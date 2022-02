Ministrja e PS sulmon Tabakun: Si hetuese e asaj kohe, sikur ishte zgjedhur kryeprokurore e kombit. Dje mbante kokën ulur

Ministrja e Shtetit per marredhenien me parlamentin, Elisa Spiropali, ne pergjigje te deklaratave te kreut te PD Lulzim Basha per ceshtjen e inceneratoreve, tha sot ne Kuvend se komisioni hetimor parlamentar “duhet të ishte pagëzuar “komisioni i malit që polli disa miushë”.





Spiropali ka sulmuar dhe kryetaren e komisionit hetimor, Jorida Tabakun kur tha:

“Kryetarja që e nisi duke ngritur gishtin si hetuese e asaj kohe me një vetëkënaqësi në fytyrë sikur të ishte zgjedhur kryprokurore e kombit mbante kokën ulur e lexonte mesazhet që sa vinin e rralloheshin, dhjetë orë në një zbardhje jo se iu detyroheshim ju, por për publikun dhamë një shembull ushtrim demokracie”.

Elisa Spiropali i përgjigjet Lulzim Bashës dhe sulmon Jorida Tabakun: