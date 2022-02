“U ndjeva e kërcënuar, kërkova mbrojtje“/ Aktorja Charlize Theron rrëfen përplasjet me Tom Hardy në sheshxhirim: Ishte agresiv, jam detyruar të lë fëmijët e mi në…

Ylli i Hollywood Charlize Theron ka hedhur drite për marrëdhënien dhe përplasjet me yllin Tom Hardy gjatë xhirimeve të filmit Mad Max: Fury Road.





“Mad Max” vërtet ka marrë një vlerësim të madh me 10 nominime për Oscar, por gjërat nuk ishin aq të qeta në prapaskenë.

Në një fragment nga libri i ri i Kyle Buchanan, Blood, Sweat, and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road , i cili u botua nga Vanity Fair , Theron foli sinqerisht për marrëdhëniet e saj të tensionuara të punës me bashkë-yllin Hardy.

Ne liber shkruhet se Theron ndihej mjaft e kërcënuar dhe kerkoi mbrojtje nga Hardy.

Theron dhe anëtarë të tjerë të produksionit pretendojnë një seri sjelljesh joprofesionale nga ana e Hardy, duke përfshirë vonesën e vazhdueshme që i bënte kolegët e tij të presin me orë të tëra në shesh.

Në një rast, Hardy duhej në set në orën 8 të mëngjesit, së bashku me pjesën tjetër të kastit dhe ekuipazhit që kërkohej atë ditë dhe Theron, atëherë një nënë e re, foshnja e së cilës ishte në kujdesin e fëmijëve aty pranë ndërsa ajo punonte.

Pavarësisht se producentët kishin bërë një “kërkesë të veçantë” që Hardy të ishte i përpiktë, ai u vonua më shumë se tre orë, kohë gjatë së cilës Theron mbeti në pozicion, gati për të xhiruar.

Kur Hardy mbërriti më në fund, Theron e pyeti Hardin:

“Sa mosrespektues je?”

Hardy u përgjigj duke dhe duke thënë: “Çfarë më thatë?” Hardy dukej mjaft agresiv dhe se Theron me të vërtetë ndjehej e kërcënuar.

“Kjo ishte pika e kthesës, sepse më pas ajo tha: “Unë dua dikë si mbrojtje. Po del jashte kontrollit. Nuk dua të justifikoj sjelljen e keqe, por isha vërtet e frikësuar”

The Guardian ka kontaktuar përfaqësuesit e Hardy për komente të mëtejshme por nuk ka ende nje pergjigje.

Filmi i Millerit fitoi gjashtë çmime në Oscars 2016.