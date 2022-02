Vladimir Putin pranon sulmin, njofton fillimin e një operacioni ushtarak në lindje të Ukrainës/ Vijnë reagimet e para të liderëve botërorë

Presidenti rus Vladimir Putin njoftoi të enjten fillimin e “një operacioni special ushtarak” në rajonin e Donbasit, në lindje të Ukrainës, duke pretenduar se “synon të mbrojë civilët”.

Në një fjalim televiziv herët në mëngjes me orën e Moskës, zoti Putin tha se ky “veprimi vjen si përgjigje ndaj kërcënimeve që vijnë nga Ukraina”.

Ai tha se Rusia nuk ka qëllim të pushtojë Ukrainën, dhe se përgjegjësia, nëse do të ketë gjakderdhje, i takon “regjimit ukrainas”, sipas tij. Presidenti rus paralajmëroi vendet e tjera se çdo përpjekje për të ndërhyrë do të shkaktonte “pasoja që ata nuk i kanë parë kurrë”.

Presidenti amerikan Joe Biden reagoi menjëherë duke thënë se “vetëm Rusia është përgjegjëse për vdekjen dhe shkatërrimin që do të sjellë ky sulm. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët do të përgjigjen në një mënyrë të bashkuar dhe vendimtare. Bota do të kërkojë llogari nga Rusia”, shtoi presidenti Biden.

Presidenti Putin akuzoi SHBA-në dhe aleatët perëndimorë se kanë injoruar kërkesën e Rusisë për të parandaluar anëtarësimin e Ukrainës në NATO dhe për t’i ofruar Moskës “garanci sigurie”.

Ndër të tjera gjatë fjalimit televiziv, ai tha se “operacioni ushtarak rus synon të sigurojë çmilitarizimin e Ukrainës”. Sipas tij, të gjithë ushtarët ukrainas që do të dorëzojnë armët do të jenë në gjendje të largohen të sigurt nga zona e luftimit.

Zyrtarët amerikanë janë zotuar vazhdimisht të vendosin sanksione dërrmuese ndaj ekonomisë ruse dhe aleatëve të presidentit Putin, në rast të një pushtimi të mëtejshëm të Ukrainës.

Të mërkurën, Kremlini tha se rebelët në Ukrainën lindore i kërkuan Rusisë ndihmë ushtarake “për të shmangur agresionin ukrainas”.

Presidenti ukrainas reagoi më pas dhe hodhi poshtë pretendimet e Moskës se vendi i tij përbën një kërcënim për Rusinë dhe tha se një ndërhyrje ushtarake nga Rusia do të kushtonte dhjetëra mijëra jetë.

“Populli i Ukrainës dhe qeveria e Ukrainës duan paqe”, tha presidenti Volodymyr Zelensky në një fjalim emocional gjatë natës të së mërkurës.

Ai foli dhe në rusisht duke i bërë një thirrje të drejtpërdrejtë qytetarëve rusë. Zoti Zelensky tha se ai kishte kërkuar të bisedonte në telefon me presidentin rus, por Kremlini nuk iu përgjigj.

Një zyrtar i lartë amerikan i mbrojtjes tha të mërkurën se forcat ruse të vendosura përgjatë kufirit me Ukrainën janë “gati” për fillimin e një sulmi, nëse marrin një urdhër për këtë.

Autoritetet amerikane thonë se Rusia ka mbi 150,000 trupa përgjatë kufirit të Ukrainës me Rusinë dhe Bjellorusinë.

Ukraina shpalli ligjin ushtarak pas sulmit rus – reagime në shkallë të gjerë

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, shpalli ligjin ushtarak, duke u bërë thirrje qytetarëve të mos bëjnë panik, pasi Rusia nisi sulmet ndaj vendit te tij. Ai tha të enjten se Rusia ka vënë në shënjestër infrastrukturën ushtarake të Ukrainës dhe se shpërthime janë dëgjuar në gjithë vendin.

Presidenti Zelenskyy tha se ka biseduar në telefon me presidentin amerikan, Joe Biden dhe Shtetet e Bashkuara që po punojnë për të siguruar mbështetje ndërkombëtare për Ukrainën.

Presidenti Biden shkroi se gjatë bisedës me presidentin Zelenskyy e dënoi sulmin e paprovokuar dhe të pajustifikuar nga forcat ushtarake ruse.

Stoltenberg: Kërcënim serioz për sigurinë euroatlantike

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg tha se “e dënon fuqishëm sulmin e pamatur dhe të paprovokuar të Rusisë ndaj Ukrainës, i cili vë në rrezik jetë të panumërta civilësh. Edhe një herë, pavarësisht paralajmërimeve tona të përsëritura dhe përpjekjeve të palodhura për t’u angazhuar në diplomaci, Rusia zgjodhi rrugën e agresionit kundër një vendi sovran dhe të pavarur”.

Sekretari Stoltenberg tha se sulmi është një shkelje e rëndë e ligjit ndërkombëtar dhe një kërcënim serioz për sigurinë euroatlantike, ndërsa i bëri thirrje Rusisë që të ndërpresë menjëherë veprimet e saj ushtarake dhe të respektojë sovranitetin dhe tërësinë tokësore të Ukrainës. Aleatët e NATO-s do të takohen për të trajtuar pasojat e veprimeve agresive të Rusisë, tha ai duke nënvizuar se aleatët qëndrojnë me popullin e Ukrainës në këtë kohë të tmerrshme. NATO-ja do të bëjë gjithçka që duhet për të mbrojtur të gjithë aleatët, tha sekretari Stoltenberg.

Scholz: Ditë e zezë për Evropën

Kancelari gjerman, Olaf Ssholz, tha se sulmi rus në Ukrainë është një shkelje e hapur e ligjit ndërkombëtar. “Nuk ka asnjë justifikim për të. Gjermania e dënon këtë akt të pamatur të presidentit Putin me fjalët më të ashpra të mundshme. Solidarizohemi me Ukrainën dhe popullin e saj. Rusia duhet të ndalojë menjëherë këtë veprim ushtarak. Në kuadër të G7, NATO-s dhe BE-së, ne do të bashëkrendohemi nga afër sot. Kjo është një ditë e tmerrshme për Ukrainën dhe një ditë e zezë për Evropën”, shkroi kancelari gjerman.

Johnson: I tmerruar

