Imazhet e luftës në Ukrainë/ Bombardimet, njerëz që ikin të tmerruar, të vrarë dhe qytete në flakë

Në orët e para të mëngjesit të sotëm, forcat ushtarake ruse kanë nisur një sulm të madh ushtarak në Ukrainë. Mësohet se ata kanë hyrë nga Donbasi, ndërsa deri më tani raportohet se 7 persona kanë humbur jetën, ndërsa 19 të tjerë janë të zhdukur.





Lajmi për pushtimin u bë me dije nga vetë ministri i Jashtëm i Ukrainës, Dmytro Kuleba, i cili përmes një reagimi në rrjetet sociale, thotë se Vladimir Putin, ka nisur ‘pushtimin’ e Ukrainës në shkallë të plotë.

Sakaq, ministri i Jashtëm i Ukrainës thekson se do të mbrojnë veten ndërsa shton se bota mund dhe duhet ta ndalë Putin-in që të sulmojë.

Sipas të dhënave nga mediat lokale, mësohet se shpërthimet dhe të shtënat me armë u raportuan në Kiev dhe qytete të tjera.

Po ashtu, të shtëna me armë zjarri u dëgjuan pranë aeroportit kryesor “Boryspil” në Kiev, menjëherë pasi Rusia njoftoi për operacionin.

Qytetarët nisin të largohen nga vendi, radhë kilometrike makinash

Rreth dy orë më parë Rusia nisi sulmin ushtarak ndaj Ukrainës. Shumica e njerëzve në Kiev kanë vrapuar në stacionet e nëndheshme të metrove.

Të tjerë qytetarë kanë vendosur të largohen nga Kievi me makina, duke shkaktuar kaos dhe duke bllokuar autostrada.

Anulohen qindra fluturime, mbyllen disa aeroporte

Ndërkohë, fluturimet e avionëve civilë në hapësirën ajrore të Ukrainës tani janë “të kufizuara për shkak të rrezikut të mundshëm për aviacionin civil”, tha faqja e gjurmimit të të dhënave Flightradar24.

Autoritetet e Ukrainës nuk kanë komentuar mbi këtë çështje, ndërsa siç shihet hapësira ajrore në territorin e Ukrainës është e kufizuar nga lëvizja e aeroplanëve.

Ndërkohë, mbërritjet dhe nisjet në disa aeroporte kryesore të Ukrainës duket se po zhvillohen sipas planit.

Njerëz të gjakosur, rrugë nën flakë dhe qielli i ‘pushtuar’ nga tymi



Njerëz të gjakosur, rrugë nën flakë dhe qielli i ‘pushtuar’ nga tymi, janë këto pamjet e trishta nga Ukraina, pasi Rusia sulmoi disa qytete mëngjesin e sotëm.

REAGIMET E NDËRKOMBËTARËVË PAS SULMIT RUS NË UKRAINË:

Ndërkohë, në lidhje me sulmet ruse në territorin ukrainas ka pasur një sërë reagimesh nga liderët botërorë, të cilët kanë dënuar veprimin e Moskës zyrtare ndërsa i kanë bërë thirrje Putinit që të tërheqë Ushtrinë, ose do të përballet me sanksione të fuqishme.

Presidenti rus, Vladimir Putin

Nga ana tjetër, Presidenti rus, Vladimir Putin, ka deklaruar se ka nisur një operacion special për çmilitarizimin e Ukrainës. Presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi se përgjigja e Moskës do të jetë “e menjëhershme” nëse dikush përpiqet të përballet me Rusinë. Ai u kërkoi ushtarëve ukrainas në Ukrainën lindore që të lënë armët dhe të kthehen në shtëpitë e tyre.

“Për këdo që do të mendon të ndërhyjë nga jashtë, nëse e bën këtë, do të përballet me pasoja më të mëdha. Janë marrë të gjitha vendimet përkatëse. Shpresoj të më dëgjoni”, tha Vladimir Putin.

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky i bëri thirrje popullit rus që të ndalojnë Presidentin Putin të pushtojë Ukrainën, ndërsa tha se qeveria ukrainase është për paqe.

Presidenti i SHBA, Joe Biden

Presidenti i SHBA, Joe Biden, e dënoi operacionin, duke e cilësuar atë si një sulm “të paprovokuar dhe të pajustifikuar” ndaj Ukrainës dhe shtoi se bota “do ta mbajë Rusinë si përgjegjëse”. Ai tha se Rusia do të jetë përgjegjëse për “humbjet katastrofike të jetëve dhe vuajtjet njerëzore”.

Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg

Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, e dënoi atë që e quajti sulm “të pamatur” të Rusisë ndaj Ukrainës. Ai njoftoi se aleatët e NATO-s do të mblidhen në takim për të diskutuar “agresionin rus”. Ukraina nuk është anëtare e NATO-s, por është në linjë me Perëndimin.

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama

Kryeministri Edi Rama ka dënuar sulmet e Rusisë ndaj Ukrainës, duke thënë se Shqipëria bashkohet me NATO dhe aleatët e BE. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Rama shkruan se mendimet e Shqipërisë janë me popullin ukrainas. “Ne bashkohemi me NATO dhe aleatët e BE në dënimin e ashpër të agresionit të Rusisë. Mendimet tona janë me popullin ukrainas”, shkruan Kryeministri Rama në reagimin e tij.

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka dënuar atë që e ka quajtur agresion të pashembullt ushtarak të Rusisë kundër Ukrainës. Bashkimi Evropian është me Ukrainën, ka thënë ajo. “Rusia duhet të tërheqë ushtrinë dhe të respektojë plotësisht integritetin territorial të Ukrainës”. Shefja e BE-së ka thënë se liderët e bllokut evropian do të diskutojë për këtë situatë dhe do të miratojnë masa tjera kundër Rusisë.

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka thënë se populli i shtetit të saj mbështet popullin ukrainas, teksa përballet me “pasojat e një lufte të paprovokuar, si rezultat i agresionit rus”. “Ne do të bashkëpunojmë me aleatët tanë për të ndalur çfarëdo destabilizimi të rajonit tonë. Hegjemonia ruse nuk do të triumfojë. Liria dhe demokracia do të fitojnë”, ka thënë ajo përmes një postimi në rrjetin social, Twitter.

Ministrja e Jashtme, Olta Xhaçka

Ministrja e Jashtme shqiptare Olta Xhaçka ka reaguar për sulmin e Rusisë ndaj Ukrainës. “Shqipëria dënon me forcë sulmin e paprovokuar ushtarak të Rusisë ndaj Ukrainës. Ky sulm rrezikon jetën e miliona njerëzve të pafajshëm, minon themelet e rendit ndërkombëtar dhe shkel Kartën e OKB-së” shkruan Xhaçka.

Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta

Presidenti Meta ka dënuar sulmin e Rusisë ndaj Ukrainës duke e konsideruar atë shkelje të ligjit ndërkombëtar. “Shqipëria qëndron me Ukrainën dhe popullin e saj në këtë orë të errët!” shkruan Meta në rrjetet sociale. “Shqipëria dënon sulmin e pajustifikueshëm të Rusisë ndaj Ukrainës, duke shkelur ligjin ndërkombëtar dhe duke kërcënuar jetën e civilëve të pafajshëm. I bëjmë thirrje Rusisë të tërhiqet nga veprimet ushtarake kundër integritetit territorial dhe sovranitetit të Ukrainës! Shqipëria qëndron me Ukrainën dhe popullin e saj në këtë orë të errët!