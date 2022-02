Tek mbështeste kandidatin e “Shtëpisë së Lirisë”/ Berisha paralajmëron nga Durrësi për “hijet e zeza” që blejnë vota

Ish kryeministri Sali Berisha u ndal në Durrës te prezantonte kandidatin e “Shtëpisë së Lirisë” Ardian Mukën, për të cilin ftoi qytetarët ta votonin në zgjedhjet e 6 marsit,

Ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se “hijet e zeza” kanë dalë nëpër qytet duke blerë vota. Berisha përmendi emra duke thënë se sipas tij 2 më të shquarit në Durrës janë Ardi Çela dhe Roni Shqopa.

Gjatë fjalës së tij ish-kryeministri sulmoi dhe “monopolistët”.

“Nëse ka gjakpirës të vërtetë janë monopolistët jo biznesmenët e tjerë sepse ata çajnë me djersën e tyre me konkurrencën e lirë. Monopolistët çajnë me rryshfetin korrupsionin që ndajnë me qeverinë. Prandaj monopolet janë të ndaluara me ligj”.