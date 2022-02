“Do ta mbrojmë ekonominë tonë”/ Mesazhi i parë i Putinit pas ofensivës në Ukrainë: Është e pamundur të parashikojmë rreziqet…

Presidenti rus Vladimir Putin ka bërë deklarata të rëndësishme në lidhje me veprimin ushtarak që ka ndërmarrë për pushtimin e Ukrainës.





Duke dhënë mesazhe të rëndësishme për ekonominë, Putin tha se Rusia është pjesë e ekonomisë botërore, ndërsa theksoi që autoritete e shtetit të tij do ta mbrojnë ekonominë dhe industrinë vendase.

“Thuhet se Rusia është pjesë e ekonomisë botërore. Po është e vërtetë dhe ne nuk do të dëmtojmë ekonominë botërore. Ju lutemi mos na nxirrni nga ky sistem. Ju lutem kuptoni se ku jeni dhe veproni së bashku. Ne do të mbrojmë ekonominë tonë, do të mbrojmë industrinë tonë. Sigurisht, e di gjithashtu që detyra këtu është e vështirë. Ne do t’ju japim më shumë liri. Megjithatë, do të ketë disa kufizime”, tha ai.

Nga ana tjetër, Putin theksoi se në këtë situatë, rreziqet gjeopolitike nuk mund të parashikohen qartë dhe bëri thirrje për bashkëpunim.

“Ne gjithashtu do të kemi kontroll,” tha Putin. Nuk është e mundur që ne të parashikojmë qartë rreziqet gjeopolitike këtu. Ju kërkoni stabilitet, ne duhet të qëndrojmë në kontakt. Ne ju falënderojmë për përpjekjet tuaja. Mendoj se do të bashkëpunojmë në çdo mënyrë. Nuk kishim zgjidhje tjetër, duhej ta bënim këtë.”