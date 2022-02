“Mirel Mërtiri ka qenë anëtar i Bandës së Lushnjes” Basha zgjeron akuzat për njeriun e inceneratorëve

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka bërë një denoncim të fortë. Para gazetarëve, kryedemokrati u shpreh se Mirel Mërtiri, i inceneratorëve, i cili sot është në kërkim ka qenë anëtar i bandës së Lushnjës dhe Rama e ka shpallur gjeni para ministrave.





“Mirel Mërtiri ka qenë anëtar i Bandës së Aldi Bares, ai që ka thënë në Kuvend se nuk e kam takuar. Sipas raportimeve të vetë ministrave të tij është ulur me të në kryeministri, ka darkuar, e ka shpallur gjeni para ministrave të tij, Mirel Mërtirin anëtarin e Bandës së Lushnjes. Sot i jep imunitet. Sot ata janë në arrati prej Edi Ramës. Sic i jep imunitet edhe disa prej faktorëve të lidhur me Lefter kokën. Rama e di sepse nëse drejtësia e merr ketë punën e komisionit hetimor dhe e kthen në një ndjeke penale, kjo do të shembu ngrehinën e korrupsionit 30 vjeçar”, tha Basha.