor për aferën e inceneratorëve çdo ditë po fakton pse Edi Rama nuk mund t’i shmanget përgjegjësive për vjedhjen prej 430 milionë euroshe. Shkeljet e njëpasnjëshme, që kanë çuar para drejtësisë një ministër të qeverisë Rama, do të zbardhen deri në fund, derisa çdo pushtetarë që ka dëmtaar interesin publik të përballet me ligjin.

Postimi i plotë:

Ja çfarë u vërtetua në seancën e gjashtë:

1️⃣ Erion Veliaj ka dhënë miratimin për projektin e Inceneratorit të Tiranës, pa vendim të Këshillit Bashkiak të Tiranës;

2️⃣ Erion Veliaj detyron kompanitë të depozitojnë dhera dhe interte në Inceneratorit e Tiranës pa asnjë vendim, 45 milionë euro të ardhura shtesë;

3️⃣ Me firmën e Damian Gjiknurit, qeveria i jep një koncesion tjetër pa procedurë, pa garë, Klodian Zotos dhe Stela Gugalljas, me 25 vite vetëm për shitjen e energjisë;

4️⃣ Damian Gjiknuri i jep shoqërisë “Albtek Energy” edhe një leje minerare në Bradashesh me kohëzgjatje mbi 25 vite;

5️⃣ Damian Gjiknuri ka udhëtuar në vitet 2012-2019 6 herë me Mirel Mërtirin e Klodian Zoton;

6️⃣ Engjëll Agaçi fsheh shkeljet ligjore, personat përgjegjës pas inspektimit financiar për Inceneratorin e Elbasanit, dhe koncesionarin në 2 qershor 2020;

7️⃣ Engjëll Agaçi ka kaluar një akt/procedurë të paligjshme për Inceneratorin e Elbasanit. Agjensia e Prokurimeve Publike e bëri të ditur këtë shkelje;

8️⃣ Kontrata koncesionare e miratuar në Këshillin e Ministrave është, pa logon e shtetit, si draft-kontratë dhe pa vulën e Ministrisë;

9️⃣ Bllako deklaroi se është pyetur në SPAK për 5 orë dhe se nuk mund të japë dëshmi, sepse ka frikë mos vetëfajësohej.