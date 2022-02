“Gur themeli i muzikës popullore” Zbuloni mbi yllin e parë të popit që krijoi gjurmët e inovacionit artistik

Në shekullin e 18-të, ai vendosi axhendën për superyjet e sotëm, megjithatë Charles Dibdin që atëherë është harruar gjerësisht. Holly Williams eksploron një karrierë të jashtëzakonshme si dhe natyrën e famës.





Mendoni për një yll pop që përcaktonte epokën, jashtëzakonisht popullor, patjetër që ju vjen në mend, David Bowie? Elton John? Ndoshta Taylor Swift, Lady Gaga apo Adele? Kantautori solist, personaliteti i të cilit është po aq i njohur sa muzika dhe teksti i tyre, është një gur themeli i muzikës popullore.

Megjithatë, asnjë nga këta emra nuk arriti asgjë si dominimi i ndoshta yllit të parë të muzikës popullore në Britani: Charles Dibdin. Nëse emri nuk është i njohur, kjo është ndoshta sepse ai vdiq në 1814. Edhe pse ju mund të njihni melodinë e një prej këngëve të tij të shumta detare, Tom Bowling, e paraqitur shpesh në koncertin klasik vjetor popullor në Mbretërinë e Bashkuar, Last Night of the Proms.

Megjithatë, gjatë jetës së tij dhe në të vërtetë për gjysmë shekulli pas vdekjes së tij, Dibdin nuk ishte një mrekulli e vetme, por një figurë jashtëzakonisht pjellore e famshme. Ai interpretoi në opera dhe më pas shkroi të tijat, kompozoi më shumë se një mijë këngë, bëri turne në shfaqje me një person në të gjithë vendin dhe hapi teatrin e tij në Londër. Ai shkroi disa romane dhe një histori teatri me pesë vëllime. Autobiografia e tij shtrihej gjithashtu në katër vëllime – kujtimet më të mëdha të periudhës dhe një tregues i mirë i lehtësisë së jashtëzakonshme të Dibdinit për vetëpromovim.

“Ai ishte kantautori më dominues që ka pasur ndonjëherë Britania”, këmbëngul David Chandler, profesor i Letërsisë Angleze në Universitetin Doshiba në Kioto, i cili ka mbikëqyrur regjistrimin e fundit të disa prej shfaqjeve të Dibdin për CD dhe transmetim digjital. “Kush është kantautori i madh britanik? Shumica e njerëzve do të zgjedhin dikë të gjallë ose të vdekur së fundmi – por shumica e tyre do të kishin një konkurrencë (në epokat e tyre përkatëse). Me Dibdin, ju thjesht keni dikë pa rival të dukshëm. Askush Përndryshe mund të kombinojë aftësitë e tij të performancës dhe talentin e tij muzikor, dhe aftësinë e tij për të shkruar tekste, dhe aftësinë e tij për të vetë-publikuar, të gjitha në një. Kjo është ajo që e bën atë vërtet unik.”

Chandler fillimisht u magjeps nga Dibdin sepse, si një akademik që hulumtonte epokën romantike, ai vazhdoi të pengonte emrin e Dibdinit në gazeta. Dibdin kishte një natyrë mjaft të stuhishme dhe shpesh po gjendej në vështirësi financiare, duke luftuar me kritikët dhe duke u përplasur në mënyrë dramatike me figura të tjera në skenën teatrale në Londër – duke përfshirë David Garrick, i cili shfrytëzoi talentet muzikore të Dibdinit për teatrin e tij Drury Lane në Vitet 1760 dhe 1770, kur Dibdin ishte i ri.

Reputacioni i Dibdinit si i ndërlikuar për të punuar me të, përfundimisht çoi në vënien në skenë të shfaqjeve të tij me një person nga viti 1787. Ai i quajti këto shfaqje novatore, turne “Argëtimet e tij në tryezë” dhe është një përzgjedhje e tyre – krahas The Jubilee, një vepër e shkruar për Garrick’s Bonanza Festivali i Shekspirit në 1769 – që së fundmi janë shfaqur dhe regjistruar nga Retrospect Opera , me baritonin Simon Butteriss që e kthen në jetë Dibdin.

“Dibdin krijoi armiq, sigurisht, si shumë personalitete të mëdha. Dhe kjo është arsyeja pse ai përfundoi duke punuar vetë,” qesh Butteriss. “Ishte një luftë – ai duhej të bënte gjithçka vetë, pasi u festua në Drury Lane.”

Megjithatë, Table Entertainments ishin një hit. Një vrapues simpatik, Dibdin do të luante shumë personazhe, duke ndërthurur tregimet komike me këngët e luajtura në piano. Në librin e tij më të suksesshëm, të titulluar The Wags, për shembull, Dibdin krijon një vilë jashtë Londrës – një “kamp kënaqësie” ku ekscentrikët anglezë hanë dhe pinë, tregojnë shaka dhe histori dhe këndojnë këngë. E shfaqur për herë të parë në 1790, The Wags ishte Table Entertainment i tij i katërt, dhe e pa Dibdin “të aftë për të rafinuar produktin e tij deri në pikën ku kishte një tërheqje pothuajse të përsosur”, thotë Chandler. Dibdin e performoi 108 herë vetëm në sezonin e tij të parë në Londër – dhe vazhdoi të prodhonte Table Entertainments të reja për 20 vitet e ardhshme.

Koha komike e Dibdin, prania në skenë dhe lehtësia për një ad-lib të zgjuar ishin të gjitha pjesë e markës

“Në shkrim, ai është kaq i gjallë,” thotë Butteris, i pyetur për tërheqjen e punës së Dibdin. “Unë bëj pjesët e bukura në Gilbert dhe Sullivan, dhe rolet e personazheve në opera, dhe për shkak se mendoj më shumë si një aktor sesa një këngëtar, më tërhoqi me të vërtetë që kishte kaq shumë mishra dramatike dhe komike në shkrimet e tij. Ai u ndje si një shpirt i afërt.”

Ndërsa Butteriss pranon se shumë nga këngët e Dibdinit nuk do të qëndronin si pjesë individuale, ai sugjeron se rrëfimi që Dibdin shkruan rreth tyre është ajo që i bën ato bindëse. “Personazhet e tij janë shkruar shkëlqyeshëm, dhe të gjitha janë krijuar me kujdes në mënyrë që ai të mund të luajë të gjitha pjesët – bëhet një gjë bravura. Është një këngë e quajtur The Margate Hoy në të cilën ai luan rreth 10 personazhe në të njëjtën kohë duke biseduar me njëri-tjetrin. Është shumë me të vërtetë qesharake – është kjo opera e vogël shtatë-minutëshe më vete, me të vërtetë.”

Jashtë sezonit të Londrës, Dibdin vizitoi këto shfaqje lart e poshtë vendit – një tjetër risi. “Me sa di unë, askush nuk e kishte bërë këtë më parë: [turne si] fjalë për fjalë si një burrë dhe piano, dhe duke luajtur në një gamë shumë të gjerë ambientesh,” thotë Chandler. “Sallat publike, ambientet private, klubet… ai madje bëri një shfaqje private për Prince Regent”.

Por çelësi i suksesit të Dibdinit ishte se personazhet, tregimet dhe këngët e tij kishin një tërheqje të gjerë ato nuk ishin vetëm për klasat e larta. “Dibdinit i pëlqenin lidhjet e tij me njerëz të fuqishëm; ai i kushtoi një libër princit,” thotë Chandler, por shton se Dibdin besonte se mund të argëtonte këdo: “Ai kishte një seksion të gjerë të audiencës, që ndryshonte në varësi të vendit ku ndodhej duke bërë shfaqjen – qytetet universitare, ku do të kishe një audiencë intelektuale, studentore, por edhe qendra industriale veriore. Ai flet për fermerët që vijnë në shfaqjen e tij.” Atij i pëlqente gjithmonë të luante me Liverpoolin, me sa duket, ku humori i tij ra veçanërisht mirë. Dhe koha komike e Dibdin, prania në skenë dhe lehtësia për një ad-lib të zgjuar ishin sigurisht të gjitha pjesë e markës. “Mënyra e tij e daljes në skenë ishte në një stil të lumtur,shkroi bashkëkohësi i tij, dramaturgu John O’Keeffe . “Ai vrapoi i ndezur dhe me një fytyrë gati të qeshur, si një mik që hyn me nxitim për t’ju dhënë një lajm të mirë.”

Mund t’i shihni edhe shfaqjet e Dibdinit si një formë shumë të hershme stand-up; ka tregime të tij duke u përleshur me heklerë të dehur. “Unë mendoj se ai është gjithashtu shumë pjesë e historisë së stand-up”, thotë Chandler. I tillë ishte suksesi i shfaqjeve të tij solo, Dibdin ishte në gjendje të hapte teatrin e tij të vogël, Sans Souci, në Londër në 1795 për t’i pritur ato – gjithashtu një gjë e padëgjuar për një interpretues në atë kohë. “Ishte një teatër i vogël, por ishte një vend që njerëzit donin të shiheshin,” sugjeron Butteriss.

Një tjetër nga lëvizjet më të mprehta të Dibdinit ishte të bëhej pionier në mallra: ai do të shiste këngët e tij, si dhe librat e tij, në shfaqje. Qasja e tij vetë-botuese do të thotë se është e vështirë të thuhet saktësisht se sa të njohura ishin me të vërtetë tre romanet e tij, megjithëse ne e dimë se ato u shfaqën në më shumë se një botim.

Më domethënëse janë fletët e këngëve, të cilat përmbanin tekste dhe partitura për tastierë dhe një lloj flauti të luajtur gjerësisht. “Një nga goditjet gjeniale të Dibdinit ishte fillimi i botimit të muzikës së tij, e cila nuk ishte aspak e zakonshme [në atë kohë],” thekson Chandler. “Ai do të nënshkruante secilin – ai duhet të ketë pasur këto seanca të mëdha nënshkrimi.”

Ishte një tjetër risi e zgjuar – jo vetëm që i ofronte audiencës një shans për të hequr një kujtim të nënshkruar të një nate të mirë, por edhe një mënyrë për t’u siguruar që meloditë e tij të dëgjoheshin më gjerësisht, të këndoheshin në shtëpi ose në taverna. Si një tregues se sa të shumta dhe të grumbulluara ishin këngët e tij, në koleksionin e baladave të mbijetuara të Broadside nga shekulli i 18-të i Bibliotekës Bodleian, 324 janë nga Dibdin – ndërsa rivali i tij më i afërt arrin me vetëm 11.

Koleksioni i vogël muzikor i Jane Austen përmban disa vepra të Dibdin, të kopjuara në dorën e saj

Dhe kjo nuk merr parasysh se si tifozët e Dibdin mund të bëjnë vetë kopje të partiturës së dikujt tjetër. Mbijetojnë pak partitura të tilla të shkruara me dorë, por praktika ka të ngjarë të ishte e zakonshme – dhe ne e dimë se u zhvillua me punën e Dibdin falë një fanseje shumë të profilit: Jane Austen. Koleksioni i saj i vogël muzikor përmban disa vepra të Dibdin, të kopjuara në dorën e saj.

Ajo nuk është e vetmja shoqe e Dibdinit: ai gjithashtu mendohet se ka qenë një frymëzim i madh për Gilbert dhe Sullivan. “Dibdin shpiku operën komike angleze që ata e zhvilluan më pas”, thotë Butteriss.

Operat e Dibdinit ishin jashtëzakonisht të njohura jo vetëm gjatë jetës së tij, por gjatë pjesës më të madhe të shekullit të 19-të, dhe ne e dimë se WS Gilbert e pa veprën e Dibdinit kur ishte i ri. Butteriss mendon se ndikimi i tij është i qartë. “[Gilbert] e ngre gjuhën e komedisë detare që vendos në HMS Pinafore nga Dibdin. Dhe unë mendoj se audienca do ta kishte njohur atë – një homazh, më shumë sesa një vjedhje.”

Dy nga operat më të suksesshme të Dibdinit, The Waterman (1774) dhe The Quaker (1775), u interpretuan në të gjithë botën anglofone – dhe në Britani vazhduan të interpretoheshin deri në njëqind vjet më pas, thotë Chandler. “Gjë që është e pabesueshme: asnjë operë tjetër e kësaj periudhe nuk kishte një jetë kaq të gjatë sa ato”.

Të dy, Butteriss dhe Chandler do të donin të shihnin operat e tij në shkallë të plotë të rimontuar – por ne nuk i kemi më pjesët origjinale orkestrale. Ato që ekzistojnë, për shembull për The Waterman, vijnë nga ato prodhime nga mesi i shekullit të 19-të. Sa afër janë këto me origjinalet është e paqartë – edhe pse ato janë potencialisht interesante në vetvete. Vitet 1840 – disa dekada pas vdekjes së Dibdinit – rezultuan të ishin momenti më i lartë për trashëgiminë e tij. Përveç operave të tij që ende po viheshin në skenë, pati gjithashtu një rritje të interesit për këngët e tij, me botime të shumta të reja të botuara, duke përfshirë një koleksion ambicioz nga vjehrri i Charles Dickins, George Hogarth.

Dhe pastaj… një zbehje graduale në errësirë ​​relative. Një version i The Waterman u shfaq në Covent Garden në vitin 1911. Një tjetër opera, Lionel and Clarissa, u ringjall në Teatrin Lyric në Londër në vitin 1925. Dhe njerëzit vazhdojnë të regjistrojnë Tom Bowling edhe sot e kësaj dite… Megjithatë, është një rënie e mprehtë nga ajo e Britanisë kantautori më produktiv dhe më popullor që mbahet mend vetëm për një melodi.

Pra, a mund të na tregojë jeta e përtejme e Dibdinit diçka për atë që mund të presim për reputacionin e yjeve të pop-it të kohës sonë – çfarë jete të përtejme mund të parashikojmë për David Bowie-n apo Adelën? Epo, ndoshta.

“Për një brez të tërë pas vdekjes së tij, Dibdin ishte me të vërtetë aktual, shumë nga këngët e tij ishin të njohura,” thekson Chandler – siç e shohim tani me muzikën më të njohur të shekullit të 20-të. “Kishte rreth 60 vjet kur shumë anglezë do të kishin njohur një sërë këngësh të Dibdinit. Por në kohën kur të kaloni 80 vjet pas vdekjes së tij, ai është duke u zbehur. Kaq shumë gjëra të reja vijnë përpara, disa nga të vjetrat sapo kanë për t’u zhvendosur”.

Nuk dihet nwse një fat i tillë i pret yjet e popit në një epokë të Spotify, megjithatw mbetet për t’u parë. Por siç vërteton Dibdin, fama mund të jetë një “dashnore e paqëndrueshme” dhe nuk ka asnjë garanci që të jesh figura më popullore në një epokë do të thotë që do të mbahesh mend në një tjetër.