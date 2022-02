FAKTET/ “Vladimir Putin po bën pikërisht atë që bëri Hitleri kur pushtoi Poloninë në 1939-n”

Nga Dr Robert Lyman





Paralelet mes ditës së sotme dhe shtatorit të vitit 1939, kur legjionet gjermane të Hitlerit u përplasën në Poloni për të ndezur Evropën në Luftën e Dytë Botërore, janë të çuditshme. Sigurisht që e bën vitin 2022 vitin më të rrezikshëm në Evropë që nga fundi i asaj lufte të tmerrshme, të përgjakshme në 1945-n.

Ajo që bën tani Perëndimi do të ketë pasoja dramatike për të ardhmen e botës siç e njohim ne. Nëse bota e lejon Putinin të ikë me rrëmbimin e tij të fundit (ai ka një formë në këtë fushë, duke marrë Krimenë nga Ukraina dhe duke ndihmuar të ashtuquajturit ‘separatistët’ të marrin nën kontroll rajonin e Donbasit në 2014), ka një shans shumë të mirë që ai do ta marrë këtë si “carte blanche” për ta bërë përsëri, diku tjetër.

CILAT JANË OBJEKTIVAT?

Shtetet baltike (Letonia, Lituania dhe Estonia) do të jenë të parat në listën e tij të hiteve, edhe pse janë anëtarë të NATO-s. Siç e shpjegova në librin tim “Ngritja e Rajhut të Tretë”, kjo është ajo që bëri Hitleri pas vitit 1938. Pushtimi i Polonisë në vitin 1939 ndodhi sepse Hitleri besonte se do të ikte me të dhe se Perëndimi nuk do të hakmerrej ose nuk mund të hakmerrej.

Pra, çfarë të bëjmë? Duhet ta kthejmë Putinin në folenë e tij pa nisur Luftën e Tretë Botërore. Kjo do të jetë e vështirë, pasi kështu ka llogaritur ai me kërcënimet e tij sot. Ai beson se bota do të jetë shumë e frikësuar për të bërë ndonjë gjë, pasi ai ka vënë gishtat në armët bërthamore të Rusisë.

Pra, ne duhet të shikojmë mënyra të tjera për t’i demonstruar Rusisë se sulmi dhe pushtimi i një vendi tjetër sovran është i paligjshëm, moralisht i gabuar dhe do të përfundojë në dështim. Çfarëdo që të ndodhë nga kjo, paga e agresionit duhet të shihet nga Putini si e mjerueshme dhe nuk ia vlen përpjekja.

CILAT JANË PARALELET ME VITIN 1939?

Së pari, ashtu si Hitleri, Putini ka një pikëpamje të shtrembëruar të historisë, e parë nga thjerrëzat e etno-nacionalizmit. Ai beson se të gjithë me origjinë ruse ndajnë të njëjtin gjak, gjuhë dhe kulturë, dhe për këtë arsye duhet të jenë të bashkuar brenda të njëjtëve kufij.

Hitleri e quajti konceptin e tij të një Gjermanie të pastër racore, të gjitha brenda të njëjtit kufi “Grosse Deutschland”.

Putini ka një pikëpamje thuajse-fetare për origjinën e popullit ‘rus’ dhe Ukraina qëndron në qendër të këtij vizioni të shtrembëruar të një populli rus të bashkuar racialisht. Hitleri e çoi nacionalizmin e tij racor në një shkallë më të lartë, duke e çuar luftën e tij në mes civilëve duke vrarë miliona.

Të paktën Putini nuk duket se dëshiron të shfarosë armiqtë e tij racor, por kjo është një pikë shumë e vogël plus. Bashkimi i njerëzve për shkak të gjakut është tipari i çuditshëm i ‘kohëve të vjetra’ që ne historianët presim ta studiojmë nga e kaluara, jo ta shikojmë në ekranet tona televizive në një epokë gjoja më të ndritur.

Së dyti, ashtu si Hitleri, edhe Putini na ka fajësuar për luftën e tij. Në logjikën e tij të shtrembëruar, Perëndimi në përgjithësi (për shkak të fiksimit tonë me lirinë individuale dhe demokracinë) dhe NATO në veçanti, ka qenë përgjegjëse për kthimin e Ukrainës, ngadalë por në mënyrë të qëndrueshme, që nga viti 2014, që nga lindja e saj, në një tjetër kukull perëndimore.

Ashtu siç Hitleri fajësoi si hebrenjtë dhe vendbanimin e Versajës në vitin 1919 për fatkeqësitë e Gjermanisë (ideja e ‘thikë pas shpine’), po ashtu Putin fajëson Perëndimin për faktin se në tërësi Ukraina dëshiron të shikojë Perëndimin, dhe jo Lindjen. Ashtu si dashnori i ngathët në “Tërheqja fatale”, një Putin jashtë kontrollit tani është i vendosur të ziejë lepurushin e Ukrainës.

Së treti, është e qartë se, ashtu si Hitleri, Putini e ka planifikuar këtë për një kohë të gjatë, sigurisht që nga viti 2014. Pushtimet e tij në Gjeorgji dhe Krime tregojnë qartë qëllimin e tij. Ashtu si Hitleri, problemi i tij i vërtetë ka qenë përpjekja për të bindur botën se qëllimet e tij kanë qenë gjithmonë të mira.

Nuk është çudi për mua që pushtimi ka ardhur menjëherë pas ceremonisë së mbylljes për Lojërat Olimpike Dimërore. Ai ka takuar liderët perëndimorë thuajse çdo ditë për javë të tëra, të gjithë duke besuar se ata, si Neville Chamberlain në Mynih në 1938, mund ta pengonin Rusinë nga lufta me anë të avokimit të tyre personal.

Ajo tryezë qesharake e gjatë në të cilën Putin takoi Presidentin Macron javën e kaluar do të kishte qenë komike nëse nuk do të ishte simbolika e përsosur për shkallën e ndarjes midis Perëndimit liberal dhe Rusisë së Putinit. Në të vërtetë, në mënyrë të egër, Putin madje u takua me Presidentin e Pakistanit (turp për Imran Khan) pikërisht në ditën e pushtimit.

Së katërti, ashtu si Hitleri në vitet 1930, Putini ka ndërtuar forcat e tij të armatosura në mënyrë thelbësore gjatë dekadës së fundit. Ndërsa ne në Perëndim kemi ulur me turp forcat tona, ato të Rusisë janë rritur në mënyrë të qëndrueshme në madhësi, cilësi dhe sofistikim teknik.

Së pesti, ndarja mendore mes mënyrës se si ne e shohim botën dhe si e sheh Putini është në rritje të vazhdueshme. Gabimi i Chamberlain, të cilin ai e kuptoi shumë vonë, ishte se Hitleri thjesht nuk e pa botën si ne. Sot në Perëndim, ashtu si vitet 1930, ne thjesht nuk e shohim botën si Putini.

Ai është një gangster që ka siguruar pushtetin në Rusi; ajo që ai dëshiron tani është të sigurojë që ato shtete që kufizojnë Rusinë të jenë të paktën të pranueshme, nëse jo në xhepin e tij. Ashtu si Hitleri e urrente idenë e një Çekosllovakie të lirë dhe Poloninë (ai përçmoi demokracinë), po ashtu Putini e urren idenë e një Ukrainë të lirë, të suksesshme dhe demokratike.

Kjo, me pak fjalë, është arsyeja pse Rusia ka pushtuar. Në Rusi, aftësia e rusëve të zakonshëm për të bërë zërin e tyre të dëgjohet është kufizuar masivisht vitet e fundit, ashtu siç ishte në Gjermaninë e Hitlerit.

Ky rrëshqitje drejt totalitarizmit duhet të ishte një thirrje zgjimi për ne vite më parë, por, ashtu si bretkosa që vlonte ngadalë në tigan, ne jemi rritur të pranojmë joliberalizmin politik rus si një veçori tjetër të çuditshme të një vendi që nuk dukej se nuk e kishim dashur kurrë. për t’iu bashkuar nirvanës së supozuar që është Perëndimi liberal. Tani që kundërshtarët janë mbyllur të gjithë, zëri anti-Putin në Rusi është zhdukur plotësisht.

Nëse pushtimi i Putinit në Ukrainë do të jetë i suksesshëm, qoftë në afat të shkurtër apo afatgjatë, mbetet për t’u parë. Botës iu deshën gjashtë vjet dhe miliona jetë për të mposhtur Hitlerin. Putini do të luajë kumar se bota nuk ka barkun për një luftë. Ai ndoshta ka të drejtë. (Përkthyer dhe përshtatur nga mirror.co.uk)