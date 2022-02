Analiza e CNN/ Si u shkaktua kriza më e madhe e sigurisë në Evropë që nga Lufta e Ftohtë dhe cilat janë qëllimet e Putin në Ukrainë

Pas muajsh grumbullim i forcave ushtarake në kufirin me Ukrainën, Rusia pushtoi fqinjin e saj ish-sovjetik me një sulm të shumëfishtë, duke kërcënuar të destabilizojë Evropën.





Një vorbull përpjekjesh diplomatike për të shmangur një pushtim rus në javët e fundit nuk arriti të qetësonte tensionet që ishin rritur prej muajsh. Rusia kishte forcuar kontrollin e saj ushtarak rreth Ukrainës që nga viti i kaluar, duke grumbulluar dhjetëra mijëra ushtarë, si dhe pajisje dhe artileri.

Përshkallëzimi në konfliktin shumëvjeçar midis Rusisë dhe Ukrainës ka shkaktuar krizën më të madhe të sigurisë në Evropë që nga Lufta e Ftohtë. Sulmet e Rusisë në disa pjesë të Ukrainës ngrenë spektrin e një përballjeje të rrezikshme midis fuqive perëndimore dhe Moskës.

Pra, si arritëm këtu?

Disa zona anembanë Ukrainës u sulmuan të enjten në mëngjes pasi presidenti rus Vladimir Putin deklaroi fillimin e një “operacioni special ushtarak” dhe paralajmëroi për gjakderdhje nëse forcat ukrainase nuk i dorëzonin armët.

Lëvizja erdhi pas muajsh spekulimesh se cilat ishin qëllimet e Moskës me trupat që kishte grumbulluar në kufirin ukrainas. Më shumë se 150,000 trupa ruse rrethuan vendin nga tre anët.

Disa nga ato forca filluan të “derdheshin” përtej kufirit, duke kaluar në Ukrainë nga veriu në Bjellorusi dhe në jug nga Krimea ndersa shpërthime u regjistruan në shumë qytete, duke përfshirë kryeqytetin Kiev.

Sulmi i koordinuar erdhi disa ditë pasi Putin njoftoi se Moska do të njihte zyrtarisht Republikat Popullore të vetëshpallura të Donetskut dhe Luhanskut (DNR dhe LNR), në rajonin e Donbasit të Ukrainës lindore, duke urdhëruar dislokimin e trupave ruse atje në atë që besohej gjerësisht të ishte hapja. shpëtim për një konfrontim më të gjerë ushtarak.

Territori i njohur nga Putini shtrihej përtej zonave të kontrolluara nga separatistët pro-rusë, duke ngritur flamuj të kuq për zvarritjen e synuar të Rusisë në Ukrainë.

Rusia në mënyrë të përsëritur mohoi se po planifikonte një sulm, por një përshkallëzimi i bombardimeve në Ukrainën lindore rriti frikën se mund të nxiste dhunën për të justifikuar një konflikt më të gjerë .

Ndërsa situata në kufirin e Ukrainës është intensifikuar, NATO ka ngritur gatishmërinë e forcës së saj të reagimit të shpejtë, ndërsa vendet anëtare vendosën trupat në gatishmëri dhe vendosën batalione, avionë dhe anije në rajon. Presidenti i SHBA Joe Biden tha të enjten se SHBA do të dërgojë trupa shtesë në Gjermani dhe do të ridislokojë disa forca tashmë në Evropë tek aleatët e krahut lindor të NATO-s. Në javët e fundit, SHBA ka dërguar disa mijëra ushtarë në vendet e NATO-s në Evropën Lindore.

SHBA thotë se nuk ka ndërmend të dërgojë trupa në Ukrainë, e cila nuk është anëtare e NATO-s. Të enjten, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg dënoi sulmin rus si një “shkelje të rëndë të ligjit ndërkombëtar dhe një kërcënim serioz për sigurinë euroatlantike”.

Gjithashtu të enjten, SHBA zbuloi sanksione të reja që do të ndërpresin disa importe strategjike në Rusi, duke shtuar “këstin e parë” të masave që synojnë dy institucione të mëdha financiare, borxhin sovran të vendit dhe elitat ruse dhe anëtarët e familjeve të tyre . Biden është zotuar se bota do ta “mbajë Rusinë përgjegjëse” për pushtimin dhe pritet të përcaktojë një sërë sanksionesh shtesë , të cilat dikur kishin për qëllim të pengonin një sulm të tillë.

Biden dhe liderët evropianë kanë paralajmëruar më parë se Rusia do të vuante pasoja të rënda nëse Putin do të ecë përpara me një pushtim më të gjerë. Por kjo nuk e ka penguar Rusinë që të vazhdojë të forcojë pozicionet e saj ushtarake.

Në fund të vitit 2021 dhe në fillim të vitit 2022, imazhet satelitore zbuluan dislokime të reja ruse të trupave, tankeve, artilerisë dhe pajisjeve të tjera të grumbulluara në shumë vende, duke përfshirë Ukrainën afër Lindjes, Krimenë dhe Bjellorusinë, ku forcat e saj po merrnin pjesë në stërvitje të përbashkëta me aleatin më të afërt ndërkombëtar të Moskës.

Pavarësisht marrjes së fondeve, trajnimeve dhe pajisjeve nga SHBA dhe vende të tjera anëtare të NATO-s, ekspertët thonë se Ukraina do të ishte dukshëm më e mirë se ushtria ruse , e cila është modernizuar nën udhëheqjen e Putinit. Nëse do të shpërthente një luftë e gjithanshme midis dy vendeve, dhjetëra mijëra civilë mund të vdisnin dhe deri në 5 milionë mund të bëheshin refugjatë, sipas disa vlerësimeve .

Çfarë ka krijuar skenën për konfliktin?

Ukraina ishte një gur themeli i Bashkimit Sovjetik derisa votoi me shumicë dërrmuese për pavarësinë në një referendum demokratik në vitin 1991.

Pas rënies së Bashkimit Sovjetik, NATO u shty drejt lindjes, perfshire edhe shumicën e kombeve të Evropës Lindore që kishin qenë në orbitën komuniste. Në vitin 2004, NATO shtoi ish-republikat sovjetike baltike, Estoninë, Letoninë dhe Lituaninë. Katër vjet më vonë, ajo deklaroi synimin e saj për t’i ofruar anëtarësim Ukrainës një ditë në të ardhmen e largët duke kaluar një vijë të kuqe për Rusinë.

Putin e sheh zgjerimin e NATO-s si një kërcënim ekzistencial dhe perspektivën e anëtarësimit të Ukrainës në aleancën ushtarake perëndimore një “akt armiqësor”.

Në intervista dhe fjalime, Putin ka theksuar më parë pikëpamjen e tij se Ukraina është pjesë e Rusisë, nga ana kulturore, gjuhësore dhe politike. Ndërsa disa nga popullsia kryesisht rusisht-folëse në lindje të Ukrainës ndjehen të njëjtën gjë, një popullsi më nacionaliste dhe ukrainase në perëndim ka mbështetur historikisht një integrim më të madh me Evropën.

Në fillim të vitit 2014, protestat masive në kryeqytetin Kiev të njohura si Euromaidan detyruan një president miqësor ndaj Rusisë, pasi ai refuzoi të nënshkruante një marrëveshje asociimi me BE. Rusia u përgjigj duke aneksuar gadishullin ukrainas të Krimesë dhe duke nxitur një rebelim separatist në lindje të Ukrainës, i cili mori kontrollin e një pjese të rajonit të Donbasit. Pavarësisht nga një marrëveshje armëpushimi në vitin 2015 , të dyja palët nuk kanë parë një paqe të qëndrueshme dhe vija e frontit mezi ka lëvizur që atëherë. Gati 14,000 njerëz kanë vdekur në konflikt, dhe ka 1.5 milion njerëz të zhvendosur brenda vendit në Ukrainë, sipas qeverisë ukrainase.

Në tetë vjet që nga ajo kohë, Moska është akuzuar për përfshirje në luftë hibride kundër Ukrainës, duke përdorur sulme kibernetike, presion ekonomik dhe propagandë për të nxitur mosmarrëveshjen. Këto taktika janë përshkallëzuar muajt e fundit dhe në fillim të shkurtit Departamenti i Shtetit pretendoi se Putin po përgatiste një operacion falsifikimit për të krijuar “një pretekst për një pushtim”.

Çfarë dëshiron Putini?

Në korrik 2021, Putin iu drejtua ukrainasve si “një popull” qe Perëndimi e kishte korruptuar dhe e kishte nxjerrë Ukrainen nga orbita e Rusisë përmes një “ndryshimi të detyruar të identitetit”.

Ky lloj revizionizmi historik u shfaq plotësisht në fjalimin emocional dhe të mbushur me ankesa të Putinit drejtuar kombit të hënën, duke njoftuar vendimin e tij për të njohur Republikat Popullore të Donetsk dhe Luhansk, duke hedhur dyshime mbi sovranitetin e Ukrainës.

Por ukrainasit, të cilët në tre dekadat e fundit kanë kërkuar të lidhen më ngushtë me institucionet perëndimore si Bashkimi Evropian dhe NATO, janë kundërshtuar kundër nocionit se ata janë pak më shumë se “kukulla” e Perëndimit. Në fakt, përpjekjet e Putinit për ta rikthyer Ukrainën në sferën e Rusisë janë pritur me një reagim të ashpër, me disa sondazhe të fundit që tregojnë se shumica e ukrainasve tani favorizojnë anëtarësimin në aleancën ushtarake transatlantike të udhëhequr nga SHBA.

Në dhjetor, Putini i prezantoi SHBA-së dhe NATO-s një listë të kërkesave të sigurisë. Kryesorja midis tyre ishte një garanci se Ukraina nuk do të hyjë kurrë në NATO dhe se aleanca do të heqë gjurmën e saj ushtarake në Evropën Lindore dhe Qendrore, propozime që SHBA dhe aleatët e saj kanë thënë vazhdimisht se nuk janë fillestare.

Putin tregoi se nuk ishte i interesuar për negociata të gjata mbi këtë temë.

Bisedimet e nivelit të lartë midis Perëndimit dhe Rusisë përfunduan në janar pa ndonjë përparim. Ngërçi i la liderët evropianë të angazhohen në një furi të diplomacisë së anijeve, duke eksploruar nëse një kanal negociues i krijuar midis Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Ukrainës për të zgjidhur konfliktin në lindje të Ukrainës, i njohur si bisedimet e Formatit të Normandisë, mund të sigurojë një rrugë për qetësimin e krizës aktuale.

Në një konferencë shtypi me kancelarin e ri gjerman Olaf Scholz më 16 shkurt, Putin përsëriti pretendimet e pabazuara se Ukraina po kryen një “gjenocid” kundër folësve rusë në rajonin e Donbasit dhe bëri thirrje që konflikti të zgjidhet përmes përparimit të paqes në Minsk — duke i bërë jehonë retorikës së ngjashme që u përdor si pretekst për aneksimin e Krimesë.

Por më pak se një javë më vonë, pasi dhoma e lartë e parlamentit rus miratoi vendosjen e forcave ushtarake jashtë vendit më 22 shkurt, Putin u tha gazetarëve se marrëveshjet e Minskut “nuk ekzistojnë më”, duke shtuar: “Çfarë duhet të zbatojmë nëse kemi i njohu këto dy entitete?”

Marrëveshjet, të njohura si Minsk 1 dhe Minsk 2, të cilat u arritën në kryeqytetin bjellorus në një përpjekje për t’i dhënë fund një përgjakjeje në Ukrainën lindore nuk janë zbatuar kurrë plotësisht, me çështjet kryesore të mbetura të pazgjidhura.

Moska dhe Kievi kanë qenë prej kohësh në mosmarrëveshje mbi elementët kryesorë të marrëveshjes së paqes, e dyta prej së cilës u nënshkrua në 2015 dhe parashtron një plan për riintegrimin e dy republikave separatiste në Ukrainë. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky deklaroi kohët e fundit se nuk i pëlqente asnjë pikë e vetme e marrëveshjeve të Minskut , të cilat kërkojnë dialog për zgjedhjet lokale në rajonet separatiste të mbështetura nga Rusia.

Putin më heret u përgjigj me fjalë të prera duke thënë se pavarësisht nëse Zelensky i pëlqen plani, ai duhet të zbatohet.

“Të pëlqen apo nuk të pëlqen, është detyra jote,”-tha Putin në një konferencë shtypi së bashku me presidentin francez Emmanuel Macron.

Zelensky, një ish-komedian dhe yll televiziv, fitoi zgjedhjet e vitit 2019 me premtimin për t’i dhënë fund luftës në Donbas, por pak ka ndryshuar. Duke iu përgjigjur një pyetjeje në lidhje me gjuhën e ashpër dhe jodiplomatike të Putinit, Zelensky u përgjigj në rusisht, duke thënë troç: “Ukraina nuk eshte e tija.

Cili është këndvështrimi i Ukrainës?

Presidenti Zelensky më parë minimizoi rrezikun e një lufte gjithëpërfshirëse me Rusinë, duke theksuar se kërcënimi ekziston prej vitesh dhe se Ukraina është e përgatitur për agresion ushtarak. Por të enjten, ndërsa Rusia nisi një sulm ndaj vendit të tij, Zelensky bëri një fjalim emocional drejtpërsëdrejti ndaj popullit ukrainas, duke shpallur ligjin ushtarak në vend.

“Rusia filloi një sulm ndaj Ukrainës sot. Putin filloi luftën kundër Ukrainës, kundër gjithë botës demokratike. Ai dëshiron të shkatërrojë vendin tim, vendin tonë, gjithçka që kemi ndërtuar, gjithçka për të cilën po jetojmë,” tha Zelensky në një video. mesazhin e postuar në faqen e tij zyrtare në Facebook.

Në Kiev, ku ukrainasit kishin vazhduar të bënin punët e tyre të përditshme ndërsa trupat ruse ishin ulur në kufijtë e tyre, rrugët ishin bosh të enjten. Në të gjithë vendin, banorët janë përgatitur për më të keqen — paketimin e kompleteve të evakuimit emergjent dhe marrjen e kohës nga fundjavat e tyre për t’u stërvitur si rezervistë .

Qeveria e Ukrainës këmbëngul se Moska nuk mund ta pengojë Kievin të ndërtojë lidhje më të ngushta me NATO-n, apo të ndërhyjë ndryshe në politikën e saj të brendshme apo të jashtme. “Rusia nuk mund ta ndalojë Ukrainën të afrohet me NATO-n dhe nuk ka të drejtë të ketë ndonjë fjalë në diskutimet përkatëse”-tha Ministria e Jashtme në një deklaratë për CNN.

Tensionet midis dy vendeve janë përkeqësuar nga një krizë e thelluar energjetike e Ukrainës që Kievi beson se Moska e ka provokuar qëllimisht. Ukraina e sheh tubacionin e diskutueshëm Nord Stream 2, që lidh furnizimet me gaz rus drejtpërsëdrejti me Gjermaninë, si një kërcënim për sigurinë e saj. Nord Stream 2 është një nga dy tubacionet që Rusia ka vendosur nën ujë në Detin Baltik — përveç rrjetit të saj tradicional të tubacioneve me bazë tokësore që kalon nëpër Evropën Lindore, duke përfshirë Ukrainën. Kievi i sheh tubacionet nëpër Ukrainë si një element mbrojtjeje kundër pushtimit nga Rusia, pasi çdo veprim ushtarak mund të prishë rrjedhën jetike të gazit në Evropë.

Pas kërkesave nga Zelensky dhe administrata amerikane, kancelari gjerman Olaf Scholz tha të martën se do të ndalonte certifikimin e tubacionit pas vendimit të Putinit për të urdhëruar trupat në pjesë të Ukrainës lindore.

Nord Stream 2 është vetëm një nga sfidat e panumërta me të cilat përballet qeveria e Zelensky. Popullariteti i qeverisë së tij ka ngecur mes sfidave të shumta politike të brendshme, duke përfshirë një valë të tretë të fundit të infeksioneve Covid-19 dhe një ekonomi në vështirësi.

Shumë ukrainas janë të pakënaqur që qeveria nuk ka përmbushur premtimet që e sollën atë në pushtet, duke përfshirë goditjen e korrupsionit në sistemin gjyqësor të vendit. Por shqetësimi më urgjent është dështimi i Zelensky deri më tani për të sjellë paqe në vend.