Bota në ankthin e luftës, por lajmi ende nuk ka mbërritur tek VIP-at e showbizz-it shqiptar

Lajmi se në lindje të Europës ka plasur lufta nuk ka mbërritur ende tek personazhet e showbizz-it shqiptar. Rrjetet sociale sot u përmbytën nga pamjet e tmerrit në Ukrainë, me njerëz që i ikin bombardimeve ruse apo me filmimet e përplasjes së armatosur, por në profilet e këngëtarëve, prezantuesve apo personazheve të shoëbizz-it shqiptar atmosfera është krejt tjetër.





Jeta e tyre është ajo e udhëtimeve jashtë vendit, e njoftimeve për këngë të reja, e veshjeve të shtrenjta dhe luksit. Gjithsesi, rast i veçantë ishte ai i modeles Oriola Marashi, që duket më e informuar se të tjerët. Shikoni disa nga postimet e tyre më poshtë:

Reperi i famshëm Noizy ditën e sotme ka ripostuar Story-t e miqve të tij. Këta të fundit kanë shpërndarë këngën e re të tij, të cilën ai do ta publikojë së shpejti.

Moderatorja Arbana Osmani mëngjesin e sotëm ka ndarë në Instagram një story krah stafit të saj, duke shijuar mëngjesin në një udhëtim në Paris.

Ermal Mamaqi ka ndarë në InstaStory, lajmin për një trainim të cilin do ta zhvillojë në Pallatin e Kongreseve

Monika Lubonja gjithashtu ka ndarë një foto me mikeshën e saj.

Fifi ka ripostuar një Story të një fanseje duke kënduar këngën e saj

Arbenita Ismajli mëngjesin e sotëm ka postuar një foto në Instastory më vajzën e saj.

Dj Dagz, banori i BBV ka ndarë në Instastory një video ku interpreton me këngën e rreperit të njohur Travis Scott “Highest in the room”

Këngëtarja e njohur e muzikës shqiptare, Elvana Gjata, ka ripostuar në llogarinë e saj Instagram një Story të mikeshës së saj, këngën që ajo ka publikuar së fundmi.



Moderatorja Marina Vjollca mëngjesin e sotëm ka ndarë me ndjeksit e saj në Instastory mikpritjen “luksoze” që i ka bërë stilistja e njohur e modës Elisabeta Françi.

Alketa Vejsiu, nje nga moderatorët më të dashur për publikun ka postuar në llogarinë e saj personale në Instagram një video, ku është duke shijuar disa ëmbëlsira.