FOTO&VIDEO/ “Para se të fusnin ushtrinë, qëlluan me artileri”, karvani rus kalon në Ukrainën jugore

Shërbimi i rojës kufitare të Ukrainës, DPSU, ka publikuar fotografi të asaj që thotë se është një autokolonë ushtarake ruse që kalon në Ukrainën jugore nga gadishulli i Krimesë, i cili u aneksua nga Moska në 2014.

DPSU thotë se trupat ruse qëlluan me predha artilerie përpara se të fusnin automjetet e tyre ushtarake.

Po ashtu nga ana e Ukrainës bëhet me dije se kolonat ushtarake ruse kanë kaluar gjithashtu në veri nga Bjellorusia dhe nga Rusia në lindje.

Ndërkohë në videon e mëposhtme mund të shikoni trupat ruse teksa futen në territoret e Ukrainës.

