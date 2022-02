Bilanci i Jorida Tabakut/ Dy raportet e Komisionit Hetimor për inceneratorët dhe ankesa e fundit për Ramën, Veliajn dhe Agaçin

Në bilancin e punës së Komisionit Hetimor për inceneratorët, kryetarja e këtij komisioni Jorida Tabaku rreshtoi një seri interpretimesh për dëshmitë, që dhanë krerët e mazhorancës për këtë çështje.

Për secilin prej tyre, Tabaku tha se kishte nxjerrë në pah abuzimet për aferën e inceneratorëve duke i qëndruar shumës prej 430 milion eurosh që do të paguajnë taksapaguesit për këtë projekt.

Por duke parë kundërshtimet e deputetëve socialistë, është e qartë se komisioni do të dalë me dy raporte.

“Unë nuk do ta paragjykoj që ne do të kemi dy raporte të ndara. Por jam e sigurt që ato mendime që ne ndajmë nuk do të konvergojnë në një raport për faktin se kurrë s’kemi për t’i dhënë dot mbrojtje politike tre kriminelëve që sot janë në kërkim dhe që marrin fonde nga buxheti i shtetit edhe ndërkohë që flasim” tha Tabaku.