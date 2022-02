Kriza në Ukrainë/ Boris Xhonson: Mbretëria e Bashkuar dhe aleatët do t’i përgjigjen “ashpër” Rusisë

Boris Johnson është zotuar se Mbretëria e Bashkuar dhe aleatët e saj do t’i përgjigjen “ashpër” sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës, ndërsa ai përgatitej të kryesonte një takim urgjent të Cobra(COBRA është Komiteti për situata emergjente në Mbretërinë e Bashkuar) për krizën me sanksione të mëtejshme ekonomike që priten të jenë në shqyrtim.

Kryeministri dënoi gjithashtu Vladimir Putinin, duke thënë se presidenti rus kishte “zgjedhur një rrugë gjakderdhjeje dhe shkatërrimi” .

Kjo erdhi pasi presidenti i Ukrainës shpalli gjendjen ushtarake, ndërsa ushtria ruse tha se kishte shënjestruar bazat ajrore të Ukrainës dhe asetet e tjera ushtarake dhe nuk kishte shënjestruar zonat e populluara.

Një zëdhënës i “Downing Street” tha se Johnson do të kryesonte një takim të komitetit të Cobra në orën 7:30 të mëngjesit për të diskutuar përgjigjen ndaj “sulmeve të tmerrshme” të Rusisë.

Britania, së bashku me aleatët e tjerë të NATO-s, ka thënë se nuk do të luftojë Rusinë, sepse Ukraina nuk është anëtare e NATO-s. Por nga ana tjetër Britania e Madhe e ka furnizuar Kievin me armë dhe tashmë ka shpallur sanksione të kufizuara ekonomike ndaj Rusisë.

Britania e Madhe ka deklaruar më parë se pret që Rusia të nisë “sulmet e shumëfishta” të pushtimit – që synojnë forcat ushtarake të Ukrainës në lindje të vendit dhe mbi të gjitha, kryeqytetin, Kiev, në atë që mund të jetë një përpjekje e përgjakshme për të detyruar një ndryshim të regjimit.

Zyrtarët perëndimorë kanë thënë se pritet që Rusia të kërkojë të rrethojë qytetet kryesore të Ukrainës dhe të mbështetet në shërbimin e inteligjencës FSB për t’i dhënë ato me luftime të kufizuara. SHBA ka paralajmëruar se figurat kryesore të Ukrainës mund të jenë në shënjestër në këtë fazë.

Në një deklaratë të postuar në Twitter në orën 4:53 të mëngjesit, Johnson tha se kishte folur me Volodymyr Zelenskiy për të diskutuar “hapat e ardhshëm”.

Ai tha: “Jam i tmerruar nga ngjarjet e tmerrshme në Ukrainë dhe kam folur me Presidentin Zelenskiy për të diskutuar hapat e ardhshëm. Presidenti Putin ka zgjedhur një rrugë gjakderdhjeje dhe shkatërrimi duke nisur këtë sulm të paprovokuar ndaj Ukrainës. Mbretëria e Bashkuar dhe aleatët tanë do të përgjigjen me vendosmëri.”

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.

President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.

The UK and our allies will respond decisively.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022