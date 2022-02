Dikur në lidhje me The Weeknd, sot poston foto me të dashurën e tij! Selena Gomez surprizon me veprimin e fundit

Nëse do përdornim një nga këngët e Selena Gomez për këtë lajm do ishte “Look at her now”, pra shikojeni atë tani. Postimi i fundit i artistes me famë botërore i ka lënë të gjithë me gojë hapur.





Selena Gomez surprizoi fansat me fotot e reja që postoi në Instagram ku shfaqej me motrat binjake Simi dhe Haze Khadra. Tre këngëtaret pozojnë krah njëra-tjetrës dhe duken në harmoni së bashku.

Fotot vinë vetëm disa ditë pasi Simi u pa duke u puthur me ish-in e Selenës, The Weeknd, në Las Vegas teksa festonte ditëlindjen e tij.

E!Online raporton se Simi dhe artist i “Save Your Tears” ishin në krah të njëri-tjetrit gjatë gjithë natës. Madje, thuhet se ata kanë dalë së bashku para të ftuarve të tjerë në ditëlindjen e kanadezit.

Pavarësisht puthjes, po e njëjta media raporton se The Weeknd për momentin nuk i është përkushtuar ndaj asnjë lidhjeje.

Në postimin e ri të Selenës, në mbishkrimin e të cilit ajo kishte shkruar “Që nga viti 2013”, duke nënkuptuar miqësinë me vajzat, fansat vërshuan me komente duke shkruar për të kaluarën e Selenës me The Weeknd. Njëri shkroi: “The Weeknd hyri në chat”. Një tjetër shkroi: “Prit çfarë LOL”, ndërsa një përdorues vuri në dukje, “Pasi Weeknd puthi Simi Khadra? Çfarë po ndodh.”

Është ende e paqartë se kur janë realizuar fotot, por edhe më e çuditshme duket arsyeja se përse Selena i publikoi pikërisht tani.

Kujtojmë se The Weeknd dhe Selena u ndanë në tetor të 2017 pas 10 muajsh lidhje. Disa fansa spekuluan se gjërat mes tyre nuk u mbyllën mirë pasi Selena u pa duke ngrënë mëngjes me ish-të dashurin, Justin Bieber, pak para se ajo dhe The Weeknd të ndaheshin.

Megjithatë, sipas burime pranë dy artistëve ndarja ka qenë në paqe dhe shkak janë bërë angazhimet profesionale dhe distancat e largëta.

Pas ndarjes së tyre, Abel nisi një romancë me Bella Hadid dhe Selena u rikthye me Justin. Të dy u ndanë sërish prej tyre dhe teksa për Selënën dhe The Weeknd nuk dihet me siguri nëse janë në lidhje, Justin është i martuar me Hailey Baldëin, kurse Bella në një lidhje.