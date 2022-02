Dita pas sulmeve të Rusisë/ Si duket lufta në Ukrainë dhe si duhet të përgjigjet Amerika

Pavarësisht një morie takimesh në javët e fundit, Shtetet e Bashkuara, NATO, Ukraina dhe Rusia nuk janë afruar më pranë një zgjidhjeje diplomatike ose uljes së tensioneve në kufirin ukrainas-rus. Megjithëse Rusia nuk i ka braktisur plotësisht pretendimet diplomatike, hendeku midis pritshmërive ruse dhe perëndimore është zbuluar. Zyrtarët rusë e kanë bërë të qartë se nuk janë të interesuar për propozime të fokusuara vetëm në stabilitetin strategjik ose në stërvitjet ushtarake, apo edhe në një moratorium për anëtarësimin në NATO të Ukrainës. Presidenti rus Vladimir Putin nuk kërkon asgjë tjetër përveç çmontimit të plotë të arkitekturës së sigurisë së Evropës pas Luftës së Ftohtë dhe një kthim prapa të marrëveshjeve ndërkombëtare themelore që rregullojnë të drejtat e shteteve për vetëvendosje – një rezultat që Shtetet e Bashkuara dhe partnerët dhe aleatët e saj nuk do ta pranojnë kurrë.





Ndërkohë, megjithë garancitë se Rusia nuk ka plane për të “pushtuar” Ukrainën – ushtria ruse ka pushtuar territorin e Ukrainës dhe ka luftuar në tokën ukrainase që nga viti 2014 – ngritja ushtarake përgjatë kufirit ukrainas-rus ka vazhduar pa u ulur. Kohët e fundit, pajisjet ushtarake nga Distrikti Ushtarak Lindor i Rusisë kanë lëvizur drejt perëndimit ndërsa helikopterët sulmues dhe transportues, si dhe njësitë mbështetëse kanë lëvizur në vend për një ofensivë në shkallë të plotë. Rusia justifikoi gjithashtu një ngritje ushtarake në veri të Ukrainës duke njoftuar se do të organizojë stërvitje të përbashkëta ushtarake me Bjellorusinë që do të zgjasin deri më 20 shkurt. Forcat ruse tashmë janë duke u përqendruar pranë kufijve jugorë dhe juglindorë me Ukrainën. Hapat shtesë mbeten përpara se një operacion të fillojë,

Në fillim të kësaj jave, presidenti i SHBA Joe Biden parashikoi se Putini do të vendoste përfundimisht për një formë pushtimi ose inkursioni. “A mendoj se ai do të testojë Perëndimin, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n, sa më shumë që të jetë e mundur? Po, mendoj se do ta bëjë”, tha presidenti në një konferencë për shtyp. “Mendoj se ai do të zhvendoset”, shtoi Biden.

Një konflikt i madh ushtarak në Ukrainë do të ishte një katastrofë. Është një rezultat që askush nuk duhet ta dëshirojë. Por tani është një mundësi për të cilën Shtetet e Bashkuara duhet të përgatiten.

ÇFARË NDODH TANI?

Duke supozuar se diplomacia dështon, ka tre skenarë që mund të luhen. Se cila do të ndodhë do të varet kryesisht nga mënyra se si Putini vendos se mund t’i arrijë më së miri qëllimet e tij përfundimtare: gjymtimi i aftësive ushtarake të Ukrainës, mbjellja e trazirave në qeverinë ukrainase dhe, në fund, kthimi i Ukrainës në një shtet të dështuar – një rezultat që Putini kërkon. sepse do t’i jepte fund kërcënimit të Ukrainës si një kundërshtar i pazgjidhshëm dhe një sfidë gjithnjë e më serioze e sigurisë. Putini e urren perspektivën e një modeli demokratik të lulëzuar dhe të begatë në djepin e qytetërimit sllav lindor, një zhvillim që mund t’u sigurojë qytetarëve rusë një kornizë gjithnjë e më të këndshme dhe frymëzuese për një tranzicion demokratik në vendin e tyre. Përballë rënies së ndikimit dhe kontrollit mbi politikën e brendshme dhe të jashtme të Ukrainës, Kremlini mund t’i arrijë objektivat e tij vetëm me forcë ushtarake.

Skenari i parë do të përfshinte një zgjidhje diplomatike shtrënguese të krizës aktuale. Rusia mund të lëvizë për të njohur ose aneksuar zyrtarisht rajonin e pushtuar Donbas të Ukrainës lindore. Partia Komuniste e Federatës Ruse ka ndërmarrë tashmë hapin për të paraqitur një projekt-ligj në Dumën e Shtetit Rus që do të njihte shtetet separatiste në Donbas në një mënyrë të ngjashme me mënyrën se si Rusia njohu Abkhazinë dhe Osetinë e Jugut, dy rajone separatiste në Gjeorgji. Kjo do t’i lejonte Kremlinit të shmangte përshkallëzimin e mëtejshëm ushtarak, por megjithatë të dilte me një “fitore”. Udhëheqja ruse mund të shpresojë gjithashtu të shtyjë Ukrainën në një llogaritje të gabuar të ngjashme me atë të bërë në 2008 nga presidenti gjeorgjian Mikheil Saakashvili, i cili zgjodhi të luftojë separatistët e mbështetur nga Rusia në Abkhazi dhe Osetinë e Jugut.

Megjithatë, në vetvete, lëvizje të tilla nuk do të përfaqësonin përfitime për Rusinë; ato thjesht do të kalcifikonin më tej status quo-në dhe Rusia do të humbiste potencialin për të futur një “kolona të pestë” pro-Kremlinit në politikën e brendshme të Ukrainës. Nëse Putini zgjedh këtë drejtim, atëherë Shtetet e Bashkuara dhe NATO mund të përgjigjen me vendosje shtesë përgjatë krahut lindor të NATO-s, gjë që do të sillte llojin e dilemës së sigurisë që Kremlini dëshiron të shmangë.

Një skenar i dytë do të përfshinte një ofensivë të kufizuar ruse, me fuqi të kufizuar ajrore, për të kapur territore shtesë në Ukrainën lindore dhe në Donbas, ndoshta si një zgjatje e njohjes ose aneksimit të plotë. Në këtë skenar, Rusia do të pushtonte Mariupolin, një port i madh ukrainas në Detin Azov, si dhe Kharkiv, një qytet i madh me rëndësi simbolike si kryeqyteti ndërluftës i Republikës Sovjetike Socialiste të Ukrainës. Rusia gjithashtu mund të provojë një version më ambicioz dhe më të zgjeruar të kësaj ofensive duke kryer një lëvizje pince nga lindja dhe jugu me fuqi tokësore, ajrore dhe detare. Nga jugu, Rusia mund të krijojë një “urë tokësore” që lidh Krimenë me kontinentin e Rusisë. Ajo gjithashtu mund të nisë një operacion amfib për të kapur Odessa, portin më të rëndësishëm të Ukrainës, dhe më pas të shtyjë drejt forcave ruse të stacionuara tashmë në Transnistria.

Një konflikt i madh ushtarak në Ukrainë do të ishte një katastrofë.

Një veprim i tillë do ta privonte Ukrainën nga portet jetike ekonomike përgjatë bregdetit të saj jugor, do ta bënte Ukrainën pa dalje në det dhe do të zgjidhte problemet logjistike të kahershme të Rusisë me furnizimin, përfshirë ujin, për Krimenë. Ky do të ishte një operacion i madh që kërkon të gjitha forcat që Rusia ka mbledhur në Krime dhe përgjatë kufijve lindorë dhe veriorë të Ukrainës. Kjo do të kërkonte gjithashtu kapjen dhe mbajtjen e terrenit të kontestuar. Rusia do të detyrohej të përfshihej në një përpjekje të kushtueshme për të pushtuar qytetet kryesore të Ukrainës, duke i ekspozuar forcat e saj ndaj një lufte të vështirë urbane, një fushate të zgjatur ushtarake dhe një kryengritjeje të kushtueshme. Për më tepër, kapja dhe mbajtja e terrenit për një pushtim afatgjatë do të dobësonte Ukrainën, por nuk do të rezultonte në një shtet të dështuar.

Prandaj, rezultati i tretë dhe më i mundshëm është një ofensivë ruse në shkallë të plotë duke përdorur fuqi tokësore, ajrore dhe detare në të gjitha akset e sulmit. Në këtë skenar, Rusia do të vendoste epërsinë ajrore dhe detare sa më shpejt të jetë e mundur. Disa forca tokësore ruse do të përparonin më pas drejt Kharkiv-it dhe Sumy-t në verilindje, dhe të tjerat me bazë tani në Krime dhe Donbas do të përparonin nga jugu dhe lindja respektivisht. Ndërkohë, forcat ruse në Bjellorusi mund të kërcënojnë drejtpërdrejt Kievin, duke bllokuar kështu forcat ukrainase që përndryshe mund të lëvizin për të përforcuar lindjen dhe jugun. Këto forca mund të avancojnë në Kiev për të përshpejtuar kapitullimin e qeverisë ukrainase.

Një okupim afatgjatë do të ishte i pamundur në këtë skenar. Sulmi dhe qetësimi i qyteteve të mëdha do të sillte një nivel lufte urbane dhe viktima shtesë që ushtria ruse ndoshta dëshiron t’i shmangë. Forcat ruse do të kishin më shumë gjasa të kapnin dhe të mbanin territorin për të krijuar dhe mbrojtur linjat e furnizimit dhe më pas të tërhiqen pasi të merrnin një zgjidhje të favorshme diplomatike ose të shkaktonin dëme të mjaftueshme. Ukraina dhe Perëndimi më pas do të liheshin të marrin pjesët. Ky operacion do të fokusohej në goditjet ndëshkuese ndaj qeverisë ukrainase, ushtrisë, infrastrukturës kritike dhe vendeve të rëndësishme për identitetin dhe moralin kombëtar të ukrainasve. Rusia do të synonte bombat, raketat, artilerinë, raketat e saj të lundrimit dhe raketat balistike me rreze të shkurtër veprimi në objektiva si pallati presidencial, ndërtesat administrative presidenciale, Verkhovna Rada (legjislatura e Ukrainës), Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, selinë e Shërbimit të Sigurisë të Ukrainës dhe Maidan Nezalezhnosti (sheshi qendror në Kiev dhe vendi i revolucioneve të shumta pro-demokracisë), midis organeve të tjera vendimmarrëse dhe pikave të rëndësishme. Sulmet kibernetike do të godasin infrastrukturën kritike, siç është rrjeti energjetik i Ukrainës, gjë që mund të paralizojë më tej shtetin ukrainas. Rusia gjithashtu do t’i jepte përparësi shkatërrimit të prodhuesve ukrainas të armëve. Duke eliminuar kapacitetin e Ukrainës për të zhvilluar dhe prodhuar raketa lundrimi Neptun, sisteme raketore Sapsan dhe raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi Hrim-2, Rusia mund të heqë kërcënimin e mundshëm të parandalimit konvencional nga Ukraina në të ardhmen e afërt.

Ofensiva tokësore dhe detare do të projektohej për të rrethuar dhe zhdukur forcat e armatosura të Ukrainës, për të mbajtur vetëm terrenin e nevojshëm kritik dhe për të përdorur fuqinë ajrore dhe fuqinë e zjarrit me rreze të gjatë për të arritur qëllimet ushtarake dhe politike të Rusisë. Këto sulme do të shkaktonin dhjetëra mijëra viktima dhe do të shkaktonin një katastrofë humanitare, duke shkaktuar kaos brenda zinxhirëve të komandës civile dhe ushtarake dhe ndoshta duke prerë kokat e udhëheqjes ukrainase. Nëse gjithçka do të shkonte sipas planit të Rusisë, sulmet do të gjymtonin qeverinë, ushtrinë dhe infrastrukturën ekonomike të Ukrainës – të gjithë hapa të rëndësishëm drejt qëllimit për ta bërë Ukrainën një shtet të dështuar.

NJË PËRGJIGJE E PASHEQUR

Pavarësisht nëse Rusia zgjedh një inkursion më të kufizuar apo një sulm më të gjerë, pasojat me të cilat përballet nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët dhe partnerët e saj duhet të jenë të paprecedentë, pasi administrata e Bidenka paralajmëruar më parë se do të jenë. Senatori amerikan Robert Menendez, demokrat i Nju Xhersit dhe kryetar i Komitetit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë, ka prezantuar tashmë një projekt-ligj – Aktin për Mbrojtjen e Sovranitetit të Ukrainës të vitit 2022 – që i ngjan një liste dëshirash për avokatët e sovranitetit ukrainas. Ai përfshin dispozita për përdorimin e autoritetit të qirasë së Departamentit të Mbrojtjes dhe Fondit të Blerjes së Mbrojtjes Speciale për të mbështetur Ukrainën; kredi shtesë për të mbështetur ushtrinë e Ukrainës; aftësitë e përmirësuara mbrojtëse të Ukrainës; rritja e mbështetjes për programet e shkëmbimit ushtarak SHBA-Ukrainë; ndihmë shtesë për të luftuar dezinformimin në Ukrainë; zbulimi publik i aseteve të blera në mënyrë të paligjshme që i përkasin Putinit dhe anëtarëve të rrethit të tij të ngushtë; sanksione ndaj zyrtarëve shtetërorë rusë që marrin pjesë ose ndihmojnë në një sulm ndaj Ukrainës; sanksione ndaj institucioneve financiare ruse; sanksionet që kërkojnë shkëputjen e institucioneve kryesore financiare ruse nga shërbimet e mesazheve financiare si SWIFT; një ndalim për transaksionet që përfshijnë borxhin sovran të Rusisë; një rishikim i sanksioneve në Nord Stream 2; dhe sanksione ndaj sektorëve rusë të energjisë dhe minierave. Megjithëse ligji parashikon heqje dorë të mundshme në disa raste dhe një përjashtim për importimin e mallrave, miratimi i tij do të përfaqësonte sërish një hap të guximshëm drejt mbrojtjes së Ukrainës.

Administrata Biden tashmë ka sinjalizuar mbështetjen e saj për projektligjin e Menendez. Biden duhet të bëjë një hap më tej dhe ta ruajë atë përmes Senatit dhe Dhomës, duke manovruar me kujdes për të siguruar që këto masa kritike të mos bëhen një tjetër viktimë e grindjeve partiake. Biden filloi një fillim të mirë me një takim të fundit për Ukrainën me senatorë nga të dyja palët. Për të lehtësuar më tej ndarjet partizane, senatorët demokratë duhet të marrin në konsideratë shtimin e elementeve në projektligjin e Menendez nga një projekt-ligj konkurrues i paraqitur nga Jim Risch, republikan i Idahos dhe anëtari i Komitetit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë.

Tradicionalisht, ka pasur mbështetje të fortë dypartiake për Ukrainën. Por Kremlini beson se mungesa e kohezionit të brendshëm të SHBA-së do të dëmtojë kapacitetin e Uashingtonit për një përgjigje të fortë. Kongresi nuk duhet t’i japë besim këtij besimi. Fuqia e projektligjit të Menendez vjen jo vetëm nga thelbi i tij, por edhe nga sinjali që do të dërgonte për mbështetjen dërrmuese dypartiake për Ukrainën.

Administrata duhet gjithashtu të ndjekë sanksionet që synojnë eksportet e teknologjisë së përparuar amerikane (të tilla si gjysmëpërçuesit dhe mikroçipet) në Rusi, një masë që mund të ndikojë negativisht në industrinë ruse të hapësirës ajrore dhe të armëve. Për më tepër, Kongresi ose administrata e Bidenit duhet të lëvizin përtej zbulimit të thjeshtë të aseteve të mbajtura nga rrethi i brendshëm i Putinit për të synuar drejtpërdrejt ato asete, duke filluar me sanksionet ndaj 35 individëve të rekomanduar më parë nga disidenti rus Alexei Navalny. Ushtrimi i presionit mbi oligarkët kyç që rrethojnë Putinin do të jetë po aq i rëndësishëm sa sanksionimi i zyrtarëve që do të përfshihen drejtpërdrejt në veprimet ushtarake – nëse jo më shumë.

Bota është në prag të ofensivës më të madhe ushtarake në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore.

Disa mund të vënë në dyshim efektivitetin e sanksioneve si mjete për parandalimin ose ndryshimin e sjelljes. Në të vërtetë, me 630 miliardë dollarë rezerva ndërkombëtare, indigjenizimin e rritur të industrive kritike, një treg të favorshëm energjie dhe alternativa ndaj SWIFT në formën e Sistemit të brendshëm rus për Transferimin e Mesazheve Financiare dhe Sistemit Ndërkufitar Kinez të Pagesave Ndërbankare, Rusia mund të jetë në gjendje të përballojë stuhinë. Megjithatë, shqetësime të tilla anashkalojnë faktin se sanksionet do të imponojnë ende kosto dhe do të dobësojnë rrjetet e ndikimit keqdashës të Kremlinit. Siç qëndron tani, kërcënimi i sanksioneve ka pasur tashmë një efekt negativ në tregun rus të aksioneve.

Thënë kështu, pa unitetin transatlantik dhe bashkëpunimin nga BE-ja, sanksionet do të jenë shumë më pak kuptimplote dhe efektive—dhe aleatët evropianë të Uashingtonit janë të kujdesshëm ndaj potencialit që sanksionet të dëmtojnë ekonomitë e tyre. Bazuar në komentet e Biden gjatë konferencës së tij të fundit për shtyp, duket se Uashingtoni mund të jetë duke luftuar për të marrë një përgjigje të unifikuar ndaj agresionit rus, veçanërisht në rastin e sulmeve kibernetike, joushtarake ose paraushtarake. Presidenti francez Emmanuel Macron ka minuar tashmë imazhin e një fronti të bashkuar duke i bërë thirrje BE-së të zhvillojë dialogun e saj me Rusinë. Ndërkohë, Gjermania ka refuzuar të eksportojë armë në Ukrainë dhe nuk ka arritur të japë një pozicion përfundimtar për vonimin ose anulimin e miratimit të gazsjellësit Nord Stream 2 që do të sillte gazin rus në Evropë.

Rusia mund të ndërpresë furnizimet e saj me energji në Evropë, gjë që do të përkeqësonte krizën ekzistuese të energjisë evropiane dhe do të kërcënonte unitetin transatlantik. Kriza energjetike tashmë i bëri Shtetet e Bashkuara të dërgojnë gaz natyror të lëngshëm shtesë në vendet e BE dhjetorin e kaluar. Evropa mund të detyrohet të kërkojë burime alternative të energjisë në një afat të shkurtër kohor për të shmangur pasojat e brendshme. Për aq sa është e mundur, Uashingtoni duhet të ndihmojë aleatët dhe partnerët e tij evropianë në mbylljen e hendekut energjetik me rezervat strategjike të naftës dhe gazit.

Vende të tjera shqetësohen se shkëputja e institucioneve financiare ruse nga SWIFT do të krijonte goditje për ekonominë evropiane dhe meqenëse SWIFT i nënshtrohet ligjit belg dhe evropian, Uashingtoni duhet të mbështetet deri në një farë mase në pranimin evropian për të zbatuar çdo ndërprerje ruse. Shtetet e Bashkuara mund të përpiqen t’i detyrojnë vendet evropiane të luajnë së bashku, siç bëri në vitin 2012, kur shtyu që Irani të shkëputej nga SWIFT. Por me rrezikun e prishjes së unitetit transatlantik, Uashingtoni mund të mos jetë i gatshëm të detyrojë aleatët e tij.

HAPI

Në frontin ushtarak, nëse nuk e bën këtë tashmë, Shtetet e Bashkuara mund të ndihmojnë në reagimin e qeverisë ukrainase ndaj operacioneve ruse duke shkëmbyer informacione strategjike, operacionale dhe madje taktike në kohë reale. Shtetet e Bashkuara duhet gjithashtu të ndjekin shembullin e Mbretërisë së Bashkuar dhe të dërgojnë transporte ajrore me ndihmë vdekjeprurëse përpara një ofensive ruse. Uashingtoni duhet t’i sigurojë Ukrainës armë të vogla, municione, pajisje dhe sasi të mëdha të sistemeve të mbrojtjes ajrore të lëvizshme nga njeriu, si dhe sisteme më të avancuara, duke përfshirë raketat kundërajrore Patriot dhe raketat antianije Harpoon. Kritikët e kësaj qasjeje mund të argumentojnë se shpërndarja e këtyre sistemeve do të ofronte një pretekst për Kremlinin për të nisur sulmin e tij parandalues. Por nëse veprimi ushtarak rus tashmë është i dhënë, nuk do të kishte më arsye për të mos vepruar.

Megjithëse këto sisteme më të avancuara nuk do të dorëzohen në kohë për të siguruar trajnimin dhe integrimin e duhur për të arritur aftësinë e plotë operacionale, disa nga sistemet mund të vendosen ende me aftësinë fillestare operacionale. Ato nuk do të ndryshojnë ekuilibrin e fuqisë ushtarake midis Ukrainës dhe Rusisë, por do të imponojnë kosto shtesë për pushtuesit rusë dhe do të kontribuojnë në parandalimin kur kombinohen me veprime të tjera. Shtetet e Bashkuara duhet gjithashtu të vazhdojnë të përshpejtojnë procesin e miratimit për transferimin e armëve të prodhuara nga SHBA në Ukrainë, siç bëri së fundmi për Estoninë, Letoninë dhe Lituaninë. Për më tepër, në rastin e pamundur të një okupimi dhe kryengritjeje të zgjatur, administrata Biden duhet të mbështesë kryengritësit ukrainas.

Uashingtoni duhet të marrë më të keqen dhe të planifikojë në përputhje me rrethanat.

Uashingtoni duhet gjithashtu të vendosë forca dhe pajisje ushtarake shtesë për të siguruar dhe ndihmuar aleatët e tij evropianë. Kujtimet e dominimit sovjetik dhe rus mbeten të freskëta në vendet në krahun lindor të NATO-s dhe ata nuk do të rrinë duarkryq. Shtetet e Bashkuara duhet t’i sigurojnë ata se kanë kurrizin e tyre, siç garantohet nga neni 5 i Kartës së NATO-s. Përndryshe, në përgjigje të një kërcënimi ekzistencial të perceptuar, ata mund të nxitojnë ndihmën ushtarake dhe humanitare në kufijtë e tyre mbi kundërshtimet e Uashingtonit dhe qeverive të Evropës Perëndimore. Kjo me siguri do të rriste rrezikun e një zjarri të zgjeruar. Së paku, vende të tilla si Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania dhe Sllovakia ka të ngjarë të rrisin mbrojtjen e tyre, ndërkohë që do t’i bëjnë thirrje Shteteve të Bashkuara të zgjerojnë misionet e saj të Prezencës së Përmirësuar Përpara, shumëkombëshe, Grupet e betejës me madhësi batalioni që NATO stacionet në shtetet e saj anëtare më të cenueshme. Për të forcuar më tej aleancën, Uashingtoni duhet të marrë në konsideratë ngritjen e mundësisë së anëtarësimit të Finlandës dhe Suedisë në NATO, nëse secili vend dëshiron të anëtarësohet si pasojë e mëtejshmeAgresioni ushtarak rus në Ukrainë. Dialogu i fundit midis Biden dhe presidentit të Finlandës duhet të vazhdojë dhe Biden duhet të ketë diskutime të ngjashme me zyrtarët suedezë. Kjo mund të ndikojë ende në llogaritjen e Rusisë për nisjen e një ofensive.

Si hap i fundit, në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare humanitare, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët dhe partnerët e saj evropianë duhet të krijojnë korridore humanitare me burimet dhe personelin për të mbrojtur refugjatët. Dhjetëra mijëra – nëse jo qindra mijëra apo edhe miliona – mund të ikin nga konflikti, ose si persona të zhvendosur brenda Ukrainës ose si refugjatë në vendet fqinje. Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe BE-ja duhet të akomodojnë këtë fluks azilkërkuesish dhe refugjatësh me viza emigruese speciale urgjente të llojit të vëna në dispozicion të afganëve që ikin nga pushtimi i vendit të tyre nga talibanët verën e kaluar. Anëtarët e NATO-s do të duhet të ndajnë barrën e imponuar nga ky fluks; nuk mund të pritet që vendet e krahut lindor të aleancës të veprojnë të vetme.

KOHA PËR PËRGATITJE

Megjithëse administrata Biden e ka trajtuar në mënyrë të mrekullueshme procesin e negociatave të rreme me Rusinë, rezultati përfundimtar do të jetë ende rezultat i pjesshëm i mundësive të humbura. Uashingtoni e ka vënë veten në një pozicion në të cilin, përveç përshkallëzimit kërcënues ushtarak, parandalimi ndoshta do të dështojë. Opsionet për parandalim sot janë dukshëm më të këqija se sa ishin vitin e kaluar, muajin e kaluar apo edhe javën e kaluar. Angazhimi i SHBA-së për paqen dhe rezolutat diplomatike gjatë kësaj kohe ka qenë i lavdërueshëm, por duke u fokusuar në diplomacinë pa një theks proporcional në mjetet e fuqisë së fortë, administrata Biden humbi një mundësi për të shmangur një krizë në krahun lindor të Evropës. Në prapavijë, një përgjigje më e fuqishme ndaj ngritjes ushtarake që Rusia kreu në kufirin e saj me Ukrainën prillin e kaluar mund të kishte çuar në ndryshime parandaluese të pozicionit të forcës dhe futjen e ndihmës vdekjeprurëse për Ukrainën, e cila mund të kishte pasur një ndikim më të madh në ndryshimin e llogaritjeve të Kremlinit për një zgjidhje ushtarako-teknike. Duke pritur deri në momentin e fundit për llojin e përgjigjeve gjithëpërfshirëse që po shqyrtohen aktualisht, Uashingtoni duhet të përballet tani me Rusinë me një aftësi të kufizuar për të penguar dhe detyruar.

Bota është në prag të ofensivës më të madhe ushtarake në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore. Duke marrë parasysh interesat ekzistuese të aktorëve kryesorë politikë, Shtetet e Bashkuara, Ukraina dhe Rusia nuk kanë gjasa të ndryshojnë ndjeshëm qasjet e tyre aktuale ndaj situatës. Uashingtoni nuk ka dëshirë të përdorë fuqi të fortë për të frenuar Rusinë dhe nuk do të tërhiqet nga parimet apo vlerat që ka përqafuar për dekada. Në Ukrainë, pozita e Presidentit Volodymyr Zelensky është tashmë e pasigurt duke pasur parasysh rënien e vlerësimit të tij të miratimit, dështimin e tij për të zbatuar një plan dypalësh për de-përshkallëzimin me Rusinë, besimin e mesëm në aftësinë e tij për të udhëhequr gjatë një kohe lufte, fokusin e tij në ndjekjen penale të ish-presidentit Petro Poroshenko i dyshuar për tradhti, një mosmarrëveshje trazuese me oligarkun Rinat Akhmetov dhe nënvlerësimin e tij të kërcënimit aktual rus. Për Zelensky, kapitullimi ndaj Rusisë do të ishte i barabartë me vetëvrasje politike. Dhe edhe nëse Uashingtoni ose Kievi do të ndryshonin qëndrimin e tyre, nuk ka ende asnjë garanci se Moska do të jetë e kënaqur dhe do të de-përshkallëzohet.

Në momentin që fillon një luftë, peizazhi gjeopolitik do të bëhet dukshëm më sfidues për sigurinë kombëtare të SHBA. Uashingtoni duhet të marrë më të keqen dhe të planifikojë në përputhje me rrethanat, duke shfrytëzuar të gjithë elementët e fuqisë së tij për të mbrojtur interesat e SHBA. Administrata e Bidenit duhet të mbajë një ekuilibër delikat: të shmangë një konfrontim ushtarak kokë më kokë me Rusinë, ndërkohë që ndëshkon Rusinë për krijimin e këtij realiteti të ri të ashpër. Tani për tani, asnjë detyrë nuk është më e rëndësishme./Foreign Affairs, përkthyer dhe përshtatur nga GazetaShqiptare.al