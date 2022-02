E ftoi të merrte pjesë në nismën e tij të bamirësisë, Iliri i përgjigjet Donaldit: S’kisha nevojë, e kam…

Post “Big Brother Vip” ka mbledhur sërish ish-banorët, të cilët kanë komentuar debatet dhe situatat më të nxehta të qëndrimit në shtëpi.





Ajo që u vu re, përpos dinamikave të lojës, ishte mungesa e aktorit Donald Veshaj. Iliri tha se nuk e kupton këtë mungesë, sepse sapo është shpallur fitues, Donaldi i ka thënë që e meritonte dhe e ndjente që ai do të ishte fituesi.

Balerini iu përgjigj aktorit dhe për ftesën e bamirësisë, duke thënë se nuk ka nevojë për të pasi ka ndërmarrë një nismë përpara se të futej në “Big Brother”

“E ndjeja që do të ishe fituesi dhe e meritove. Unë sinqerisht e mora si të vërtetë dhe e vlerësova. Java e fundit me të ka qenë tepër pozitive. Më duket çudi mos ardhja e tij këtu. Doja t’i thoja dy fjalë edhe për bamirësinë që do të bëj.

Ka njerëz që duan të ndërtojnë çati mbi kokë, ka persona që zgjedhin të ushqejnë të varfrit dhe ka edhe njerëz që duan të ushqejnë artin dhe talentet e reja. Nuk kam nevojë për festa bamirësie, sepse i kam bërë ato përpara se të hyja në Big Brother”, tha Shaqiri.