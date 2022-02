Problemi i madh i drejtësisë së vonuar

Raporti midis drejtësisë dhe pushtetit, midis fuqisë dhe pavarësisë së saj në gjurmimin dhe dënimin e korrupsionit shtetëror, janë alfa dhe omega e demokracisë, janë baza dhe ngrehina më e pamposhtur e lirisë. Janë pikërisht këto gjëra që Shqipëria s’i ka pasur gjatë gjithë këtyre 30 viteve, janë pikërisht këto që reforma në drejtësi na premtoi dhe qeveria po na i trumbeton si arritje. Që në fillim dua të them se këndvështrimi im nuk do të jetë aspak partiak, as i një studiuesi apo sociologu, por i një qytetari të thjeshtë me mentalitet të spikatur politik, pra do të doja të isha një zë i shumicës së heshtur të votuesve shqiptarë.





U quajt një arritje dhe një shembull i fundit i pandëshkueshmërisë burgosja e Saimir Tahirit, ministrit më të njohur, më të suksesshëm dhe më jetëgjatë të qeverisë. Është një zhvillim i ri, por jo një arritje, pasi drejtësia në një rast të tillë duket e shpërpjesëtuar për të keq me kontekstin për të cilin u dënua Tahiri. E gjithë veprimtaria e tij solli për një legjislaturë të tërë një kanabizim tragjik me pasoja të jashtëzakonshme sociale dhe ekonomike. Po për të gjitha këto vuajtje e rrënime të pakthyeshme të shoqërisë shqiptare njerëzore kush do të përgjigjet? A do të këtë vallë një pyetje për këtë? Ne kërkojmë drejtësi e shpagim pikërisht për të tilla procese, që në thelb janë afatgjata, po mund të kalojmë edhe në aspektin politik. Tashmë është e qartë se ky kanabizim dhe fajësia e pandëshkuar e Tahirit pas pesë vitesh ka ndikuar direkt në rezultatin e zgjedhjeve të legjislaturës së parë Rama. Nëse verdikti për Tahirin do të jepej atëherë kur ai u akuzua, a s’do të kishte vallë tjetër perceptim publiku dhe shumica gri, e heshtur për qeverinë? Pa dyshim që po, pa dyshim që shumë gjëra për njerëzit e thjeshtë do të ishin të qarta si drita e diellit. Atëherë dhe verdikti popullor do të qe ndryshe.

Po e njëjtë është edhe historia e inceneratorëve, ose e djegësave për legjislaturën e dytë Rama? Është po e njëjta skemë dhe qasja ndaj saj duket ta ketë privuar qeverinë nga goditja në publik e një skandali me përmasa shkatërrimtare në votime. Nëse dënimi i Lefter Kokës dhe i gjithë procesi disi më i vendosur dhe më faktenxjerrës për këtë aferë nga ana e SPAK të qe kryer përpara zgjedhjeve, ose më mirë, në kohën e duhur kur u denoncua, atëherë edhe perceptimi i publikut do të ndikonte direkt në rezultatin e tyre. Mos vallë përmasat e kësaj afere i kalojnë kufijtë e vendit tonë? Ndodh për herë të parë që ndërkombëtarët të kërkojnë zgjatjen e veprimtarisë së një komisioni hetimor për një çështje jo direkte politike, por korrupsioni ekonomik.

Në konkluzion të kësaj paraqitje të dy dënimeve të kryera nga ana e drejtësisë, mund të themi se ajo është e vonuar dhe aspak e plotë, në lidhje me këto afera. Por problemi më i madh i qytetarit shqiptar nuk është ky. Kush përgjigjet për vonesën dhe zvarritjen, për të mos thënë për mospavarësinë e drejtësisë, në dhënien e dënimit atëherë kur duhej? Shoqëria shqiptare është kthyer mbrapsht nga këto dënime, pasi qeveria ka arritur t’i shpëtojë ndëshkimit me votë për këto dy megaskandale? Ky është problemi thelbësor: po për verdiktin e zgjedhjeve, të ndikuar keqazi dhe në mënyrë radikale, nga kjo padrejtësi e vonesës ligjore, kush do të paguajë? Qytetarëve mund t’u interesonte nëse ndëshkimin do ta merrte drejtësia e çalë dhe e vonuar. Por kjo për ta nuk mjafton, pasi zgjedhjet kanë ndikuar në jetën e tyre të përditshme dhe në nivelin e demokracisë që ata po ushtrojnë. Ambasadorët perëndimorë në se kanë vërtet vullnet të sinqertë të ndihmojnë drejtësinë edhe në politikën shqiptare për këtë duhet të vendosin në plan të parë: të korrigjojnë devijimet demokratike që i gjithë ky proces i vonuar i ndëshkueshmërisë ka arritur të sjellë e të ndikojë në politikën shqiptare. Një devijim po aq tragjik dhe i paimagjinueshëm ishte ai që, pikërisht këta ndërkombëtarë me në krye ambasadoren amerikane, të cilësuar në këtë drejtim, lejuan në dëm të qytetarëve të thjeshtë shqiptarë, kur u afruan atyre zgjedhje false, braktisën paktin e premtuar dhe më vonë lanë pa kundërshtarë në zgjedhjet e shumicës së bashkive. Tanimë u shfaq qartë se e gjithë kjo gjëmë për demokratët dhe qytetarët shqiptarë, u shkaktua nga mungesa e vizionit dhe paaftësia politike e Lulzim Bashës dhe të gjithë atyre që e lejuan këtë gjendje.

Të njëjtin korrigjim të këtyre anomalive demokratike kërkojnë sot qytetarët edhe me këto skandale. Aksionet e drejtësisë duhet të shoqërohen me aksione politike, në mënyrë që kushdo që ka gabuar, ka kryer korrupsion apo ka bashkëpunuar për fshehjen e tij të dënohet në të dyja kahet, nga drejtësia dhe nga populli.