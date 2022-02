“Gjaku i saj … duart e tij”/ Mediat botërore pasqyrojnë fillimin e luftës në Ukrainë, imazhi bëhet një grua!

Faqet e para të gazetave të sotme 25 shkurt në Britani, por edhe në mbarë botën i kanë kushtuar një vëmendje të madhe pushtimit rus në Ukrainë. Të shoqëruara me imazhe grafike gazetat tregojnë shkatërrimin që Vladimir Putin po i bën Ukrainës.





Një fotografi e një gruaje me kokë të gjakosur dhe të fashuar në vazhdën e një sulmi rus dominon në pjesën e përparme të The Guardian me titullin “Putini pushton”.

Fotografia duket se do të bëhet një imazh përcaktues i konfliktit dhe shfaqet në shumë faqe të tjera të para, duke përfshirë Mirror, i cili vë përballë civilin e plagosur me presidentin rus “të çmendur nga pushteti”: “Gjaku i saj … duart e tij”.

Edhe “The Sun” shkon për pothuajse të njëjtin formulim me “Gjaku i saj në duart e tij”.

Imazhi nga afër i gruas së plagosur përdoret në të njëjtën mënyrë nga tabloidi gjerman, Bild , i cili si titull kryesore ka: “Gjaku i Putinit”.