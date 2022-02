Vota për non-gratat/ Meta i kthen përgjigje Juri Kimit: Shqiptarët vendosin për të ardhmen!

“Qytetarët shqiptarët duhet të vendosin për të ardhmen e tyre”, kështu deklaroi Presidenti Ilir Meta si përgjigje ndaj deklaratave të ambasadores amerikane Yuri Kim, e cila pak ditë më parë pyeti 6 kandiatët për kryetar bashkie se cfarë i ofrojnë shqiptarëve, kur mbështetësi i tyre është i korruptuar.





“Unë jam i bindur që qytetarët e Durrësit, por edhe të 5 bashkive të tjera do të zgjedhin me vullnetin e lire kandidatët më me integritet që garantojnë përkushtim ndaj komunitetit dhe një përfshirë sa më të gjerë të tij për të përmirësuar qeverisjen vendore. U takon vetëm qytetarëve të vendosin për të ardhmen e tyre dhe ajo që ne të gjithë duhet të kërkojmë është një proces sa më demokratik, ballafaqim idesh dhe programesh dhe në fund të fitojë vullneti i qytetarëve dhe të fitojnë kandidatët më me integritet”, tha Meta.

Ndërsa i pyetur për hetimin e inceneratorëve, Kreu i Shtetit u shpreh se i takon drejtësisë që të vendosë për këtë çështje.

“Është përgjegjësia e institucioneve të drejtësisë që të flasin për këtë çështje mbi bazën e fakteve dhe provave për të rritur besimin dhe për të parandaluar abuzimet e rënda me taksat e qytetareve dhe financave publike dhe për këtë kërkohet sa më shumë efektivitet”, u shpreh Presidenti.