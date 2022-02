Rama përplaset me deputeten e PD-së në komisionin për inceneratorët. Zhupa: A ke përgjegjësi që ke hedhur firmën? Rama: Akuza e SPAK nuk është Bibla, po shkel ligjin

Kryeministri Edi Rama u përplas gjatë dëshmisë në Komisioni Hetimor të Inceneratorëve me deputeten e Partisë Demokratike, Ina Zhupa, e cila citoi gjatë seancës akuzën e ngritur nga SPAK për ish-ministrin Lefter Koka.





Zhupa pasi parashtroi akuzën, pyeti kryeministrin nëse ka përgjegjësi për shpërdorimin e parave publike që ka hedhur firmën në aferën e inceneratorëve

Shefi i ekzekutivit e cilësoi veprimin e deputetes të jashtëligjshëm, si një formë presioni ndaj organit të akuzës dhe në thyerje të rregullores së komisionit ku nuk ngrihen akuza penale.

Pjesë nga diskutimet:

Ina Zhupa: Duhet sqaruar se Lefter Koka si ministër Mjedisi, thjesht ka nisur procesin, po pa miratimin tuaj dhe të Këshillit të Ministrave veprimtaria e tij nuk do të kishte asnjë efekt ligjor. Tani pyetja ime është nëse nga kontratat dhe koncesionet është dëmtuar interesi i shteti, ju keni përgjegjësi që keni vënë firmën dhe keni ndikuar që të dëmtohet interesi i shtetit

Edi Rama: Zonjë juve thyet ligjin për komisionet hetimore, bëtë një recitim abuziv!

Ina Zhupa: Nuk bëra recitim, ju lexova njoftimin publik të SPAK!

Edi Rama: Unë nuk të ndërpreva. Mund t’ju kisha ndërprerë dhe t’ju thosha që po shkel ligjin. Ju keni kaq kohë që na thoni organizatë kriminale, është opinion, opinion im është që ju keni thyer ligjin, pasi në komision hetimor nuk ngrihen akuza penale, nuk shfrytëzohet për të influencuar hetimin dhe anëtari i komisionit nuk mund të ushtrojë presion ndaj organit të akuzës

Ina Zhupa: Ku ishte presioni?

Edi Rama: Ka mundësi ta mbyllësh mikrofonin që të flas unë. Duhet pak respekt, duhet ta meritosh respektin që të dhashë. Recitove akuzën e SPAK dhe thyeve ligjin. Ajo është një akuzë. SPAK-u nuk është Vatikani dhe akuzat e SPAK-ut nuk janë Bibla që merret këtu dhe lexohet. Ajo është një akuzë e ngritur mbi pretendimet e prokurorëve të SPAK, legjitime për punën e tyre. Por ka një proces, do shkoj në gjykatë dhe do jepet një vendim, deri në atë moment ju nuk keni asnjë të drejtë të recitoni akuzat e SPAK-ut rrugëve për të bërë presion. Akuzat e prokurorëve nuk janë as Bibël as Kuran dhe nuk lexohen si e vërteta fundore e organizimit shoqëror. Që nga fillimi deri në fund unë e kam mbështetur SPAK-un dhe e mbështes, por SPAK-u nuk është të sjellësh këtu akuzën dhe të më ngresh gishtin. Kujt Ia ngre gishtin?

Ina Zhupa: Zoti Rama mos u nervozoni, unë ju bëra një pyetje. Më jepni një përgjigje?

Edi Rama: Një fjalë e urtë thotë, kur i jep tjetrit uthull, mos prit të të japë verë. Më servire uthull, tani uthullën time do pish!