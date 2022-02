“Sulm i pacipë ndaj popullit”- ish-presidenti Obama dënon ashpër veprimin ushtarak të Rusisë ndaj Ukrainës: Shkeli parimet themelore të mirësjelljes njerëzore

Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama ka dënuar me tonë tepër të ashpra ofensivën, që Rusia ndërmoi ndaj Ukrainës mëngjesin e të enjtes.





Përmes një deklaratë, Obama theksoi se me anë të këtij sulmi “të pacipë”, Rusia shkelur ligjin ndërkombëtar dhe parimet themelore të mirësjelljes njerëzore.

"Pasojat e veprimeve të pamatura të Rusisë shtrihen përtej kufijve të Ukrainës. Ky pushtim i paligjshëm në zemër të Evropës kërcënon gjithashtu themelin e rendit dhe sigurisë ndërkombëtare. Prej disa kohësh, ne kemi parë forcat e ndarjes dhe autoritarizmit të bëjnë përparim në mbarë botën, duke sulmuar idealet e demokracisë, sundimit të ligjit, barazisë, lirisë individuale, lirisë së shprehjes dhe adhurimit dhe vetëvendosjes. Pushtimi rus i Ukrainës tregon se ku mund të çojnë këto tendenca të rrezikshme – dhe pse ato nuk mund të lihen të pakundërshtuara", shtoi ish-presidenti i SHBA-ve.

Deklarata e plotë:

Mbrëmë, Rusia nisi një sulm të pacipë ndaj popullit të Ukrainës, duke shkelur ligjin ndërkombëtar dhe parimet themelore të mirësjelljes njerëzore. Rusia e bëri këtë jo sepse Ukraina përbënte një kërcënim për Rusinë, por sepse populli i Ukrainës zgjodhi një rrugë të sovranitetit, vetëvendosjes dhe demokracisë. Për ushtrimin e të drejtave që duhet të jenë të disponueshme për të gjithë njerëzit dhe kombet, ukrainasit tani përballen me një sulm brutal që po vret të pafajshmit dhe po zhvendos një numër të pallogaritshëm burrash, grash dhe fëmijëve,

Pasojat e veprimeve të pamatura të Rusisë shtrihen përtej kufijve të Ukrainës. Ky pushtim i paligjshëm në zemër të Evropës kërcënon gjithashtu themelin e rendit dhe sigurisë ndërkombëtare. Prej disa kohësh, ne kemi parë forcat e ndarjes dhe autoritarizmit të bëjnë përparim në mbarë botën, duke sulmuar idealet e demokracisë, sundimit të ligjit, barazisë, lirisë individuale, lirisë së shprehjes dhe adhurimit dhe vetëvendosjes. Pushtimi rus i Ukrainës tregon se ku mund të çojnë këto tendenca të rrezikshme – dhe pse ato nuk mund të lihen të pakundërshtuara.

Njerëzit me ndërgjegje në mbarë botën duhet të dënojnë me zë të lartë dhe qartë veprimet e Rusisë dhe të ofrojnë mbështetje për popullin ukrainas. Dhe çdo amerikan, pavarësisht nga partia, duhet të mbështesë përpjekjet e Presidentit Biden, në koordinim me aleatët tanë më të afërt, për të vendosur sanksione të rënda ndaj Rusisë – sanksione që imponojnë një çmim real për elitat autokratike të Rusisë.

Mund të ketë disa pasoja ekonomike për sanksione të tilla, duke pasur parasysh rolin e rëndësishëm të Rusisë në tregjet botërore të energjisë. Por ky është një çmim që duhet të jemi të gatshëm të paguajmë për të mbajtur një qëndrim në anën e lirisë. Për një afat të gjatë, ne të gjithë përballemi me një zgjedhje, midis një bote në të cilën fuqia bën të drejtën dhe autokratët janë të lirë të imponojnë vullnetin e tyre nëpërmjet forcës, ose një bote në të cilën njerëzit e lirë kudo kanë fuqinë për të përcaktuar të ardhmen e tyre.

Michelle dhe unë do të lutemi për popullin e guximshëm të Ukrainës, për qytetarët rusë që kanë deklaruar me guxim kundërshtimin e tyre ndaj këtyre sulmeve dhe për të gjithë ata që do të përballojnë koston e një lufte të pakuptimtë.