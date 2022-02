BERZH mirëpret kryeministrat e Ballkanit Perëndimor në samitin e investimeve

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) do të presë krerët e qeverisë së Shqipërisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë në Samitin e saj të Investimeve në Ballkanin Perëndimor 2022 të hënën më 28 shkurt.





Në samit do të marrin pjesë: Ana Brnabiq, kryeministre e Serbisë; Dimitar Kovaçevski, kryeministër i Maqedonisë së Veriut; Zdravko Krivokapiq, kryeministër i Malit të Zi; Albin Kurti, kryeministër i Kosovës; Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë; Zoran Tegeltija, Kryetar i Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës; dhe Odile Renaud-Basso, President i BERZH-it.

Në këtë samit do të mbajë një fjalim edhe komisioneri i BE-së për Zgjerimin, Oliver Varheli.

Ky është samiti i pestë i BERZH-it i këtij lloji; Samiti inaugurues i Ballkanit Perëndimor, i cili mblodhi së bashku të gjithë kryeministrat e rajonit për herë të parë, u zhvillua në BERZH në shkurt 2014. Qëllimi i samitit është të nxjerrë në pah mundësitë e investimeve dhe të biznesit dhe të promovojë lidhjen rajonale.

BERZH në Ballkanin Perëndimor

Ballkani Perëndimor është një rajon prioritar për BERZH-in, investitorin më të madh institucional në rajon, me më shumë se 15 miliardë euro të investuara deri më sot.

Pasi ka investuar 1.046 miliardë euro në vitin 2021, BERZH ka identifikuar tashmë mundësi investimi në të njëjtën shumë për vitin 2022 dhe pret të rrisë më tej tubacionin. Kjo përfshin, ndër të tjera, projekte që mbështesin tranzicionin e energjisë së gjelbër, lidhjen rajonale dhe infrastrukturën mjedisore, si dhe financimin për sektorin privat, si drejtpërdrejt ashtu edhe nëpërmjet linjave të kreditit dhe ndarjes së rrezikut me bankat tregtare vendase.

Shqipëri: BERZH investoi 201 milionë euro në vitin 2021, me angazhime totale prej 1.8 miliardë euro. Një bashkëpunim i kohëve të fundit me BE-në dhe qeverinë e Shqipërisë i dha mbështetje turizmit dhe agrobiznesit.

Bosnjë dhe Hercegovinë: BERZH investoi 140 milionë euro në vitin 2021, me angazhime totale prej 2.8 miliardë euro. Së fundmi, Banka financoi efiçencën e energjisë në ndërtesa me BE-në dhe nënshkroi financime të reja për dixhitalizimin dhe konkurrencën e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME).

Maqedonia e Veriut: BERZH investoi 134 milionë euro në vitin 2021, me angazhime totale prej 2.23 miliardë euro. Banka prezantoi Lehtën e Ndarjes së Riskut me një bankë vendase si një produkt të ri në vend. Një model i ri bashkëpunimi me OKB-në për financimin e gjelbër do të pilotohet në vend në vitin 2022, me mbështetjen e qeverisë.

Kosovë: BERZH ka investuar 50 milionë euro në vitin 2021, me zotime totale prej 583 milionë euro. BERZH sapo ka miratuar një Strategji të re Vendore për Kosovën dhe ka mbështetur femrat sipërmarrëse me BE-në dhe donatorë të tjerë.

Mali i Zi: BERZH investoi 22 milionë euro në vitin 2021, me angazhime totale prej 703 milionë euro. Kohët e fundit, BERZH mbështeti një rishikim gjithëpërfshirës të zhvillimit të infrastrukturës me brez të gjerë në Mal të Zi, me asistencë teknike të financuar nga BE-ja nëpërmjet Fondit të Investimeve të Ballkanit Perëndimor (WBIF).

Serbi: BERZH investoi 499 milionë euro në vitin 2021, me angazhime totale prej 7.2 miliardë euro. Së fundmi, BERZH dhe Agence Francaise de Developpement (AFD) siguruan 150 milionë euro për menaxhimin e mbetjeve të ngurta.

BERZH është e angazhuar në mënyrë aktive në fushat e reformave të politikave dhe rregullatorëve, duke ndihmuar vendet të zhvillojnë dhe zbatojnë strategji ambicioze të dekarbonizimit, të forcojnë klimën e biznesit dhe qeverisjen e ndërmarrjeve shtetërore, të krijojnë ekonomi më gjithëpërfshirëse dhe të përshpejtojnë tranzicionin dixhital të rajonit. Në shembullin më të fundit, Banka ndihmoi bursën e Maqedonisë së Veriut të zhvillonte udhëzime për raportimin mjedisor, social dhe qeverisës të kompanive të listuara.

Banka gjithashtu mbështet projektet rajonale dhe ndërkufitare. Një shembull i financimit inovativ është investimi i kohëve të fundit në një fond kapitali që do të sigurojë financim me kapital për kompanitë e teknologjisë në fazat e hershme në Ballkanin Perëndimor, Kroaci dhe Slloveni.

Filloi ndërtimi i interkonjeksionit të energjisë elektrike ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, i mbështetur edhe nga granti i BE-së në kuadër të Kornizës së Investimeve të Ballkanit Perëndimor.