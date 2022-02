Skenari që tremb Perëndimin/ Cilat janë efektet zinxhir të luftës së Putin në Ballkan? Si e komentojnë zyrtarët

Rishtazi, ministrja e jashte britanike lëshoi një deklaratë që përshkruan një skenar të frikshëm për Bashkimin Evropian, sipas të cilit lufta do të ketë efekte deri në Ballkanin Perëndimor.





“Ne duhet të ndalojmë Putinin, sepse ai nuk do të ndalet në Ukrainë. Ai ka qenë shumë i qartë ambicia e tij nuk e çon vetëm në marrjen e kontrollit të Ukrainës, ai dëshiron ta kthejë kohën pas në mesin e viteve 1990 apo edhe para kësaj”, ka thënë ajo.

“Shtetet baltike janë në rrezik… edhe Ballkani Perëndimor. Putini i ka thënë të gjitha këto publikisht, se ai dëshiron të krijojë Rusinë e Madhe, se ai dëshiron të kthehet në situatën siç ishte më parë, ku Rusia kishte kontroll mbi zona të mëdha të Evropës Lindore. Pra, është kaq e rëndësishme që ne dhe aleatët tanë t’i kundërvihemi Putinit. Mund të jetë Ukraina javën e ardhshme, por cili vend do të jetë më pas?’, tha zyrtarja britanike.

Qëndrimi i zyrtares britanike shtoi dyshimet se, Rusia mund të “depërtojë” deri në Ballkan. Edhe pse, në deklaratën e tij, Presidenti rus Vladimir Putin ishte i prerë me synimin e tij, pra vetëm Ukraina, Perëndimi i trembet një kërcënimi ushtarak rus.

Duke u nisur nga ky tension i cili po “vlon” në arenën ndërkombëtare, BE ka dyfishuar paqeruajtësit e Bosnjës mes përkeqësimit të sigurisë globale.

NATO dhe BE rritën forcën paqeruajtëse në Bosnje nga 600 në 1100 në mes të një ‘përkeqësimi të situatës së sigurisë ndërkombëtarisht’ – në Ballkan si dhe në Ukrainë.

Forca paqeruajtëse e udhëhequr nga NATO dhe BE në Bosnje, EUFOR, do të vendosë katër kompani të tjera me rreth 500 trupa në Bosnje dhe Hercegovinë, “si një masë paraprake” për të siguruar “një mjedis të sigurt dhe të sigurt” në vend.

“Përkeqësimi i situatës së sigurisë ndërkombëtarisht ka potencialin për të përhapur destabilitet në Bosnje dhe Hercegovinë,” tha EUFOR të enjten.

“Dislokimi i këtyre forcave është një masë paraprake për të forcuar stabilitetin në Bosnje dhe Hercegovinë duke pozicionuar forca të mjaftueshme dhe të afta brenda vendit për të mbështetur përpjekjet e qeverisë së BiH për të ruajtur një mjedis të sigurt dhe të sigurt,” shtoi ajo.

Ky vendim u mor ditët e kaluara dhe nuk u shkaktua drejtpërdrejt nga operacionet ushtarake ruse në Ukrainë, thanë zyrtarët perëndimorë për BIRN, duke folur në kushte anonimiteti. Ata thanë se përforcimet ishin të lidhura me një përkeqësim më të gjerë të sigurisë në skenën globale, të shkaktuar jo vetëm nga kriza në Ukrainë, por edhe nga ndikimi i Rusisë në rajonin e Ballkanit, veçanërisht në entitetin e dominuar nga serbët e Bosnjës, Republika Srpska, si dhe Mali i Zi dhe Serbisë.

“Është e qartë se çfarë po ndodh në botë tani,” tha për BIRN zëdhënësi i EUFOR, Cpt Seamus Shannon. Megjithatë, ai shtoi: “Aktualisht nuk ka asnjë kërcënim për mjedisin e sigurt dhe të sigurt” në Bosnje.

“Është një masë e kujdesshme dhe proporcionale që pasqyron angazhimin e qartë të BE-së dhe EUFOR-it për integritetin territorial dhe sovranitetin e Bosnjës”, shtohet në deklaratën e EUFOR-it.

EUFOR është vendosur në Bosnje që nga viti 2004. Forca e tij fillestare ishte rreth 7,000 trupa. Kjo u reduktua në 1600 në 2017 dhe më pas në 600. 500 trupat shtesë në fakt do të dyfishojnë praninë e EUFOR-it.

Zyrtarët perëndimorë i thanë BIRN se EUFOR mund të sjellë 2000 ose më shumë trupa të tjera në një njoftim relativisht të shkurtër – të cilin ministrat e jashtëm të BE-së e diskutuan në Këshillin e Punëve të Jashtme, FAC, të hënën. Ai takim u fokusua si në Ukrainë ashtu edhe në Ballkanin Perëndimor. Kompanitë që do të vendosen në Bosnje do të vijnë nga Austria, Bullgaria, Rumania dhe Sllovakia, thuhet në deklaratën e EUFOR.

E njëjta qasje erdhi edhe nga disa zyrtarë të poltikës së Kosovës, Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku ka reaguar menjëherë pas agresionit rus duke theksuar mirë se njeh rëndesën e territorit dhe pushtimit.

E parashtruar në një formë të tillë, kreu i LDK-së shtroi edhe njëherë idenë e antarësimit të Kosovës me NATON si domosdoshmëri e sigurisë ndërkombëtare.

“Kosova njeh mirë rëndesën e terrorit e pushtimit. Njeh mirë dhe mohimin e lirisë e luftën e agresorit.

Prandaj rreshtimi ynë shtetëror, tashmë tradicional me aleatët perëndimorë, në dënim të agresionit rus e në mbështetje të popullit ukrainas, është i natyrshëm, i drejtë dhe i paalternativë. Mbi të gjitha është shenjë e qartë e vlerave demokratike e euroatlantike, që Republika e Kosovës i kultivon me bindje.

Ngjarjet e tilla nuk i ndikojmë, por ato na ndikojnë. Ky moment i ri, i rikujtimit të orëve të rënda të luftës në Evropë, duhet të jetë dritare reflektimi për komunitetin ndërkombëtar – për forcim aleancash mes popujve që ndajnë vlera të përbashkëta e synime të qarta përpara. Prandaj, anëtarësimi i Kosovës në NATO – sa më parë – është domosdoshmëri e kohës sonë.”,

Një tjetër këndvështrim i ngjashëm erdhi edhe nga Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Anton Quni i cili theksoi se kërcënime të tilla prodhojnë dhe nxisin efekte zinxhir në Ballkan.

“Parashikimet nga orët e mëngjesit po bëhën realitet, përkundër nga ata se nga autoritetet e Rusisë është pretenduar se bëhet fjalë për një ushtrim masiv ushtarak, por ishin veprime me të cilat ata mundoheshin të maskonin operacionin strategjik dhe tani është shndërruar në një agresion, në të cilin synohen të arrihen interesat e ngushta të politikëbërësve të Rusisë.”

“Sado që autoritetet e Ukrainës bëjnë thirrje që qytetarët të ruajnë gjakftohësinë, është e natyrshme që qytetarët t’i nënshtrohen frikës, presionit, tani kur nga mediat marrin pamjet ku viktima janë edhe një numër i konsiderueshëm i civilëve. Duhet të shikohet çka nëse këto kërcënime prodhojnë edhe efekte zingjirore edhe tek ne në Ballkan, posaçërisht kur e kemi një problem specifik siç janë raportet tona me Serbinë”, vijoi Quni.