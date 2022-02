7 këshilla për të mbajtur marrëdhënien “gjalle” në çift

Dihet që me kalimin e viteve ka mundësi që marrëdhënia në çift të shfaqë problemet e veta. Diku venitet pasioni, diku komunikimi, diku përkushtimi. Nëse dikur ka ekzistuar dashuria, ajo mund të ekzistojë ende. Mjafton pak përkujdesje dhe vëmëndje. Një pjesë e madhe e çifteve nuk e shohin divorcin si zgjidhjen e parë kur konstatojnë probleme në çift. Dhe mirë bëjnë…prandaj është e nevojshme që të kihen parasysh disa hapa në mënyrë që një marrëdhënie ta mbajmë të shëndetshme dhe sa më larg divorcit.





Këtu ju sjellim 6 këshilla për ta mbajtur të gjallë marrëdhënien në çift.

1-Mbani shënime

Shkruaj gjithëçka të bukur që partneri/ja bën për ty. Shkruaj të paktën peë gjëra që bën partneri/ja për të treguar që ai/ajo të do

2-Mbani duart

Shtrëngimi i duarve është një ndër mënyrat më të mira për të krijuar lidhje të fortë mes jush. Teksa i nbani duart tregojini partnerit/es se çfare ju ka stresuar gjatë ditës.

4- Lexojini njëri-tjetrit

Ju kujtohet ndjesia që kishut kur prindërit ju lexonin në moshë të vogël? Të njëjtën ndjesi komforti dhe afrimiteti provojeni me gjysmën tuaj.

5-Anashkalojini gjërat që s’ju pëlqejnë tek njëri-tjetri

Shkruani diku çfarë s’ju pëlqen tek partneri/ja dhe diskutojeni bashkë, në mënyrë që ti jepni njëri-tjetrit hapësirën pëe ndryshimin, duke e anashkaluar ‘problemin e madh’.

6-Ndani “ditën perfekte” së bashku

Si e ke menduar një ditë perfekte? Gjithëçka që të vjen në mendje , realizoje me partnerin/ev tënde, do t’ju mbetet gjatë në kujtesë.

7-Ndjeni rrahjet e zemrës së njëri-tjetrit

Vendosjani dorën mbi kraharor dhe ndjeni rrahjet e zemrës. Ndërkohë përshkruajani partnerit/es si është kjo ndjesi.

8-Jini mirënjohës

Shkruaj tre gjëra për të cilat i je mirënjohës/e gjysmës tënde, Kjo do të të reduktojë stresin dhe do të të lidhë më shumë me partnerin/en.